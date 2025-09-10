গিবত বা পরনিন্দা এক ভয়াবহ কবিরা গুনাহ

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
গিবত বা পরনিন্দা ইসলামে অত্যন্ত গুরুতর ও ভয়াবহ কবিরা গুনাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ বা অপছন্দের বিষয় অন্যের সামনে বলা। কোরআনে গিবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা চরম ঘৃণিত কাজ।
আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না এবং কেউ কারও গিবত করো না।’ (সুরা হুজুরাত: ১২)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘গিবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে। যদি সেটি সত্যি হয়, তবে তা গিবত আর মিথ্যা হলে তা অপবাদ।’ (সহিহ্ মুসলিম)
গিবতকারীদের জন্য কঠিন আজাব নির্ধারিত হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত, মিরাজে নবী (সা.) এমন লোকদের দেখেছেন, যাঁরা তামার নখ দিয়ে নিজেদের মুখ ও বক্ষ বিদ্ধ করছিলেন; ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) জানান, তাঁরা পৃথিবীতে মানুষের গিবত ও চোগলখোরি করতেন। (সুনানে আবু দাউদ)
গিবতের ভয়াবহতা এত বেশি যে, এটি ব্যভিচার থেকেও মারাত্মক। কারণ, ব্যভিচারী তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন, কিন্তু গিবতকারীকে ক্ষমা পেতে হলে যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। নইলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। হাদিসে এসেছে, ‘গিবতকারীরা কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদের পচা মাংস খেতে দেওয়া হবে।’ (সহিহ্ বুখারি)
তাই গিবত শুধু বলা নয়, শোনা ও সহায়তা করাও সমান অপরাধ। মুসলমানের কর্তব্য হলো, গিবত থেকে বিরত থাকা, অন্যকে নিরুৎসাহিত করা এবং যদি ভুল করে থাকে, তবে যার গিবত করেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। একটি গিবতই মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামের পথে ঠেলে দিতে পারে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
