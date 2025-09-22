সৌদি আরবের শহরগুলোর নাম কীভাবে এল, অর্থ কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সৌদি আরবের শহরগুলোর নামকরণের পেছনে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর সম্পর্ক। মক্কা ও মদিনা থেকে শুরু করে জেদ্দা এবং নিওম পর্যন্ত, এই শহরগুলোর নাম তাদের উৎপত্তি ও তাৎপর্যকে নির্দেশ করে। কিছু শহরের নাম এসেছে তাদের উর্বর ভূমি থেকে, আবার কিছু নাম সমুদ্র বা পাহাড়ের সঙ্গে জড়িত। কীভাবে একটি রাজ্য ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তবু তার অতীতকে ভুলে যায়নি—এই নামগুলো তা প্রমাণ করে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সৌদি জাতীয় দিবস উদ্যাপনের প্রাক্কালে, এই লেখায় আলোচনা করা হলো সৌদি আরবের ১২টি শহরের নামের উৎপত্তি ও তাৎপর্য।
সৌদি আরবের রাজধানী হলো রিয়াদ। এই নামটি এসেছে এর প্রাচীন বাগান থেকে। মূলত আরবি শব্দ ‘রাওদা’ থেকেই এসেছে নামটি। এর অর্থ হলো বাগান বা তৃণভূমি। ‘রিয়াদ’ হলো এর বহুবচন, যা নাজদ মরুভূমির মাঝে অবস্থিত এই শহরের সবুজ উপত্যকা ও বাগানকে নির্দেশ করে। মরূদ্যানের সৌন্দর্য নির্দেশ করে সপ্তদশ শতক থেকেই এই নামটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রাণবন্ত উপকূলীয় সৌদি শহর জেদ্দা। এই নামটি এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ ‘জুদ্দা’ থেকে, যার অর্থ সমুদ্রতীর। স্থানীয় সংবাদপত্র ওকাজের মতে, এই নামের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো ‘জাদ্দা’ বা দাদি, যা ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। এই ঐতিহ্য অনুসারে, এই শহরে মানবজাতির মা হাওয়ার সমাধি রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
সৌদি আরবের পবিত্র শহর মক্কার নামটি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই নামের অর্থ হলো—পাপ মোচন এবং বিশ্বাসে হৃদয়ের মিলন। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল মাকরাবা। গ্রিক উৎসে এটি মাকরাবো বা মাকা নামেও উল্লেখিত, যার অর্থ ‘পবিত্র শহর’। মক্কার নাম তার আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।
পশ্চিম সৌদি আরবের হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত মদিনা শহরটি ‘আল মদিনা আল মুনাওয়ারা’ বা ‘আলোকিত শহর’ নামেও পরিচিত। প্রাক-ইসলামি কবিতায় এটি ইয়াসরিব নামে উল্লেখিত, যা কোরআনেও পাওয়া যায়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে হিজরতের পরই এটি ‘আল মদিনা’ নামে পরিচিত হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম রাজধানী হিসেবে এর ভূমিকা নির্দেশিত হয়।
সৌদি আরবের আলউলা শহরকে ‘জীবন্ত জাদুঘর’ হিসেবে বর্ণনা করেছে ভিজিট সৌদি। এর নামটি এসেছে আরবি শব্দমূল থেকে, যার অর্থ ‘উচ্চতা’। উত্তর-পশ্চিমের ওয়াদি আল কুরা উপত্যকার ওপরে এর অবস্থান এই নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মরূদ্যানে রয়েছে হেগরার মতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, যা সৌদি আরবের প্রথম ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান।
সৌদি আরবের ভবিষ্যতের শহর হিসেবে পরিচিত নিওম। এই নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘নিও’ (নতুন) এবং আরবি অক্ষর ‘মিম’ (মুস্তাকবাল বা ভবিষ্যৎ) থেকে এসেছে। অর্থাৎ নিওম মানে ‘নতুন ভবিষ্যৎ’। দ্য লাইন খ্যাত রৈখিক এই শহরটির নির্মাণকাজ চলছে।
