ইসলাম

যেসব কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৩২
যেসব কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়
ছবি: সংগৃহীত

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহকারে পানাহার, যৌন সম্ভোগ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়। তবে অসাবধানতাবশত বা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়। নিচে রোজা ভঙ্গের প্রধান ও সূক্ষ্ম কারণগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

রোজা ভঙ্গের প্রধান ৩টি কারণ

সাধারণত এই তিনটি কাজ করলে রোজা সরাসরি ভেঙে যায়: ১. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু খাওয়া। ২. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পান করা। ৩. রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।

রোজা ভঙ্গের অন্য সূক্ষ্ম কারণগুলো

প্রধান কারণ ছাড়া আরও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে রোজা ভেঙে যায়, যা আমাদের অনেকেরই অজানা:

ভুল ধারণার কারণে ভুল: ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর ‘রোজা ভেঙে গেছে’ মনে করে পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।

ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য: বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা বা অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা।

অখাদ্য বস্তু গ্রহণ: কাঁচা চাল, আটার খামির বা অতিরিক্ত লবণ একসঙ্গে খাওয়া। এ ছাড়া কাঠ, লোহা, পাথর, মাটি, কয়লা বা কাগজের মতো বস্তু (যা সাধারণত খাওয়া হয় না) গিলে ফেলা।

মুখের ভেতর রক্ত বা থুতু: দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার পর যদি রক্তের পরিমাণ থুতুর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে। এ ছাড়া নিজের থুতু হাতে নিয়ে পুনরায় তা গিলে ফেললেও রোজা নষ্ট হয়।

প্রাকৃতিক পরিস্থিতি: বৃষ্টির ফোঁটা বা বরফের টুকরা খাদ্যনালির ভেতরে চলে গেলে।

বমি করা: ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করা অথবা বমি আসার পর তা পুনরায় গিলে ফেলা।

জোরপূর্বক কিছু খাওয়ানো: কাউকে যদি জোরজবরদস্তি করে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো হয়, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে।

ভোরে পানের অবশিষ্টাংশ: মুখে পান বা অন্য কিছু নিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং ওই অবস্থায় সেহরির সময় শেষ হয়ে যাওয়া।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণমাসায়েলরোজা
