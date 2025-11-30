Ajker Patrika
আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ পদে বড় নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ পদে বড় নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

পদ সংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ১২,৫০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: কে পি আই এবং সেলস ফোর্স মোটিভেশনাল প্রোগ্রামসহ কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

