রবিউস সানি মাসের চতুর্থ জুমা: আত্মার নবজাগরণের সুযোগ

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
সময় গড়িয়ে চলে, কিন্তু ইসলামি বছরজুড়ে এমন কিছুদিন আসে, যা আমাদের শুধু শরীরের পরিচর্যা নয়, আত্মার নবজাগরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবিউস সানি মাসের চতুর্থ জুমা সেই বিশেষ দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম, যখন একজন মুমিন নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ খুঁজে পায়।
জুমা: আল্লাহর দেওয়া বিশেষ উপহার
সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার বা জুমা মুসলমানদের জন্য এক বরকতময় দিন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা জুমার দিনে ব্যবসার সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
নবী করিম (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার হলো সর্বোত্তম দিন। (সহিহ্ মুসলিম)
সপ্তাহের প্রতিটি জুমা যেখানে নতুন সূচনার ইঙ্গিত দেয়, সেখানে রবিউস সানির এই চতুর্থ জুমা মনকে ক্লান্তির ভার থেকে মুক্ত করে হৃদয়ে এক নতুন আলোর সঞ্চার করে।
জুমা দিনে করণীয়
আত্মশুদ্ধির এই দিনে কিছু আমল বিশেষ ফলদায়ক:
রবিউস সানির এই জুমা আমাদের শেখায় যে ধর্ম কেবল রীতিনীতি নয়, বরং আত্মার পরিচর্যা। প্রতিটি আমলের মাধ্যমে আমরা শুধু ইবাদত করি না, বরং নিজেদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করি। এই বদলটাই জুমার আসল মাহাত্ম্য। এদিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—তুমি এখনো বদলাতে পারো, তুমি এখনো ভালো হতে পারো।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই শক্তি দিন, যেন আমরা প্রতিটি জুমাকে আত্মশুদ্ধি ও নবজাগরণের দিন হিসেবে পালন করতে পারি।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
সময় গড়িয়ে চলে, কিন্তু ইসলামি বছরজুড়ে এমন কিছুদিন আসে, যা আমাদের শুধু শরীরের পরিচর্যা নয়, আত্মার নবজাগরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবিউস সানি মাসের চতুর্থ জুমা সেই বিশেষ দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম, যখন একজন মুমিন নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ খুঁজে পায়।
জুমা: আল্লাহর দেওয়া বিশেষ উপহার
সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার বা জুমা মুসলমানদের জন্য এক বরকতময় দিন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা জুমার দিনে ব্যবসার সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
নবী করিম (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার হলো সর্বোত্তম দিন। (সহিহ্ মুসলিম)
সপ্তাহের প্রতিটি জুমা যেখানে নতুন সূচনার ইঙ্গিত দেয়, সেখানে রবিউস সানির এই চতুর্থ জুমা মনকে ক্লান্তির ভার থেকে মুক্ত করে হৃদয়ে এক নতুন আলোর সঞ্চার করে।
জুমা দিনে করণীয়
আত্মশুদ্ধির এই দিনে কিছু আমল বিশেষ ফলদায়ক:
রবিউস সানির এই জুমা আমাদের শেখায় যে ধর্ম কেবল রীতিনীতি নয়, বরং আত্মার পরিচর্যা। প্রতিটি আমলের মাধ্যমে আমরা শুধু ইবাদত করি না, বরং নিজেদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করি। এই বদলটাই জুমার আসল মাহাত্ম্য। এদিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—তুমি এখনো বদলাতে পারো, তুমি এখনো ভালো হতে পারো।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই শক্তি দিন, যেন আমরা প্রতিটি জুমাকে আত্মশুদ্ধি ও নবজাগরণের দিন হিসেবে পালন করতে পারি।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
মা তখনো জায়নামাজে বসে আছেন। ফজরের নামাজ আদায় শেষে তসবিহ পাঠ ও কোরআন তিলাওয়াতে মগ্ন। ইশরাকের নামাজ আদায় করেই হয়তো গৃহস্থালির কাজ শুরু করবেন। ইতিমধ্যে কলিজার টুকরা সন্তানের কোমল কণ্ঠে ভেসে আসে মায়াবী এক ডাক—‘মা, মক্তবের সময় হয়ে এসেছে। কিছু খেয়ে তাড়াতাড়ি মক্তবে যেতে হবে।’৫ মিনিট আগে
আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘বিসমিল্লাহ’ এবং ‘আউজুবিল্লাহ’ পাঠের স্থান ও বিধান নিয়ে অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রতিটি বৈধ ও ভালো কাজ আল্লাহর নামে শুরু করার জন্য ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ পাঠ করা সুন্নত ও বরকতের উৎস।১৬ মিনিট আগে
দারিদ্র্য বিমোচন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝানো হয়। ইসলাম মানবজাতিকে দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চায়। কোনো ব্যক্তি তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হলে, সহজেই অনৈতিকতার শিকার হতে পারে বা শোষণের ফাঁদে পড়ে যেতে পারে।২৩ মিনিট আগে
একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রথাটি ইসলাম-পূর্ব যুগেও বিশ্বের প্রায় সকল ধর্ম ও সমাজে প্রচলিত ছিল। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপসহ বিভিন্ন সভ্যতায় এটি প্রচলিত ছিল কোনো প্রকার সংখ্যা নির্ধারণ বা বাধা-নিষেধ ছাড়াই। কিন্তু ইসলাম এই সীমাহীন প্রথায় নিয়ন্ত্রণ এনে নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা...২৭ মিনিট আগে