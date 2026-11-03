বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা: সংকট উত্তরণ ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত
আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ধারায় পরিণত হয়েছে। এ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো—সুদ পরিহার, ন্যায়সংগত লেনদেন, সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন, ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং নৈতিক বিনিয়োগ।
বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষণীয়। ব্যক্তিপর্যায়ের সঞ্চয়, প্রবাসী আয় সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ইসলামি ব্যাংকে খেলাপি বিনিয়োগ, তারল্যসংকট, অনিয়ম, পরিচালনাগত দুর্বলতা এবং আমানতকারীদের আস্থার সংকট এ ব্যবস্থার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে সংকট উত্তরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা এখন সময়ের দাবি।
ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা ও মূলনীতি
ইসলামি ব্যাংকিং এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা, যা ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা অনুসরণ করে আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ, অর্থায়ন এবং অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় প্রচলিত সুদ বা রিবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা, প্রতারণা, জুয়াসদৃশ লেনদেন এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন পরিহার করার নীতি অনুসরণ করা হয়।
ইসলামি ব্যাংকিংয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি:
- সুদমুক্ত লেনদেন: ঋণ বা অর্থের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত সুদ গ্রহণের পরিবর্তে শরিয়তের অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে অর্থায়ন করা।
- মুনাফা ও ঝুঁকি ভাগাভাগি: নির্দিষ্ট কিছু চুক্তিতে বিনিয়োগের মুনাফা ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে বণ্টন করা।
- সম্পদ ও বাস্তব অর্থনীতির সংযোগ: পণ্য, সম্পদ, সেবা কিংবা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থায়নকে গুরুত্ব দেওয়া।
- নৈতিক বিনিয়োগ: নিষিদ্ধ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন থেকে বিরত থাকা।
- ন্যায়সংগত ও স্বচ্ছ লেনদেন: চুক্তির শর্ত, মুনাফা বণ্টন, দায়দায়িত্ব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা ও সালাম—ইসলামি অর্থায়নের পরিচিত কয়েকটি পদ্ধতি। তবে এসব পদ্ধতির কার্যকর শরিয়াহসম্মত বাস্তবায়নের জন্য শুধু নাম বা চুক্তিপত্র যথেষ্ট নয়; লেনদেনের প্রকৃত ধরন, সম্পদের মালিকানা, ঝুঁকি গ্রহণ এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বর্তমান প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং খাত গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক সেবা গ্রহণের আগ্রহ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের অর্থ প্রেরণ, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সঞ্চয়ের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এ খাতের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়েছে।
তবে এ সম্প্রসারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সব প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং করপোরেট সুশাসন সমানভাবে শক্তিশালী হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনে কিছু ইসলামি ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ, মূলধন ঘাটতি, তারল্যচাপ এবং আমানতকারীদের আস্থার সংকটের কথা উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি, ব্যাংকগুলোর আর্থিক পুনর্গঠন এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়গুলো তাই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।
এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি—কয়েকটি ব্যাংকের দুর্বলতা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূলনীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে না। বরং এর মাধ্যমে বোঝা যায়, শরিয়তের নির্দেশনার পাশাপাশি দক্ষ ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা কতটা অপরিহার্য।
ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রধান সংকট
১. খেলাপি বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা
ইসলামি ব্যাংকিংয়ে অর্থায়নকে অনেক সময় ‘বিনিয়োগ’ বলা হলেও বাস্তবে ব্যাংকের অর্থ ফেরত পাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। যথাযথ যাচাই ছাড়া বড় অঙ্কের অর্থায়ন, গ্রহীতার সক্ষমতা মূল্যায়নে দুর্বলতা এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে অতিরিক্ত অর্থায়ন ব্যাংকের সম্পদের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। খেলাপি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকের আয় কমে, প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজন বাড়ে এবং নতুন বিনিয়োগের সক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উৎপাদনশীল খাত প্রয়োজনীয় অর্থায়ন থেকে বঞ্চিত হয়।
২. তারল্যসংকট ও আমানতকারীদের আস্থার অবক্ষয়
ব্যাংকের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো আমানতকারীদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ উত্তোলনের সুযোগ নিশ্চিত করা। কিন্তু বিনিয়োগ থেকে অর্থ সময়মতো ফেরত না আসা, অতিরিক্ত অর্থায়ন, দুর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আস্থার সংকটের কারণে ব্যাংক তারল্যচাপে পড়তে পারে। আমানতকারীরা যখন ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান হন, তখন একসঙ্গে বিপুল অর্থ উত্তোলনের প্রবণতা দেখা দেয়, যা সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।
৩. করপোরেট সুশাসনের অভাব
