আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৩ এপ্রিল ২০২৬

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২২ মিনিট
|০৫: ৩৮ মিনিট
|জোহর
|১২: ০০ মিনিট
|০৪: ২৯ মিনিট
|আসর
|০৪: ৩০ মিনিট
|০৬: ১৯ মিনিট
|মাগরিব
|০৬: ২২ মিনিট
|০৭: ৩৫ মিনিট
|এশা
|০৭: ৩৬ মিনিট
|০৪: ১৭ মিনিট
ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:
বিয়োগ করতে হবে
যোগ করতে হবে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
ইসলামের ইতিহাসে হিজরত ছিল এক মহৎ ত্যাগের সূচনা। মক্কার কাফিরদের অমানবিক নির্যাতন থেকে দ্বীন ও ইমান রক্ষার্থে সহায়সম্বল ছেড়ে মুসলিমরা মদিনায় পাড়ি জমান। তাঁদের সামনে তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।১৩ ঘণ্টা আগে
দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রিয় বা প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মূল্যবান কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি। এমন পরিস্থিতিতে একজন মুমিনের প্রথম কাজ হলো আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।২০ ঘণ্টা আগে
