১০১ কর্মী নেবে দুদক

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৩১
প্রতীকী ছবি
দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । ১৩ আগস্ট থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে ।

পদের নাম ও সংখ্যা : কনস্টেবল , ৯ টি ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ।

বেতন : ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা ।

পদের নাম : অফিস সহায়ক , ১০ টি ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ

বেতন : ৮২৫০-২০,০১০ টাকা ।

বয়সসীমা : ১৮-৩২ বছর ।

আবেদন ফি : ৫৬ টাকা ।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন ।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর , ২০২৫ ।

বিষয়:

নিয়োগদুর্নীতিসরকারি চাকরিদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)চাকরিনির্বাচিত চাকরি
