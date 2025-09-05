Ajker Patrika
> ইসলাম

রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা: ইতিহাস, ফজিলত ও ইবাদত

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 
জুমার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত
জুমার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

রবিউল আউয়াল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মাস। এ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর জীবন ও শিক্ষা মুসলিমদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়। বিশেষভাবে এ মাসের দ্বিতীয় জুমা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ দিন, যা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত, দোয়া ও নৈতিক উন্নতির জন্য সুবর্ণ সুযোগ দেয়।

নবী করিম (সা.)-এর জন্ম ও ইতিহাস

রবিউল আউয়াল মাস ইসলামের ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য স্মরণীয়। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম। তাঁর জন্মকালীন সমাজ ছিল অশান্ত, অনৈতিকতা ও সামাজিক অস্থিরতায় ভরা। মানুষকে ন্যায়, ধর্ম, সহমর্মিতা ও মানবিকতা শেখানোর জন্য তিনি অবতীর্ণ হন।

নবী করিম (সা.)-এর জীবনের ঘটনা ও শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় জুমা মুসলিমদের জন্য স্মরণীয় দিনরূপে চিহ্নিত, যা নৈতিক ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য উৎসর্গ করা।

দ্বিতীয় জুমার ইবাদত ও আমল

দ্বিতীয় জুমা মুসলিমদের জন্য সাপ্তাহিক রুহানি শক্তি ও নৈতিক পুনরুদ্ধারের দিন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, নবী করিম (সা.)-এর স্মরণে দোয়া ও ইবাদত আদায় করা ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ বরকতের অংশীদার হন।

এ দিনে প্রাধান্যপ্রাপ্ত আমলসমূহ:

১. নফল নামাজ আদায়।

২. নবী করিম (সা.)-এর শিক্ষা স্মরণে কোরআন পাঠ।

৩. দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সহায়তা।

৪. নিজের গুণ ও দোষ বিচার করে নৈতিক উন্নতিসাধন।

৫. পরিবার, সমাজ ও নিজস্ব কল্যাণ কামনা।

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫আজকের নামাজের সময়সূচি: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নবী করিম (সা.)-এর চারিত্রিক শিক্ষা

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. সততা ও নিষ্ঠা

২. ধৈর্য ও সহনশীলতা

৩. ক্ষমাশীলতা ও মানবিক দায়িত্ব

৪. সামাজিক ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

জুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারামজুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারাম

পরিশেষে, রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ এবং রুহানি জাগরণের দিন। এ দিনে আল্লাহর কাছে দোয়া, ইবাদত ও কোরআন পাঠের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথ অনুসরণ করা যায়। নবী করিম (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ আমাদের জন্য চিরন্তন দিশা। তাই নবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে আমরা নিজেদের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণেও অবদান রাখতে পারি।

লেখক: এম এ কামিল হাদিস, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান: জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

বিষয়:

ইসলামমহানবীনামাজরবিউল আউয়ালইবাদতজুমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা: ইতিহাস, ফজিলত ও ইবাদত

রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা: ইতিহাস, ফজিলত ও ইবাদত

বালাগাল উলা বিকামালিহি

বালাগাল উলা বিকামালিহি

সিরাতের সৌরভে মুখরিত রবিউল আউয়াল

সিরাতের সৌরভে মুখরিত রবিউল আউয়াল

হরিণের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর ঘটনা কি সত্য

হরিণের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর ঘটনা কি সত্য