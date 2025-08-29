Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

ডিরেক্টর পদে কর্মী নেবে আইএফআইসি ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
ডিরেক্টর পদে কর্মী নেবে আইএফআইসি ব্যাংক

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাংকটিতে ‘অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসা, ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, মার্কেটিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ, বেতন ৩২ হাজার টাকা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ, বেতন ৩২ হাজার টাকা

ডিরেক্টর পদে কর্মী নেবে আইএফআইসি ব্যাংক

ডিরেক্টর পদে কর্মী নেবে আইএফআইসি ব্যাংক

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৪

কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন