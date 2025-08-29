Ajker Patrika
> ইসলাম

প্রাচীনতম আধুনিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মুসতানসিরিয়া

কাউসার লাবীব
প্রাচীনতম আধুনিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মুসতানসিরিয়া

বাগদাদের দজলা নদীর তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্য কীর্তি—মুসতানসিরিয়া। আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহর অমর স্মৃতি বহনকারী এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু একটি পুরোনো স্থাপনা নয়, বরং এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ সময়ে জ্ঞান ও সভ্যতার যে অসাধারণ নিদর্শনগুলো গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে এই মুসতানসিরিয়া আজও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে।

আল-মুসতানসির বিল্লাহ ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী শাসক। তিনি তাঁর পিতা আল-জাজিরের মতোই রাষ্ট্রীয় জীবনের দুর্নীতি ও অন্যায় দূর করে জনগণের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ১৭ বছর ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করার সময় তিনি অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। সেতু, সরাইখানা, অতিথিশালা—এমন সব জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি তিনি শিক্ষার প্রসারেও মনোযোগী হন। তাঁর সেই দূরদর্শী চিন্তা থেকেই মুসতানসিরিয়ার মতো এক মহাকীর্তির জন্ম হয়।

প্রতিষ্ঠা ও জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন

৬২৫ হিজরি (১২২৭ খ্রি.) সালে খলিফা আল-মুসতানসির বাগদাদের দজলা নদীর পাশে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নির্মাণকাজ শুরু করেন। খিলাফতের তৎকালীন প্রধান স্থপতি মুহাম্মদ ইবনুল আলকামি এর নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করেন। এর নির্মাণব্যয় ছিল প্রায় ৭ লাখ দিনার। ৬৩১ হিজরি (১২৩৩ খ্রি.) সালে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করা হয়। সেদিন এক হাজার ছাগল জবাই করা হয়েছিল এবং নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার দিয়ে বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। পুরো বাগদাদ শহরে সেই খাবার বিতরণ করা হয়েছিল।

জ্ঞানচর্চার এক সমন্বিত কেন্দ্র

মুসতানসিরিয়া শুধু একটি মাদ্রাসা ছিল না, বরং এটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কোরআন, হাদিস, ফিকহ (আইন), চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম এখানে চারটি প্রধান ফিকহ (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি) একসঙ্গে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া এখানে কোরআন ও হাদিস গবেষণার জন্য আলাদা দুটি ভবন ছিল। এই সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন জ্ঞানচর্চাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুসতানসিরিয়ার অনুসরণে মিসর ও বাগদাদে আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেখানে ফিকহের চারটি মাজহাবই পড়ানো হতো।

অতুলনীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা

মুসতানসিরিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই ছিলেন খুবই উচ্চমানের। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও আলেমদের এখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি মাজহাবের জন্য একজন করে শিক্ষক এবং চারজন করে সহযোগী শিক্ষক বা ‘মুইদ’ ছিলেন। ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মেধার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো।

শিক্ষার প্রসারে মুসতানসিরিয়া যেন সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছিল। এখানে ৮০ হাজার বইয়ের বিশাল একটি গ্রন্থাগার ছিল, যা শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। শুধু তা-ই নয়, এখানে একটি হাসপাতালও ছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিখতে পারত। শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রা যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, সে জন্য খলিফা এর জন্য বিশাল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত বেতন, খাবার, বাসস্থান এবং পড়াশোনার সব উপকরণ যেমন কালি, কাগজ, কলম ইত্যাদি সরবরাহ করা হতো। এমনকি গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা পানি এবং শীতকালে গরম পানির ব্যবস্থা ছিল।

কালের আবর্তনে মুসতানসিরিয়ার নীরবতা

মুসতানসিরিয়া প্রায় চার শতাব্দী ধরে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল। যদিও মাঝে মাঝে এর কার্যক্রমে ছেদ পড়েছিল। ১২৫৮ সালে মোগলদের আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংস হলে এর স্বাভাবিক কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তৈমুর লংয়ের আক্রমণে এটি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর মহামূল্যবান গ্রন্থাগারটি হারিয়ে যায়। এরপর প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এটি বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে এটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো যাত্রীদের সরাইখানা, কখনো সামরিক বাহিনীর ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবহেলা ও অযত্নে এর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৪০ সালে ইরাকের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে পুনরুদ্ধার করে এবং সংস্কারের পর এটিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মুসতানসিরিয়া আজও তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা আব্বাসীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবিকতার এক অনন্য নিদর্শন।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণধর্ম ও জীবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

মানবতা আজ চরম সংকটে

মানবতা আজ চরম সংকটে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ আগস্ট ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ আগস্ট ২০২৫

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

চেয়ারে নামাজ আদায় কখন জায়েজ, কখন নয়

চেয়ারে নামাজ আদায় কখন জায়েজ, কখন নয়