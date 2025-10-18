Ajker Patrika
সমন্বিত ৯ ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির (বিএসসিএস) সদস্যভুক্ত ৮টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত পরীক্ষার মাধ্যমে ২০২২ সালভিত্তিক ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৭৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন।

২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ধাপে ধাপে এই নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী সব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

চাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
