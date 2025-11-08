Ajker Patrika
> চাকরি

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির ২৭ ক্যাটাগরির ৩৮টি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি। গণমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা লাগবে।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম: সহযোগী সম্পাদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম: অধ্যাপক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যাত: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র রিসার্চ অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় থিসিসসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা এমফিল ডিগ্রি বা পিএইচডি ডিগ্রি।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (তথ্যপ্রযুক্তি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে গণযোগাযোগ বা সাংবাদিকতা বা পরিসংখ্যান বা কম্পিউটার বিজ্ঞান উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

দের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: জ্যেষ্ঠ গবেষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।

পদের নাম: নির্বাহী অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গবেষক।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহসম্পাদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অংকনশিল্পী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: প্রতিবেদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে মাস্টার্স।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিক্যাল সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারং বিষয়ে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সম্পাদনা সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সংশোধক।

পদসংখ্যা ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ইংরেজি ও বাংলা সংশোধনে দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডেসপাচ রাইডার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ঝাড়ুদার কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা pib.teletalk.com.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় ২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচনী সহিংসতার পর তানজানিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ছড়াছড়ি

নির্বাচনী সহিংসতার পর তানজানিয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ছড়াছড়ি

‘আমি স্কুলে যেতে চাই না’, আত্মহত্যার আগে বলেছিল ৯ বছরের আমাইরা

‘আমি স্কুলে যেতে চাই না’, আত্মহত্যার আগে বলেছিল ৯ বছরের আমাইরা

থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সফরে ৪০ যৌনকর্মীকে হোটেলে নেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু

থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সফরে ৪০ যৌনকর্মীকে হোটেলে নেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু

বিএনপি আলোচনায় বসতে রাজি নয়, জানালেন জামায়াত নেতা

বিএনপি আলোচনায় বসতে রাজি নয়, জানালেন জামায়াত নেতা

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন