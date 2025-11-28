আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৮ নভেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০১ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০২ মিনিট
|০৬: ২১ মিনিট
|জুমা
|১১: ৪৭ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৫: ০১ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
সম্প্রতি ভূমিকম্প জনমানুষের কাছে আতঙ্কের বিষয়। কী নগর, কী গ্রাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে হুলুস্থুল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের পলকে নিঃশেষ করে দিতে পারে স্বপ্নিল জীবন। পূর্বাভাস ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে ম্যাচাকার করে দিতে পারে পুরো বিশ্ব।
এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা। স্বীয় গোলামকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চান আপন ইবাদতে। শিরকের (অংশীদারত্বের) সামান্য ছিটেফোঁটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। বান্দার কাজ-কর্মে লোকদেখানো মানসিকতাও তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। পার্থিব জগতে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বালা-মুসিবত দিয়ে তিনি বান্দাকে পরকালীন কঠিন আজাব থেকে বাঁচাতে চান।
সুরা সাজদায় তিনি ইরশাদ করেন, ‘আমি অবশ্যই তাদের (কিয়ামতের) বড় শাস্তির স্বাদ আস্বাদনের আগে লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব, যেন তারা (আমার আনুগত্যের দিকে) ফিরে আসে।’ (সুরা সাজদাহ: ২১)
ফেরেশতা ইসরাফিল (আ.)-এর ফুৎকারের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে ভয়ানক ভূকম্পন। সংঘটিত হবে কিয়ামত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘শপথ তাদের (সেই ফেরেশতাদের), যারা (কাফেরদের প্রাণ) কঠোরভাবে টেনে বের করে এবং যারা (মুমিনদের প্রাণের) বন্ধন খুলে কোমলভাবে। তারপর (শূন্যে) তীব্রগতিতে সাঁতার কেটে যায়। তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। তারপর যে আদেশ পায় তার (বাস্তবায়নের) ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেদিন প্রকম্পিত (শিঙ্গাধ্বনি সবকিছু) কাঁপিয়ে দেবে। তার পেছনে আসবে পরবর্তীটি। সেদিন বহু হৃদয় হবে প্রকম্পিত। তাদের চোখ থাকবে অবনত।’ (সুরা নাজিয়াত: ১-৯)
উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি শপথ করে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পেশ করেছেন। ভূকম্পন থেকে বাঁচার জন্য নবীজি (সা.) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন। হজরত জুবাইর ইবনে আবি সুলাইমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, নবীজি (সা.) সকাল-বিকেল এ দোয়া পড়া থেকে কখনো বিরত থাকতেন না।’ দোয়াটি হলো, ‘আল্লাহুম্মাহ্ফাজনি মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফি, ওয়া আন ইয়ামিনি, ওয়া আন শিমালি, ওয়া মিন ফাওকি, ওয়া আউজু বি আজমাতিকা আন আগতালা মিন তাহতি।’
অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার সামনের দিক থেকে পেছনের দিক থেকে, আমার ডান পাশ থেকে বাম পাশ থেকে, আমার ওপর থেকে আমাকে হেফাজত করেন, আর আমি নিচ থেকে আক্রান্ত হওয়া (ভূগর্ভে বিলীন হওয়া) থেকে আপনার মহিমার কাছে আশ্রয় চাই।’ (মুসনাদে আহমাদ: ৪৭৮৫)
সকাল-বিকেল ও বিশেষ সময়ের দোয়া-দরুদ হতে পারে আমাদের জীবনে বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়। ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য উক্ত দোয়া সব সময় পাঠ করা যেতে পারে।
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, সিনিয়র ওস্তাদ, মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া বনশ্রী, ঢাকা।
অগ্নিকাণ্ড এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এটি শুধু সহায়-সম্পদই গ্রাস করে না, নিভিয়ে দেয় বহু তরতাজা প্রাণ। যেহেতু দুর্ঘটনা জানিয়ে আসে না, তাই কোথাও আগুন লাগলে আশপাশের মানুষের উচিত হতাশ না হয়ে তা নেভানোর সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেওয়া এবং একই সঙ্গে সুরক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। কেননা, জাগতিক প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক নির্ভরতা; এই দুইয়ের সমন্বয়ে আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব।
