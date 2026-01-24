Ajker Patrika
ইসলাম

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও বিশেষ ফজিলত

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ০৩
ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও বিশেষ ফজিলত
নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

শেষ রাতে আরামদায়ক বিছানার প্রতি বাড়ে প্রবল আকর্ষণ। এই সময়ে ঘুমের ঘোর ভেঙে জেগে ওঠা যে কারও জন্যই কষ্টসাধ্য। ঠিক এই মুহূর্তে ফজরের নামাজ একজন মুমিনের ইমানের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। শীতের ভোরে অজু-গোসলের কষ্ট আর বিছানার মোহ ত্যাগ করা, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শীতের কষ্ট উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, সে-ই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, ‘আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হন, যে শীতের রাতে আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে শুধু নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ায়।’ (মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮০২)। তাই শীতের সকালে ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য যে ব্যক্তি কনকনে ঠান্ডায় অজু করে আল্লাহর সান্নিধ্যে দাঁড়ায়, আল্লাহ তার জীবনকে বরকত ও শান্তিতে ভরে দেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, ‘...আর ফজরের নামাজ; নিশ্চয়ই ফজরের নামাজ পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ৭৮)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কাছে রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা (পালাক্রমে) যাতায়াত করেন। তাঁরা ফজরের নামাজ এবং আসরের নামাজের সময় একত্র হন। যদিও তিনি বান্দাদের সম্পর্কে তাঁদের চেয়েও ভালো জানেন, তবু তোমাদের কাছে রাত যাপনকারী ফেরেশতারা যখন আল্লাহর দরবারে ফিরে যান, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে?’ ফেরেশতারা তখন উত্তরে বলেন, ‘আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখন তারা নামাজরত ছিল, আবার যখন তাদের ছেড়ে এলাম তখনো তারা নামাজরত ছিল।’

হাদিসে এসেছে, ‘ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) নামাজ দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম।’ (সহিহ মুসলিম: ৭২৫)। শুধু সুন্নতের মর্যাদা যদি এত বেশি হয়, তবে ফরজ নামাজের গুরুত্ব ও সওয়াব যে কত মহান, তা সহজেই অনুমেয়।

বিষয়:

ইসলামনামাজছাপা সংস্করণনৈতিকতাইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগেরহাটে কারাবন্দী ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রী ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার জের, কাতারে যুদ্ধবিমান পাঠাল যুক্তরাজ্য

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

সম্পর্কিত

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও বিশেষ ফজিলত

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও বিশেষ ফজিলত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

জানাজার নামাজের দোয়া ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম

জানাজার নামাজের দোয়া ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম

সুরা ইখলাসের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও আমল করার বিশেষ ফজিলত

সুরা ইখলাসের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও আমল করার বিশেষ ফজিলত