দাম্মামের নামটি এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে শহরটির ঐতিহ্য থেকে। সৌদি ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আল রাইসের মতে, ‘আল দাম্মাম’ শব্দটি এসেছে ড্রামের শব্দ থেকে, যা মুক্তো শিকারি ও মৎস্যজীবীদের বাড়ি ফেরার পথে স্বাগত জানাত।
ধাহরানের নাম এসেছে চুনাপাথরের পাহাড় ‘ধাহির’ থেকে, যার অর্থ ‘পিঠ’ বা ‘মেরুদণ্ড’। এই পাহাড়টি একসময় মরুযাত্রীদের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করত। এই শহরেই রয়েছে ইথরা, যা কিং আবদুল আজিজ সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড কালচার নামে পরিচিত।
আল খোবারের নাম সম্ভবত ‘খাবর’ (ঝর্ণা) বা ‘আখবার’ (সংবাদ) থেকে এসেছে। এটি একটি জেলে পল্লি থেকে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
তায়েফের নাম এসেছে এর পাহাড়ি অবস্থান থেকে, যার অর্থ ‘ঘেরাও’ বা আশ্রয়। আসির উচ্চভূমিতে অবস্থিত আভা শহরের নামটি এসেছে ‘সবচেয়ে সুন্দর’ অর্থ থেকে। তাবুকের নামের উৎপত্তি নিয়ে অবশ্য ভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে, এই নামটি ‘তাবাউক’ (কাঠি দিয়ে পানি তোলা) থেকে এসেছে, আবার কেউ মনে করেন একটি ল্যাটিন শব্দ ‘তাবু’ থেকে এসেছে, যার অর্থ বিচ্ছিন্ন স্থান।
সৌদি আরবের শহরগুলোর নামকরণের পেছনে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর সম্পর্ক। মক্কা ও মদিনা থেকে শুরু করে জেদ্দা এবং নিওম পর্যন্ত, এই শহরগুলোর নাম তাদের উৎপত্তি ও তাৎপর্যকে নির্দেশ করে। কিছু শহরের নাম এসেছে তাদের উর্বর ভূমি থেকে, আবার কিছু নাম সমুদ্র বা পাহাড়ের সঙ্গে জড়িত। কীভাবে একটি রাজ্য ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তবু তার অতীতকে ভুলে যায়নি—এই নামগুলো তা প্রমাণ করে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সৌদি জাতীয় দিবস উদ্যাপনের প্রাক্কালে, এই লেখায় আলোচনা করা হলো সৌদি আরবের ১২টি শহরের নামের উৎপত্তি ও তাৎপর্য।
সৌদি আরবের রাজধানী হলো রিয়াদ। এই নামটি এসেছে এর প্রাচীন বাগান থেকে। মূলত আরবি শব্দ ‘রাওদা’ থেকেই এসেছে নামটি। এর অর্থ হলো বাগান বা তৃণভূমি। ‘রিয়াদ’ হলো এর বহুবচন, যা নাজদ মরুভূমির মাঝে অবস্থিত এই শহরের সবুজ উপত্যকা ও বাগানকে নির্দেশ করে। মরূদ্যানের সৌন্দর্য নির্দেশ করে সপ্তদশ শতক থেকেই এই নামটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রাণবন্ত উপকূলীয় সৌদি শহর জেদ্দা। এই নামটি এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ ‘জুদ্দা’ থেকে, যার অর্থ সমুদ্রতীর। স্থানীয় সংবাদপত্র ওকাজের মতে, এই নামের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো ‘জাদ্দা’ বা দাদি, যা ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। এই ঐতিহ্য অনুসারে, এই শহরে মানবজাতির মা হাওয়ার সমাধি রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
সৌদি আরবের পবিত্র শহর মক্কার নামটি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই নামের অর্থ হলো—পাপ মোচন এবং বিশ্বাসে হৃদয়ের মিলন। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল মাকরাবা। গ্রিক উৎসে এটি মাকরাবো বা মাকা নামেও উল্লেখিত, যার অর্থ ‘পবিত্র শহর’। মক্কার নাম তার আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।
