বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চা ও ক্রমবিকাশ

উস্তাজ শফিকুল ইসলাম ইমদাদি রাহাত
বাংলাদেশের ইতিহাসে কিছু ভাষা এসেছে বজ্রনিনাদের মতো—ঘোষণা দিয়ে, আন্দোলন গড়ে, সময়কে কাঁপিয়ে। আবার কিছু ভাষা এসেছে নীরব পদচারণে—কোনো শোরগোল না তুলে, ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আত্মার গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে। আরবি ভাষা তেমনি এক নীরব অথচ গভীর ভাষা। বহু শতাব্দী আগে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, অথচ যার ধ্বনি আজও এ ভূখণ্ডের মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠশালা ও হৃদয়ের অলিগলিতে প্রতিধ্বনিত। এ দেশে আরবি ভাষা কোনো রাজসিংহাসনের আদেশে আসেনি, কোনো রাষ্ট্রীয় ফরমানের ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং এসেছে বিশ্বাসের আলোকরেখা হয়ে, জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে, মানুষের অন্তরে আশ্রয় নিয়ে—নীরবে, কিন্তু চিরস্থায়ীভাবে।
বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চার সূচনা খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সমুদ্রপথের সেই দূর অতীতে। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে আরব বণিক ও দায়িগণ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বন্দর ও জনপদে এসে পৌঁছান। তাঁদের সঙ্গে আসে ইসলাম, আর ইসলামের সঙ্গে আসে কোরআনের ভাষা—আরবি। প্রথমে তা ছিল ইবাদতের ভাষা, দোয়ার ভাষা, পবিত্র পাঠের ভাষা। সাধারণ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত না হলেও হৃদয়ের গভীরে আরবি ধীরে ধীরে জায়গা করে নেয়। এভাবেই শুরু হয় এক নীরব ভাষাযাত্রা।
পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরবি ভাষা চর্চা আরও সুসংহত রূপ পায়। যদিও সুলতানি ও মোগল আমলে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ফারসি প্রাধান্য লাভ করে, তবু জ্ঞান ও ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে আরবি ভাষা তার আসন অক্ষুণ্ন রাখে। মসজিদ, মক্তব ও খানকাহে কোরআন, হাদিস ও ফিকহ শিক্ষার মাধ্যমে আরবি ভাষা বেঁচে থাকে। সেই সময়ের আলেম ও সুফিগণ আরবি ভাষাকে কেবল পাঠ্য ভাষা হিসেবে নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ভাষা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন।
ঔপনিবেশিক যুগে আরবি ভাষার সামনে আসে কঠিন একসময়। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারে ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষাধারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কিন্তু ঠিক এই সংকটের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় কওমি মাদ্রাসা আন্দোলন, যা আরবি ভাষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কওমি মাদ্রাসাগুলো আরবি ভাষাকে পাঠ্যসূচির একটি অংশ হিসেবে নয়; বরং শিক্ষার প্রাণভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। নাহু-সরফ, বালাগাত ও আদবের পাঠে শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও গভীরতার সঙ্গে পরিচিত হয়।
বিশ শতকে কওমি ও আলিয়া—এই দুই ধারার মাদ্রাসার হাত ধরে আরবি ভাষা চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আলিয়া মাদ্রাসাব্যবস্থায় আরবি আধুনিক শিক্ষার কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়, আর কওমি মাদ্রাসায় তা টিকে থাকে ঐতিহ্যের বিশুদ্ধতায়। এই যুগের আলেমগণ নিভৃতে আরবি ভাষায় পাঠদান, ব্যাখ্যা ও লেখালেখির মাধ্যমে ভাষাটিকে জীবন্ত রাখেন। তাঁদের কলম ও কণ্ঠে আরবি ছিল চিন্তার ভাষা, জ্ঞানের ভাষা।
সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চা কোনো ক্ষণিকের প্রয়াস নয়; এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এক সুশান্ত কিন্তু অদম্য জ্ঞানধারা। আরব দায়িদের হাতে যার প্রথম বীজ রোপিত হয়েছিল, আলেম ও সুফিদের সাধনায় যা পেয়েছে,আত্মা ও গভীরতা, আর কওমি মাদ্রাসার নিরলস লালনে যা হয়েছে সুসংহত ও প্রজন্মবাহী—সে আরবি ভাষা আজও বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। কওমি মাদ্রাসাগুলো যুগ যুগ ধরে আরবি ভাষাকে কেবল সংরক্ষণই করেনি; বরং সময়ের দাবি অনুযায়ী তাকে শাণিত, সমৃদ্ধ ও জীবন্ত করে তুলেছে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামিয়াতুল উস্তাজ শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী ঢাকা
