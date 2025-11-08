প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির ২৭ ক্যাটাগরির ৩৮টি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি। গণমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা লাগবে।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম: সহযোগী সম্পাদক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম: অধ্যাপক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যাত: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র রিসার্চ অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় থিসিসসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা এমফিল ডিগ্রি বা পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (তথ্যপ্রযুক্তি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে গণযোগাযোগ বা সাংবাদিকতা বা পরিসংখ্যান বা কম্পিউটার বিজ্ঞান উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
দের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: প্রশিক্ষক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: জ্যেষ্ঠ গবেষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।
পদের নাম: নির্বাহী অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রশিক্ষক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: গবেষক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহসম্পাদক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অংকনশিল্পী, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: প্রতিবেদক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে মাস্টার্স।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিক্যাল সুপারভাইজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারং বিষয়ে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সম্পাদনা সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সংশোধক।
পদসংখ্যা ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ইংরেজি ও বাংলা সংশোধনে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেসপাচ রাইডার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ঝাড়ুদার কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা pib.teletalk.com.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় ২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
কৃষি মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৬ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সরেজমিনে তদন্তকারী।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি, কৃষি অর্থনীতি, গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বা বাণিজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ৪৫ শব্দ ও ইংরেজি ৭০ শব্দ থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২৫ শব্দ ও ইংরেজি ৩০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ ও ইংরেজি ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশ সরকার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ক্যাশিয়ার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক।
পদসংখ্যা: ৩টি (মেডিসিন-১, সার্জারি-১, গাইনি-১)।
যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন: গ্রেড-৬ষ্ঠ।
পদের নাম: প্রভাষক/ সহকারী রেজিস্ট্রার (কাম হাউস টিউটর)।
পদসংখ্যা: ৬টি (অ্যানাটমি-১, বায়োকেমিস্ট্রি-১, ফিজিওলজি-১, মাইক্রোবায়োলজি-২, প্যাথলজি-১, গাইনি-১)।
যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন: গ্রেড-৯ম।
পদের নাম: কম্পিউটার ল্যাব কাম আইটি টেকনিশিয়ান (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: কম্পিউটার/আইটি -সম্পর্কিত বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা।
বেতন: গ্রেড-১২তম।
পদের নাম: মুয়াজ্জিন (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রিধারী।
বেতন: গ্রেড-১৪তম।
পদের নাম: পিএ ইকুইপমেন্ট টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ফটোগ্রাফার (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৬তম।
পদের নাম: ডেসপাস রাইডার, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৭তম।
পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
পদের নাম: অফিস সহায়ক, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।
বেতন: গ্রেড-১৮তম।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পুরুষ (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, মহিলা (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী, মহিলা (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
পদের নাম: মালি (প্রশাসনিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: গ্রেড-১৯তম।
আবেদন পদ্ধতি
নির্ধারিত আবেদনপত্র কলেজ ওয়েবসাইট (https://amcc.edu.bd/)-এর Career option থেকে সংগ্রহ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
আবেদনপত্র (কম্পিউটার টাইপ করা) সব কাগজপত্র ৫ সেট প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে এ-৪ খামে করে ‘সভাপতি, নিয়োগ কমিটি, আর্মি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম, ভাটিয়ারি-হাটহাজারী লিংক রোড, খিল্লাপাড়া, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ১টি পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএমও)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক (চুক্তিভিত্তিক)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিরক্ষা বাহিনী/ আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফসরপ্রাপ্ত মেজর বা এএসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৪০ বছর, সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
শর্তাবলী: আবেদনকারীকে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম স্নাতক/সমমান ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই স্ব–স্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, সম্প্রতি তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ/ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যতিরেকেই বাতিল করা হবে। যোগ্যতা/অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘উপমহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০’ বরাবর ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন জোনাল সেটেলমেন্ট ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের রাজস্ব খাতভুক্ত একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৩২৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। গত ৬ নভেম্বর অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
এর আগে, গত ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর এসব পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবনের ৮১২ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
এগুলো হলো: আবেদনের কপি, রঙিন প্রবেশপত্র, নাগরিকত্ব সনদ এবং মূল জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আবেদনের সঙ্গে দাখিল করা সব সনদপত্রের মূল কপি; সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের (রঙিন) ২ কপি ছবিসহ দাখিল করা সব সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ১ সেট জমা দিতে হবে; যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রায়নপত্র এবং বিদ্যমান কোটার সমর্থনে দাখিল করা সনদপত্রের মূল কপি।
