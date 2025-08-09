Ajker Patrika
> ইসলাম

খাবার খাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ৯ সুন্নত

ইসলাম ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ বিদ্যমান। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি অধ্যায় তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে সাজানো উচিত। খাবার গ্রহণ জীবনের একটি অপরিহার্য কাজ। যদি এ খাবার গ্রহণও মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী করা হয়, তাহলে ক্ষুধার নিবারণ হওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে সওয়াব অর্জনেরও সুযোগ রয়েছে। খাবার গ্রহণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব নিচে তুলে ধরা হলো:

হাত ধুয়ে নেওয়া: হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) পানাহারের আগে কবজি পর্যন্ত উভয় হাত ধুয়ে নিতেন।’ (মুসনাদে আহমাদ)

বিসমিল্লাহ বলা: নবী করিম (সা.) সাহাবিদের বলেন, ‘আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাতে খাবার খাও এবং তোমার দিক থেকে খাও।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫১৬৭)

বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে: যদি কেউ খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে মাঝখানে মনে পড়লে এ দোয়াটি পড়বে, ‘বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৭)

ডান হাতে খাওয়া: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা বাম হাতে পানাহার করো না।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৩৭৬)

খাবারের দোষ না ধরা: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। তাঁর পছন্দ হলে খেতেন, আর অপছন্দ হলে খেতেন না।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫১৯৮)

পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘খাবার খাওয়ার সময় যদি তা পড়ে যায়, তাহলে পরিষ্কার করে তা ভক্ষণ করো।’ (জামে তিরমিজি: ১৯১৫)

আঙুল চেটে খাওয়া: নবী করিম (সা.) বলেন, ‘তোমরা যখন খাবার খাবে, তখন আঙুল চেটে খাও। কেননা বরকত কোথায় রয়েছে তা তোমরা জানো না।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯১৪)

হাত ও মুখ পরিষ্কার করা: খাবার শেষে মহানবী (সা.) ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতেন এবং কুলি করতেন। (মুসনাদে আহমাদ)

খাবার শেষের দোয়া: খাবার গ্রহণের পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। রাসুল (সা.) বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। এর মধ্যে একটি হলো: ‘আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আত-আমানা ওয়া সাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমিন।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৪৫৮)

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণহাদিসধর্ম ও জীবনমহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

খাবার খাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ৯ সুন্নত

খাবার খাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ৯ সুন্নত

জুমার খুতবার সময় কি মোবাইল ব্যবহার করা যাবে?

জুমার খুতবার সময় কি মোবাইল ব্যবহার করা যাবে?

জুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারাম

জুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারাম

ইতিহাসের পাতায় মজলুমের বিজয়গাথা

ইতিহাসের পাতায় মজলুমের বিজয়গাথা