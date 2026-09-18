যে ৮ গুণ মানুষকে আল্লাহর প্রিয় করে তোলে

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর রঙে রঙিন হতে। আর আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙানোর সেরা উপায় হলো তাঁর এবং রাসুল (সা.)-এর পছন্দের গুণাবলি নিজের চরিত্রে ধারণ করা। নিচে এমন আটটি বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো, যা একজন বান্দাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্রে পরিণত করে—
সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় করো।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৭৫)। প্রিয় নবী (সা.) প্রিয় উম্মতকে আদেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমাদের প্রভু আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো, রমজানের রোজা রাখো, সম্পদের জাকাত দাও, নেতৃত্বদানকারীদের আনুগত্য করো; তবেই প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।’ (জামে তিরমিজি: ৬১৬)
যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মহান মনীষীদের অন্যতম প্রধান ভূষণ ছিল ধৈর্য। বর্তমান সময়ের অস্থির সমাজে এই গুণের চর্চা অত্যন্ত জরুরি। সুরা রাদের ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা ধৈর্যধারণের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এই শেষ ঠিকানা কতই-না চমৎকার!’
যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো করলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে এবং কাজের বরকত নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়ো শয়তানের পক্ষ থেকে।’ তিনি এক সাহাবিকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমার ভেতর এমন দুটি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন—প্রজ্ঞা ও ধীরস্থিরতা।’ (সহিহ মুসলিম: ১৭)
মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহর অন্য সৃষ্টি ও মানুষের প্রতি অনুকম্পা দেখানো পরম সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার ১৯৫ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেন, ‘আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।’
মানুষমাত্রই ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুলের পর রবের দরবারে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসাই মুমিনের সৌন্দর্য। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২)। হাদিস শরিফে প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষমাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরাই উত্তম।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫)
সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় হতাশ না হয়ে রবের ওপর দৃঢ় ভরসা রাখাই তাওয়াক্কুল। কোরআনে এসেছে, ‘অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯)
ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে সুবিচার কায়েম করা প্রতিটি মুমিনের আমানত। রাসুল (সা.) আজীবন সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সুরা মায়েদার ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যদি বিচার করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।’
সত্য মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। সত্যবাদীদের মর্যাদার বিষয়ে কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী—এদের জন্য মহান আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।’ (সুরা আহজাব: ৩৫)। আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন সত্যবাদীদের সান্নিধ্যে থাকার জন্য।
লেখক: শিক্ষার্থী, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর নিরাপদ বেড়ে ওঠা, চরিত্র গঠন ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। একজন অভিভাবক যখন সন্তানকে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠান, তখন পড়াশোনার পাশাপাশি সন্তানের নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা ও আমানতের এক বড় অংশ তুলে দেন শিক্ষকের হাতে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতনের ঘটনা...২ ঘণ্টা আগে
ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলেম ও কাদেরিয়া সুফি ধারার প্রতিষ্ঠাতা বড়পীর আবদুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর ওফাত দিবস স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানই হলো ‘ফাতিহা-ই-ইয়াজদহম’। সুফি অনুসারীদের কাছে এ দিনটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্যাপিত হয়।২ ঘণ্টা আগে
ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম নুসা তেঙ্গারা প্রদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় ভূখণ্ড লোম্বোক দ্বীপ। হাজার মসজিদের দেশ নামে খ্যাত এই দ্বীপের নর্থ লোম্বোক রিজেন্সির বায়ান গ্রামে দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময়—‘বায়ান বিলেক মসজিদ’। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকা...২ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৭ ঘণ্টা আগে