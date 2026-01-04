Ajker Patrika
ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটির করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার/সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার, (করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস এবং পাওয়ারপয়েন্টে দক্ষতা। বাংলা ও ইংরেজিতে শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক: আমানত টানতে শুরুতেই আগ্রাসী মুনাফা দেওয়ার পরিকল্পনা

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি: এলপিজির দামে নৈরাজ্য, অজুহাত আমদানি সংকট

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

মাদুরোকে ধরতে কয়েক মাস ধরে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

সম্পর্কিত

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, আবেদন অনলাইনে

কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, আবেদন অনলাইনে

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

সমন্বিত ৫ ব্যাংকের এমসিকিউ পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি

সমন্বিত ৫ ব্যাংকের এমসিকিউ পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি