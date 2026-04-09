মুসাফির যেসব নামাজের কসর পড়বেন

সফর বা ভ্রমণের সময়ে নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিয়েছে ইসলাম। কোনো ব্যক্তি নিজের আবাসস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরের কোনো গন্তব্যে ভ্রমণের নিয়তে বের হয়ে তাঁর এলাকা পেরিয়ে গেলেই শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনি মুসাফির হয়ে যান। (জাওয়াহিরুল ফিকহ: ১/৪৩৬) মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়বেন। এই সংক্ষেপকরণে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা যখন পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, তখন তোমাদের জন্য নামাজ সংক্ষিপ্ত করায় কোনো আপত্তি নেই।’ (সুরা নিসা: ১০)
মুসাফির একাকী বা অন্য একজন মুসাফির ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়বেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর মুখে নামাজকে স্বাভাবিক অবস্থায় চার রাকাত ও সফর অবস্থায় দুই রাকাত ফরজ করেছেন।’ (মুসলিম: ৬৮৭)
মুসাফির ব্যক্তি স্থানীয় ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে সে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ নামাজই আদায় করবেন। (আল মাবসুত, সারাখসি: ১/২৪৩)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘মুসাফির যদি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নামাজে শরিক হয়, তবে সে যেন তাদের মতো (চার রাকাত) নামাজ পড়ে।’ (ইবনে আবি শাইবা: ৩৮৪৯)
মুসাফির ব্যক্তির জন্য চলন্ত অবস্থায় বা তাড়াহুড়ো থাকলে ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্যান্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে স্বাভাবিক ও স্থির অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়তে হবে। (ইলাউস সুনান: ৭/১৯১)
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