শায়ক মহিউদ্দীন ফারুকী
১৮ ডিসেম্বর পালিত হয় বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস। প্রতিবছর এ দিবসটি পালনের জন্য কিং সালমান আরবি ভাষা একাডেমি ও ইউনেসকোর যৌথ উদ্যোগে একটি স্লোগান বা আলোচনার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। ২০২৫ সালে আরবি ভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘আরবি ভাষার উদ্ভাবনী সম্ভাবনা: ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষাগত ভবিষ্যতের জন্য নীতি প্রণয়ন ও চর্চার পথ উন্মুক্তকরণ’।
আজকের বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও বহুভাষিক সমাজব্যবস্থা ভাষার চরিত্র বদলে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারায় আরবি ভাষাও এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। একদিকে এটি কোরআনের ভাষা; প্রাচীন জ্ঞান ও সাহিত্যভান্ডারের ধারক; অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাও তার জন্য জরুরি। ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য এই দ্বৈত বাস্তবতাকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য হলো, এমন কার্যকরী সমাধান ও মূলনীতি আবিষ্কার করা, যা দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ডিজিটাল পরিবর্তনের আলোকে আরবি ভাষার ভবিষ্যৎকে পুনর্গঠন করবে, যা শিক্ষা-প্রযুক্তি কর্তৃক কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে আরবিকে আরও প্রভাবশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলবে। এই বছরের প্রতিপাদ্যে উদ্ভাবনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সময়ে পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামো ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে আরবি ভাষাকে এগিয়ে নেওয়ার উপায় খোঁজা এই প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য।
ডিজিটাল যুগে ভাষার বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রযুক্তিতে তার উপস্থিতির ওপর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনে আরবি ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ডিজিটাল কোরআন, তাজবিদ শেখার অ্যাপ ও আরবি অভিধান নতুন প্রজন্মের কাছে আরবি শিক্ষাকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলছে। আরবির এই চলমান অগ্রগতি ইতিবাচক। তবে জরুরি বিষয় হলো, এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে হবে এবং এর সক্ষমতা অটুট রাখার জন্য দরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
এ ছাড়া শিক্ষানীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব নিশ্চিত করা, প্রশাসন, আদালত ও গণমাধ্যমে আরবির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের প্রস্তাবও থাকছে এবারের প্রতিপাদ্যে। নীতির পাশাপাশি বাস্তব প্রয়োগের প্রতিও গুরুত্ব থাকছে এখানে। শ্রেণিকক্ষে আরবি শেখানোর কার্যকরী পদ্ধতি এবং অভিবাসী, প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীনসহ সর্বস্তরের অনারবদের জন্য সহজ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কথাও থাকছে এতে।
সবশেষে রয়েছে ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের কথা। আরবি ভাষা যেন শুধু নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং নারী-পুরুষ, বয়স্ক-শিশু, আরব-অনারব সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষিকতার সঙ্গে আরবির সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায়, এর জন্য দরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন প্রয়াস। চলতি বছরের প্রতিপাদ্যে এ বিষয়গুলোই তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে।
এ বছর সৌদি আরবে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবসের আয়োজন হয়েছে বাদশাহ সুলতান বিন আবদুল আজিজ সেবা সংস্থা ও ইউনেসকোর যৌথ উদ্যোগে এবং ইউনেসকোতে কর্মরত সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদলের সমন্বয়ে। এ বিষয়ে বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এ বছরের আরবি ভাষা দিবসের আয়োজন আরবি ভাষার সেবা ও বিশ্বব্যাপী আরবির প্রচার বৃদ্ধিকারী উদ্যোগসমূহের প্রতি বাদশাহ সুলতান বিন আবদুল আজিজ সেবা সংস্থার সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতির পরিচয় বহন করে।’ (সূত্র: আর-রিয়াদ)
