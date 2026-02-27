Ajker Patrika
চাকরি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি
প্রতীকী ছবি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ মার্চ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো:

  • সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
  • প্রুফ রিডার
  • স্টোরকিপার
  • বুক সর্টার এবং
  • পাঠাগার পরিচারক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

আবেদনকারী প্রার্থীদের অনলাইনে ব্যক্তিগত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

প্রবেশপত্র বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইনামুল হকের (মোবাইল ফোন-০১৩২৭১৪৫২৬৩, ই-মেইল[email protected]) সঙ্গে অফিস চলাকালে যোগাযোগ করা যাবে।

বিষয়:

নিয়োগ পরীক্ষাপরীক্ষাচাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিজাতীয় গ্রন্থাগারচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বরিশালে এজলাসে তাণ্ডবের নেপথ্যে কী? চাঞ্চল্যকর অডিও ফাঁস

সেনাবাহিনীর আরও ৬ উচ্চ পদে রদবদল, নতুন কিউএমজি শাহীনুল হক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, কর্মস্থল ঢাকা

এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

বিআরটিএর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৬

বিআরটিএর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৬