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, নিরীক্ষা বিভাগ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মধ্যে দায়িত্বের স্পষ্ট বিভাজন না থাকলে অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হলে স্বার্থের সংঘাত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পক্ষপাতের ঝুঁকি বাড়ে। ব্যাংকের মালিকানা ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা, স্বাধীন পরিচালকের কার্যকর ভূমিকা এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা তাই অপরিহার্য।
৪. শরিয়াহ পরিপালনের দুর্বলতা
ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিশেষ পরিচয় হলো শরিয়তের নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা। কিন্তু কোনো ব্যাংক শুধু ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করলেই তার সব কার্যক্রম শরিয়তসম্মত হয়ে যায় না। চুক্তির বাস্তবতা, পণ্যের মালিকানা, ঝুঁকি বণ্টন এবং লেনদেনের প্রকৃত কাঠামো যথাযথভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। শরিয়তের তদারকি যদি কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে গ্রাহকদের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৫. দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি
ইসলামি অর্থায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিচালনার জন্য ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান, আইন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং শরিয়াহ বিষয়ে সমন্বিত দক্ষতা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব থাকলে পণ্যের নকশা ও ঝুঁকি মূল্যায়নে দুর্বলতা দেখা দেয়। অন্যদিকে ডিজিটাল ব্যাংকিং ও সাইবার সুরক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না থাকলে আধুনিক গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
সংকট উত্তরণের কার্যকর কৌশল
- ১. আর্থিক নিরীক্ষা ও বাস্তব চিত্র নিরূপণ: প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন করতে হবে। স্বাধীন নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত খেলাপি বিনিয়োগ, সম্ভাব্য ক্ষতি, মূলধন ঘাটতি এবং তারল্য পরিস্থিতি নিরূপণ করে পৃথক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- ২. খেলাপি বিনিয়োগ আদায় জোরদার: বিনিয়োগ অনুমোদনের আগে গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা ও নগদ প্রবাহ যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে। একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে অতিরিক্ত অর্থায়ন রোধ এবং খেলাপি বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারে বিশেষ ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন।
- ৩. সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা: ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে দক্ষ ও স্বাধীন সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগকে অযাচিত প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
- ৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর তদারকি: নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্য, তারল্য, মূলধন পর্যাপ্ততা এবং শরিয়ত পরিপালনের ওপর নিয়মিত নজরদারি করতে হবে।
- ৫. শরিয়াহ তদারকি ও নিরীক্ষার আধুনিকীকরণ: প্রতিটি ইসলামি ব্যাংকে কার্যকর শরিয়াহ সুপারভিশন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং শরিয়ত পরিপালনে কোনো বিচ্যুতি দেখা দিলে তা সংশোধনের সুস্পষ্ট পদ্ধতি থাকতে হবে।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রযুক্তির ভূমিকা
বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। ইসলাম ব্যাংকগুলোকে ডিজিটাল লেনদেন, স্বয়ংক্রিয় হিসাবরক্ষণ এবং ঝুঁকি শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ডিজিটাল নিরীক্ষার মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেন ও সম্ভাব্য জালিয়াতির লক্ষণ দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব। তবে প্রযুক্তির পাশাপাশি গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তায়ও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
ইসলামি ব্যাংকিংয়ের নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন: মুশারাকা, মুদারাবা, মুরাবাহা ও ইজারার মতো পদ্ধতি যথাযথভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন, বাণিজ্য ও সেবা খাতে এসএমই অর্থায়ন বাড়ানো যেতে পারে।
- কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন: সালাম ও ইজারা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকদের সহজ শর্তে অর্থায়ন করা গেলে গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়বে।
- প্রবাসী আয় ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ: নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রেমিট্যান্স সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রবাসীদের সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- সুকুক ও ইসলামি পুঁজিবাজারের বিকাশ: শরিয়াহসম্মত কাঠামো অনুসরণ করে অবকাঠামো ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য সুকুকের ব্যবহার সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।
- সবুজ অর্থায়ন ও টেকসই উন্নয়ন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব কৃষিতে ইসলামি শরিয়াহসম্মত অর্থায়ন সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় খাত। সুদ পরিহার, নৈতিক বিনিয়োগ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার আদর্শ এ ব্যবস্থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তবে এর বাস্তব সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রক তদারকির ওপর। বর্তমান সংকটকে শুধু সাময়িক তারল্য সমস্যা হিসেবে না দেখে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান গড়ে তুলতে হবে।
লেখক: মুফতি মুহাম্মদ আমির হামযাহ সিরাজ, কর্মকর্তা, শরী’আহ সেক্রেটারিয়েট, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক পিএলসি