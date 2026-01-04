কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে কাস্টমার রিলেশন এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কাস্টমার রিলেশন এক্সিকিউটিভ।
পদ সংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: ১৭,৫০০-১৯,৫০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, বিমা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
