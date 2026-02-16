তিন তাসবিহ কী, আমল করতে হয় কীভাবে?

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা.) আমাদের এমন কিছু ছোট আমল শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমলনামাকে সওয়াবে ভরিয়ে দেয় এবং জীবনের ছোট-বড় গুনাহ দূর করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নামাজের পরের তিন তাসবিহ—সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার।
হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পর তিন তাসবিহ পাঠ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হয়। (সহিহ মুসলিম: ১২৩০)
তিন তাসবিহ পড়ার ৫ সুন্নত পদ্ধতি
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, নামাজের পর তাসবিহ পাঠের পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। আপনার সুবিধামতো যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন:
১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। সবশেষে ১০০ পূর্ণ করতে ১ বার এই দোয়াটি পাঠ করা—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।’ (মুসলিম, হাদিস: ৪৯০৬)
২. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, এই আমলটি করলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের দান-সদকা ও আল্লাহর পথে লড়াইয়ের সওয়াবের সমপর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব। (সহিহ বুখারি: ৮৪৩)
৩. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। এভাবে মোট ১০০ পূর্ণ করা। (সহিহ মুসলিম: ৫৯৬)
৪. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আলহামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবার ২৫ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার। (সুনানে নাসায়ি: ১৩৫০)
৫. সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার এবং আল্লাহু আকবার ১০ বার। হাদিসে এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এভাবে ৩০ বার করে এই আমলটি মুখে পড়তে মোট ১৫০ বার মনে হলেও আমলনামায় ১৫০০ হিসেবে গণ্য হবে। (জামে তিরমিজি: ৩৪১০)
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১০ ঘণ্টা আগে
আজানের বাক্যগুলো সাধারণত সব ওয়াক্তে একই থাকে, তবে ফজরের আজানে অতিরিক্ত একটি বাক্য যোগ করতে হয়—‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম’, অর্থাৎ, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। কখনো এমন হতে পারে যে, মুয়াজ্জিন ভুলবশত এই বাক্য বলতে ভুলে গেলেন। যদি এমন হয়, তাহলে আজান শুদ্ধ হবে নাকি আবার আজান দিতে হবে?১৫ ঘণ্টা আগে
যদি মঙ্গলবার রাতে চাঁদ দেখা না যায়, তবে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে। সে ক্ষেত্রে বুধবার হবে শাবান মাসের শেষ দিন এবং বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে।১৭ ঘণ্টা আগে
দৈনন্দিন জীবনে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজের ফাঁকে বা অবসরে ছোট ছোট কিছু জিকির পাঠ করে আমরা আমাদের পরকালকে উজ্জ্বল করতে পারি। নিচে অধিক ফজিলতপূর্ণ ও সহজ ১০টি জিকির ও আমলের তালিকা দেওয়া হলো:১ দিন আগে