পটিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আর নেই

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইসলামি বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রামের আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও প্রবীণ আলেম মাওলানা আবু তাহের নদভী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর ন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।
মাওলানা আবু তাহের নদভী দীর্ঘকাল ধরে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে পাঠদান করে আসছিলেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মাদ্রাসাটির মহাপরিচালক (মুহতামিম) হিসেবে নিযুক্ত হন। পটিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হওয়ার পাশাপাশি তিনি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ‘আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ’-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।
তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এবং পটিয়া মাদ্রাসার অধীনে পরিচালিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও তাহফিজুল কোরআন সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায়ও নিবেদিত ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা ‘আত-তাওহীদ’-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন এবং লেখক হিসেবেও তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। বাজারে তাঁর রচিত ও অনূদিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।
মরহুমের ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে পটিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ সারা দেশের আলেমসমাজের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ ও হাসপাতাল এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীরা।
জানাজা ও দাফনের বিষয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আজ রাত সাড়ে ১১টায় তাঁর কর্মস্থল পটিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
মাওলানা আবু তাহের নদভী (রহ.)-এর মৃত্যুতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর মাগফিরাত কামনা করেছে।
