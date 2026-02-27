জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ মার্চ এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো:
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে।
আবেদনকারী প্রার্থীদের অনলাইনে ব্যক্তিগত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
প্রবেশপত্র বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইনামুল হকের (মোবাইল ফোন-০১৩২৭১৪৫২৬৩, ই-মেইল[email protected]) সঙ্গে অফিস চলাকালে যোগাযোগ করা যাবে।
আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটিতে এসএমই-ব্র্যাঞ্চ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) ‘সহকারী পরিচালক’ (ইঞ্জিনিয়ারিং) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ২৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ দিন আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই একদিন মানুষের চাকরি কেড়ে নেবে—এই আশঙ্কা বেশ কয়েক বছর ধরে তীব্র হয়েছে। বাস্তবতা হলো, সেই ভবিষ্যৎ যেন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) গবেষণায় দেখা গেছে, এআই ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের প্রায় ১১ দশমিক ৭ শতাংশ কাজ প্রতিস্থাপন...১ দিন আগে