এ বছরের প্রতিপাদ্য ঘোষণার পর ইউনেসকো তাদের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়েছে, ‘দ্রুতগামী ডিজিটাল পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে এবারের বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফলে এবারের আয়োজন এমন কিছু আলোচনা তুলে ধরবে, যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সাধারণ কথাবার্তায় আরবির উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে যে বহুভাষিক সমাজে ভাষা-শিক্ষামাধ্যম সীমিত, সেখানে আরবির উপস্থিতি সহজ ও অবারিত করবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ভাষার নানামাত্রিক চর্চা ও অনুশীলন, অন্য ভাষাসমূহের সঙ্গে একে পূর্ণ সমতার অবস্থানে উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন দেশ ও সমাজে স্বকীয়তা ঠিক রেখে আরবির প্রবেশায়নের পথ-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে।’
ইউনেসকো আরও জানিয়েছে, ‘বিশ্ব আরবি ভাষা দিবসের আয়োজনটি আরবি ভাষা নিয়ে পরস্পরে কথোপকথন, চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ। পাশাপাশি আরবি ভাষার বৈশ্বিক অবস্থানের মূল্যায়ন ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ।’
আমাদেরও প্রত্যাশা, বাংলাদেশে আরবি ভাষা চর্চাকে আরও বেগবান করতে হবে। আরবি ভাষা ব্যাপককরণের ক্ষেত্রে যত সংকট, সব নিরসন করতে হবে। এই ভাষার অগ্রগতি সাধনের জন্য যথাযথ পথ ও পন্থা তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে, আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জগতে আমাদের আরেকটু সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। অনারবদের আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি ও কার্যকরী সিলেবাসের প্রয়োগ আমাদের শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষাকে সহজ করবে। কওমি ও আলিয়া উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই আরবির সিলেবাসকে প্রাচীন ও আধুনিক আরবির সমন্বয়ে জীবন্ত ও প্রায়োগিক হিসেবে পুনর্গঠন করা জরুরি।
সবশেষে আমাদের আহ্বান, আরবি ভাষাকে দিবসকেন্দ্রিক উদ্যাপন না করে একে জীবনব্যাপী রূপ দেওয়া দরকার। মুসলমান মাত্রই আরবি ভাষার মুখাপেক্ষী। আমাদের জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ থেকে নিয়ে প্রায় প্রতিটি ইবাদতেই আরবির প্রয়োজন হয়। আরবি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক ভাষা। তাই ‘আরবি ভাষা দিবস’ শিরোনামে একটি দিন নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবিক জীবনে আমাদের প্রতিটি দিনই আরবি ভাষা দিবস।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ
জহুরুল ইসলাম
অনেককাল আগে—যখন হরফের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়নি, তখন পরস্পরে ভাববিনিময় চলত বস্তুর ছবি এঁকে। গাছের পাতায়, পশুর চামড়ায় বা প্রস্তরখণ্ডে। যুগের পরিবর্তনে ভাব প্রকাশের মাধ্যমেও এসেছে পরিবর্তন। ছবি থেকে সংকেত, সংকেত থেকে বর্ণকে গ্রহণ করেছে মানুষ। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার বর্ণমালাই ঐতিহাসিক এ নিয়মের ভেতর দিয়ে বরণ করেছে আজকের আধুনিক রূপ।
ভাষাতাত্ত্বিকদের সর্বসম্মত মত হলো, আরবি হরফের মূল উৎস সেমেটিক লিপিগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাচীন লিপি হলো ফিনিশীয় লিপি। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত এই ফিনিশীয় লিপি থেকে পরবর্তী সময়ে জন্ম হয় আরমীয় লিপির এবং এ লিপিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নাবাতীয় লিপি। নাবাতীয় গোষ্ঠীর লোকজন বাস করত বর্তমান জর্ডান, উত্তর আরব ও হিজাজ অঞ্চলে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণে নাবাতীয় লিপির ব্যবহার ছিল বহুল। জর্ডানের পেট্রা নগরীর পুরোনো দেয়ালে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে নাবাতীয় লিপির নমুনা।
নাবাতীয় লিপির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এর প্রায় সব বর্ণই পরস্পর মিলিয়ে লেখা হতো। একটি বর্ণ শব্দের শুরু, মাঝে ও শেষে তিন অবস্থায় তিন রূপ ধারণ করত। এর বর্ণগুলোর কোথাও কোনো নুকতা বা বিন্দুর ব্যবহার ছিল না। একে লেখা হতো ডান থেকে বাঁয়ে। পরে এই বিষয়গুলো আরবি হরফের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং এর থেকেই আরবি হরফের প্রাথমিক কাঠামো গড়ে ওঠে।