আগুন দেখামাত্র ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা জরুরি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, আগুন যত ভয়ংকর হোক না কেন, বিশেষ আমলের মাধ্যমে তা নিভে যায়। এই আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা যখন কোথাও আগুন (লাগতে) দেখো, তখন তোমরা (উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার) তাকবির দাও। কারণ উচ্চস্বরে এই তাকবির আগুন নিভিয়ে দেবে।’ (তাবরানি)। এই তাকবিরের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়, যা সব বিপদ-আপদকে পরাভূত করার ক্ষমতা রাখে।
এ ছাড়াও, অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা কমাতে এবং তার ক্রিয়াকে নিস্তেজ করতে কুরআনের একটি শক্তিশালী আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নমরুদের ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড থেকে হজরত ইবরাহিমকে (আ.) রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ‘ইয়া না-রু কু-নি বারদান ওয়া সালামান আলা ইবরাহিম।’
অর্থাৎ: ‘হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’ (সুরা আম্বিয়া: ৬৯)।
এই আয়াত আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
আগুন নেভানোর বাস্তব পদক্ষেপের পাশাপাশি তাকবির এবং এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের মতো মহাবিপদে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণের জন্য দৃঢ়ভাবে দোয়া ও আমল করা উচিত। কারণ, আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৫ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০১ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০২ মিনিট
|০৬: ২০ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৭ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৫: ০১ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
শীতকাল আমাদের জীবনে শুধু ঋতুর পরিবর্তন নিয়ে আসে না, বরং এটি আমাদের মানবিকতা, সহমর্মিতা ও ইবাদতের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। ষড়্ঋতুর দেশ হলেও বাংলাদেশে এখন শীত ও গ্রীষ্ম—এই দুটি ঋতুই প্রকটভাবে অনুভূত হয়। পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তাআলা শীত ও গ্রীষ্মের সফরের কথা উল্লেখ করেছেন।
গরিবের জন্য শীত এক নীরব দুর্ভোগ
শীত আমাদের অনেকের কাছে আনন্দের বার্তা নিয়ে এলেও দরিদ্র, ছিন্নমূল ও বস্ত্রহীন মানুষের জন্য এটি এক ভয়াবহ দুর্ভোগ। শৈত্যপ্রবাহ ও তীব্র হিমেল বাতাসে বৃদ্ধ, শিশু ও দরিদ্র মানুষের কষ্ট অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাদের নেই গরম পোশাক, কম্বল বা ন্যূনতম আশ্রয়। রাস্তায় খড়কুটা জ্বালিয়ে আগুন পোহানোই তাদের একমাত্র উপায়। শীতের তীব্রতায় নিউমোনিয়া, জ্বর, সর্দি-কাশি এবং কোল্ড ডায়রিয়ার মতো শীতজনিত রোগ বেড়ে যায়, আর চিকিৎসা এবং ওষুধ তাদের নাগালের বাইরে থাকে। এই অবস্থায় সামর্থ্যবানদের দায়িত্ব হলো তাদের পাশে দাঁড়ানো।
অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো সর্বোত্তম ইবাদত
ইসলাম হলো দয়া, সহানুভূতি ও মানবিকতার ধর্ম। শীতার্ত, ক্ষুধার্ত বা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মুত্তাকিদের পরিচয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘...প্রকৃত সৎ কর্ম হলো আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, অভাবীদের জন্য ব্যয় করা।’ (সুরা বাকারা: ১৭৭)
নবী করিম (সা.) মানবসেবা ও দানের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে বস্ত্রদান, খাদ্যদানের ফজিলত বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে পোশাক পরাবেন।’ (সুনান আবু দাউদ: ১৬৭২)। অন্য হাদিসে এসেছে, ‘যে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন।’ (সুনান আবু দাউদ: ২৭৯৪)
শীত মোকাবিলায় সমাজের দায়িত্ব
শীতের দুর্ভোগ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাও। সরকার, সমাজ, সংগঠন এবং গণমাধ্যম—সকলকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। শীতবস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসাসেবা, ওষুধ দেওয়া এবং ফুটপাতবাসীর জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এখন জরুরি। সমাজের সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও সাহায্য করা ইমানের অপরিহার্য অংশ। নবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৬৯৯)
তবে দানের উদ্দেশ্য যেন কখনোই প্রচার-প্রদর্শন না হয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে হবে। সামান্য একটি কম্বলও কোনো শিশুর প্রাণ বাঁচাতে পারে বা কোনো বৃদ্ধের রাতের ঘুম ফিরিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সামর্থ্য অনুযায়ী শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাওফিক দিন।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
