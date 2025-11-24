আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ নভেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০২ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৯ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০০ মিনিট
|০৬: ১৮ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৬ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৯ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো ইমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভ করা। দুনিয়ার সব অর্জন, খ্যাতি কিংবা সম্পদ মৃত্যুর পর মূল্যহীন হয়ে যায়, যদি ইমান না থাকে। একজন মোমিনের কামনা হওয়া উচিত, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে মৃত্যু হওয়া।
পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, তেমন ভয় কর এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মরো না।’ (সুরা আলে ইমরান: ১০২)
এমন ইমানি মৃত্যুর জন্য কিছু নির্দিষ্ট আমল ও চর্চা রয়েছে, যেগুলো একজন মুসলমানকে আখিরাতে সফলতার দিকে পরিচালিত করে। নিচে সে রকম ১০টি গুরুত্বপূর্ণ আমল তুলে ধরা হলো:
এই দশ আমল একজন মুসলমানের জীবন আলোকিত করে এবং মৃত্যুকে ইমানদার বানিয়ে তোলে। প্রতিদিনের জীবনে এগুলো চর্চা করলে ইমানের ওপর অটল থাকা সহজ হয় এবং আখিরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়।
সূত্র: খুতুবাতে জুলফিকার–২৭/১৮৮-২০৬
আল্লাহ তাআলা মাঝেমধ্যে বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য অথবা তাঁর কুদরতের নিদর্শন রূপে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন করেন। ভূমিকম্প সেই নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যা মানুষের অসহায়ত্ব এবং সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তি গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। পবিত্র কোরআনে সুরা জিলজাল নামে স্বতন্ত্র একটি সুরা নাজিল করে এর ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ভূমিকম্প হলো মানুষের অপকর্ম এবং পাপাচারের ফল, যা বান্দাকে তওবা করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি সতর্কবার্তা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ‘যে বিপদ-আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই। আর আল্লাহ তোমাদের অনেক (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।’ (সুরা শুরা: ৩০)
করণীয় এবং আমলসমূহ
ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের সময় একজন মুমিনের প্রধান করণীয় হলো তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে আশ্রয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।
১. ইস্তিগফার ও তওবা: সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করা, নিজেদের আচার-আচরণ শুধরে নেওয়া এবং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা।
২. দোয়া ইউনুস পাঠ: যেকোনো সংকট ও অস্থিতিশীল সময়ে দোয়া ইউনুস পাঠ করা সুন্নত। এই দোয়া পাঠ করে নবী ইউনুস (আ.) সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।
৩. অন্যান্য জিকির: যদিও ভূমিকম্পের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া সহিহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়নি; তবে এ সময় আল্লাহর কাছে মন থেকে যেকোনো দোয়া করা যায়।
৪. দান-সদকা: সব সময় বেশি বেশি দান-সদকা করা উচিত। তাহলে ভূমিকম্পের মতো বিপদগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করবেন বলে আশা করা যায়। হাদিসে এসেছে, দান-সদকা বিপদ-আপদ দূর করে।
৫. সামাজিক সচেতনতা: ভূমিকম্পের সময় বেশি নড়াচড়া, বাইরে বের হওয়ার জন্য ছুটোছুটি করা, জানালা দিয়ে লাফ দেওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। সাধারণ নিয়ম হলো—এ সময় যত বেশি মুভমেন্ট করবেন, তত বেশি আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই ভূকম্পন অনুভূত হলে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলা আবশ্যক।
পরিশেষে বলা যায়, ভূমিকম্পের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে এবং আল্লাহর করুণা লাভ করতে পাপাচার থেকে বিরত থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং একে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধ ও পাপের একটি বিবেচনা করা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার সতর্ক করেছেন, বিভিন্ন শাস্তির কথা বলে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়েছেন। এখানে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে কোরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো—
এক. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়-নীতি শিক্ষা দেয়, তাদেরও হত্যা করে, (হে নবী) তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। এরাই তারা, যাদের সমুদয় আমল দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সুরা আলে ইমরান: ২১-২২)
দুই. যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তার মধ্যে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্য মহা শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সুরা নিসা: ৯৩)
তিন. আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না; এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না। আর যথার্থতা ব্যতীত কোনো প্রাণ হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং তারা ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে, সে শাস্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। সে সেখানে (জাহান্নামে) লাঞ্ছিত হয়ে চির বাস করবে। (সুরা ফুরকান: ৬৭-৬৯)
চার. এ কারণেই আমি বনি ইসরাইলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম—যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা জমিনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকেই রক্ষা করল। তাদের কাছে আমার রাসুলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, এরপরও তাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে বাড়াবাড়িই করেছিল। (সুরা মায়িদা: ৩২)
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ রোববার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০২ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ৫৮ মিনিট
|ফজর
|০৮: ৫৯ মিনিট
|০৬: ১৭ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৬ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৮ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
