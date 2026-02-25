Ajker Patrika
ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 
নামাজ আদায় করছেন এক মুসল্লি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।

আজকের নামাজের সময়সূচি
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
ফজর০৪: ৩২ মিনিট০৫: ২২ মিনিট
জোহর১১: ৫২ মিনিট০৬: ৪১ মিনিট
আসর১২: ১৩ মিনিট০৪: ০৪ মিনিট
মাগরিব৫: ৫৬ মিনিট০৭: ০৯ মিনিট
এশা৭: ১০ মিনিট০৪: ৩১ মিনিট

বিভাগীয় শহর অনুযায়ী সময় পরিবর্তন

ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:

বিয়োগ করতে হবে

  • চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
  • সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে

  • খুলনা: ০৩ মিনিট
  • রাজশাহী: ০৭ মিনিট
  • রংপুর: ০৮ মিনিট
  • বরিশাল: ০১ মিনিট

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমলপাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমল

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

