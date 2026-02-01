সুরা কদর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও শানে নুজুল

সুরা কদর কোরআনের ৩০তম পারায় অবস্থিত। এ সুরায় মোট ৫টি আয়াত এবং ১টি রুকু রয়েছে। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ায় এটি মাক্কি সুরা হিসেবে পরিচিত। এই সুরায় বর্ণিত রাতটির মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
পবিত্র কোরআনের ৯৭ তম সুরা হলো সুরা কদর (سورة القدر)। এই সুরায় পবিত্র কোরআন নাজিলের মহিমান্বিত রাত অর্থাৎ ‘লাইলাতুল কদর’ বা শবে কদরের মাহাত্ম্য ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অনুবাদ
|إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
|১. ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কাদর।
|নিশ্চয়ই আমি এটি (কোরআন) মহিমান্বিত রাতে (কদরের রাতে) নাজিল করেছি।
|وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
|২. ওয়ামা আদরা-কা মা লাইলাতুল কাদর।
|আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রাতটি কী?
|لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
|৩. লাইলাতুল কাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর।
|মহিমান্বিত রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
|تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
|৪. তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রু-হু ফি-হা বিইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর।
|সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল) তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে প্রতিটি কাজের জন্য অবতীর্ণ হন।
|سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
|৫. সালা-মুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর।
|শান্তিই শান্তি, সেই রাতটি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।
হাদিস ও তাফসির গ্রন্থে এই সুরা নাজিলের বিশেষ দুটি প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে:
সুরা কদর আমাদের মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে (২১,২৩, ২৫,২৭ ও ২৯) এই মহিমান্বিত রাতটি তালাশ করা এবং ইবাদতে মগ্ন থাকা মুমিনের কর্তব্য।
২০২৬ সালের রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি জানুন।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ সালের রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সিলেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময় এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি জানুন।৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র কোরআন ও হাদিসের জিকিরগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছোট আমল আছে, যা আমলনামার পাল্লাকে ভারী করে দেয়। ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ সহিহ বুখারির একদম শেষ হাদিসে মহানবী (সা.) এমন দুটি বাক্যের কথা বলেছেন, যা পাঠ করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু এর সওয়াব সীমাহীন।১১ ঘণ্টা আগে
জিকির মুমিনের জীবনের অপরিহার্য অংশ। এর মধ্যে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ একটি মহিমান্বিত বাক্য। হাদিসে একে জান্নাতের গুপ্তধন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই বরকতময় বাক্যের সহজ অর্থ হলো: ‘আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই এবং আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই।’১ দিন আগে