আরবের জাহেলি যুগেই আরবি ভাষা পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করে। আরবের কবি ও বক্তাদের সৃজনশীল সাহিত্য এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তবে জাহেলি যুগে লেখার চর্চা ছিল সীমিত। এর মধ্যে কিছু শিলালিপি, চুক্তিপত্র ও কবিতার অংশে আরবি লিপির প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ের লিপিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হিজাজি লিপি। এই লিপির ধরন একটু সরল। প্রাথমিক কোরআনের কিছু পাণ্ডুলিপিতে এর নমুনা দেখা যায়। দ্বিতীয়টি কুফি লিপি। এটি অপেক্ষাকৃত কোনাকুনি ধরনের। পরে কোরআন লিপিবদ্ধকরণে এই লিপি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।
ইসলাম আগমনের পর আরবি হরফ এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। প্রথম দিকে আরবি লিপিতে বিন্দু ও হরকতের ব্যবহার ছিল না। নুকতা না থাকার ফলে একটি হরফকে (যেমন: বা-তা-ছা অথবা হা-খা-জিম) বিভিন্নভাবে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতো। আবার হরকতের অনুপস্থিতিতে শব্দের প্রকরণ ও বাক্যের ব্যাকরণিক সমস্যা সৃষ্টি হতো। কাজেই কোরআন সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য আরবি লিপির মানোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হরকতের জটিলতা নিরসনের জন্য হিজরি প্রথম শতাব্দীতেই আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রণেতা আবুল আসওয়াদ দুয়ালি নুকতার ব্যবহার শুরু করেন। জবরের জন্য হরফের ওপর এক নুকতা, জেরের জন্য নিচে এক নুকতা, পেশের জন্য হরফের আগে এক নুকতা ও তানবিনের জন্য দুই নুকতার প্রচলন ঘটান তিনি। হরকতের সংকট থেকে বেরিয়ে আসা এর মাধ্যমে কিছুটা সহজ হয়।
বাকি থাকে সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণগুলো আলাদা করার বিষয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য আবুল আসওয়াদ দুয়ালির ছাত্র বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ নাসর ইবনে আসিম ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর এগিয়ে আসেন এবং এক রকম দুইটি হরফের একটিকে নুকতাযুক্ত ও অপরটিকে নুকতাবিহীন রেখে অথবা একাধিক নুকতার ব্যবহার করে হরফ চেনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।
উভয় ক্ষেত্রে নুকতা ব্যবহারের ফলে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সময় বিখ্যাত আরবিবিদ, আরবিতে প্রথম অভিধান প্রণেতা ও ছন্দশাস্ত্রের আবিষ্কারক খলিল আহমাদ ফারাহিদি হরকতের জন্য জবর, জের ও পেশের ব্যবহার শুরু করেন এবং এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে আরবি লিপিতে প্রসার লাভ করে। আধুনিক যুগে আরবি লিপির জন্য আরবি ভাষা একাডেমিসমূহের প্রচেষ্টায় ‘ইমলা’ নামে আরবি বানানরীতি প্রণীত হয়েছে এবং সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত মূলনীতির আওতায় আরবি নুসুস বা টেক্সট লেখা হচ্ছে।
লেখক: শিক্ষক, মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ
গাজী সানাউল্লাহ রাহমানী
বছর পাঁচেক আগের কথা। মদিনায় যে হোটেলে উঠলাম, তার নাম আল উন্দেলোসিয়া। লক্ষ করে দেখলাম, হোটেলে যাঁরা আনাগোনা করছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ সফেদ পোশাকের অধিকারী। বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা আসছেন, তাঁদের লম্বা সাদা দাড়ি। একটি বড় জামাতের আগমনে আমার মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, হোটেলে অবস্থান করছেন বিশ্ব বিখ্যাত আধ্যাত্মিক তাপস আল্লামা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি।
সরল কথামালায় কোরআন এবং হাদিসের দলিলভিত্তিক যে আলোচনা তিনি করেন, এসব আলোচনা সব বয়সের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁর আলোচনার অনন্য একটি দিক হলো, আলোচনায় কোনো চিৎকার নেই, হই-হুল্লোড় নেই—এক স্বরে, এক টানে তিনি কথা বলতে থাকেন। কথা নয়, যেন ঝরনা থেকে ঝরে পড়ছে রত্নমালা। প্রতিটা কথা, প্রতিটা বাক্য শুধু কথা আর বাক্য নয়, আবে হায়াতের মতো করে ঝরে পড়ে হৃদয়ের মাঝে। এমন একজন মানুষ, যাঁর অসংখ্য বয়ান শুনেছি, লেখা পড়েছি এই হোটেলে তিনি অবস্থান করছেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে!