পশ্চিম সৌদি আরবের হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত মদিনা শহরটি ‘আল মদিনা আল মুনাওয়ারা’ বা ‘আলোকিত শহর’ নামেও পরিচিত। প্রাক-ইসলামি কবিতায় এটি ইয়াসরিব নামে উল্লেখিত, যা কোরআনেও পাওয়া যায়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে হিজরতের পরই এটি ‘আল মদিনা’ নামে পরিচিত হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম রাজধানী হিসেবে এর ভূমিকা নির্দেশিত হয়।
সৌদি আরবের আলউলা শহরকে ‘জীবন্ত জাদুঘর’ হিসেবে বর্ণনা করেছে ভিজিট সৌদি। এর নামটি এসেছে আরবি শব্দমূল থেকে, যার অর্থ ‘উচ্চতা’। উত্তর-পশ্চিমের ওয়াদি আল কুরা উপত্যকার ওপরে এর অবস্থান এই নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মরূদ্যানে রয়েছে হেগরার মতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, যা সৌদি আরবের প্রথম ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান।
সৌদি আরবের ভবিষ্যতের শহর হিসেবে পরিচিত নিওম। এই নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘নিও’ (নতুন) এবং আরবি অক্ষর ‘মিম’ (মুস্তাকবাল বা ভবিষ্যৎ) থেকে এসেছে। অর্থাৎ নিওম মানে ‘নতুন ভবিষ্যৎ’। দ্য লাইন খ্যাত রৈখিক এই শহরটির নির্মাণকাজ চলছে।
দাম্মামের নামটি এসেছে সমুদ্রের সঙ্গে শহরটির ঐতিহ্য থেকে। সৌদি ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আল রাইসের মতে, ‘আল দাম্মাম’ শব্দটি এসেছে ড্রামের শব্দ থেকে, যা মুক্তো শিকারি ও মৎস্যজীবীদের বাড়ি ফেরার পথে স্বাগত জানাত।
ধাহরানের নাম এসেছে চুনাপাথরের পাহাড় ‘ধাহির’ থেকে, যার অর্থ ‘পিঠ’ বা ‘মেরুদণ্ড’। এই পাহাড়টি একসময় মরুযাত্রীদের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করত। এই শহরেই রয়েছে ইথরা, যা কিং আবদুল আজিজ সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড কালচার নামে পরিচিত।
আল খোবারের নাম সম্ভবত ‘খাবর’ (ঝর্ণা) বা ‘আখবার’ (সংবাদ) থেকে এসেছে। এটি একটি জেলে পল্লি থেকে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
তায়েফের নাম এসেছে এর পাহাড়ি অবস্থান থেকে, যার অর্থ ‘ঘেরাও’ বা আশ্রয়। আসির উচ্চভূমিতে অবস্থিত আভা শহরের নামটি এসেছে ‘সবচেয়ে সুন্দর’ অর্থ থেকে। তাবুকের নামের উৎপত্তি নিয়ে অবশ্য ভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে, এই নামটি ‘তাবাউক’ (কাঠি দিয়ে পানি তোলা) থেকে এসেছে, আবার কেউ মনে করেন একটি ল্যাটিন শব্দ ‘তাবু’ থেকে এসেছে, যার অর্থ বিচ্ছিন্ন স্থান।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৩৪ মিনিট আগে
ইসলামের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেয় না, বরং সামাজিক, পরিবেশগত ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতাকেও সমান গুরুত্ব দেয়।৬ ঘণ্টা আগে
পবিত্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক ঐশী গ্রন্থ; যা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে নাজিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, যার প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে মুমিন বান্দা দশটি করে নেকি লাভ করে। হাদিসে এই ফজিলত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।১৯ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১ দিন আগে