হোটেল কর্তৃপক্ষ হজরতের খাদেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল। তাঁর রুমে গেলাম। হজরত আমাকে হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে বিনয় ভরা কণ্ঠে তাঁকে জানালাম, বাংলাদেশে তাঁর বয়ানের অনুবাদ বেশ পাঠকপ্রিয়। অনুবাদের একটি ধারাবাহিক ভলিউমের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৪০ খণ্ড ছাড়িয়েছে। তিনি এ সম্পর্কে অবগত আছেন, সেটা জানালেন। অনুবাদক এবং প্রকাশকদের দোয়া দিলেন। বাংলাদেশের আলেমদের প্রতি তাঁর অশেষ ভালোবাসার কথা জানালেন। ওই দিনটি ছিল আমার জন্য আনন্দের এবং সৌভাগ্যের।
কথা বলা শেষে তিনি তাঁর কাঁধে থাকা সাদা রুমালটা আমাদের সামনে এগিয়ে দিলেন। চারপাশের আলেমগণ এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলাম আমিও। তাঁর রুমাল ধরে আমরা তাঁর সঙ্গে কিছু বাক্য উচ্চারণ করলাম। এ পদ্ধতিকে বলা হয় বায়াত। এটি আধ্যাত্মিকতার একটি সবক। আমরা ইস্তিগফার পড়লাম। দরুদ শরিফ পড়লাম। জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমা চাইলাম।
আল্লামা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি জীবনের শুরুতে ছিলেন জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত। ১৯৬৭ সালে তিনি মেট্রিক পাস করেন ফার্স্ট ক্লাস হয়ে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে বিএসসি পাস করেন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৯৬ সালে বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উত্তীর্ণ হন ফার্স্ট ডিভিশনে। তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তান ছাড়াও সুইডেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর দ্বীন শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৬২ সালে। একাধারে ২০ বছর অধ্যাপনার পর ১৯৮২ সালে মাদ্রাসাশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। ১৯৭১ সাল থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক পথচলা শুরু হয়। সে সময় তিনি সিলসিলায়ে নকশবন্দির বায়াত গ্রহণ করেন পৃথিবীর বিখ্যাত আধ্যাত্মিক তাপস মোরশেদে আলম গোলাম হাবিবের সান্নিধ্য সৌরভে। ১৯৮৩ সালে তিনি তাঁর মুরশিদের পক্ষ থেকে খলিফা হিসেবে মনোনীত হন। এরপরের গোটা সময়টা তিনি ব্যয় করেন আধ্যাত্মিকতার অনন্য দাওয়াতে, একাধারে মৃত্যু পর্যন্ত।
১৯৯০ সালে প্রথমবারের মতো সুইডেনে ইসলাম বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। এর পর থেকে তাঁর বিশ্বব্যাপী দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয়। গালফ ক্লাবে লেকচার, রোটারি ক্লাবে লেকচার—দুটোই ছিল ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে তাঁর বিখ্যাত আলোচনা। এরপর সৌদি আরব, মিসর, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আমেরিকার ২২টি প্রদেশ, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাতারিস্থান, রাশিয়া, ইউক্রেন, আফগানিস্তান, হাঙ্গেরি, ব্রিটেন, জার্মান, নরওয়েসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি সফর করেছেন। হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করে মানুষের জীবনে অনন্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন।
বিখ্যাত এই মনীষী ১৪ ডিসেম্বর অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। তাঁর মৃত্যুতে আমরা আধ্যাত্মিকতার এক জগৎকে হারিয়ে ফেললাম।
লেখক: খতিব, মাদ্রাসাশিক্ষক ও টিভি আলোচক
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৪ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ২৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ১৩ মিনিট
|ফজর
|০৫: ১৪ মিনিট
|০৬: ৩৪ মিনিট
|জুমা
|১১: ৫৬ মিনিট
|০৩: ৩৯ মিনিট
|আসর
|০৩: ৪০ মিনিট
|০৫: ১৫ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১৬ মিনিট
|০৬: ৩৫ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১৩ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
