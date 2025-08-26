মানবিকতা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নবীজি (সা.)

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তাঁর জীবন কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং মানবিক নৈতিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সততা, ধৈর্য, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন।
প্রতিটি মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহর আদেশ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করেছেন। দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর দয়া, পরিপূর্ণ মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা সাঁরা পৃথিবীর জন্য এক অমোঘ দৃষ্টান্ত। তিনি শত্রুর প্রতিও সদয় হতেন, নিজের অধিকার ও স্বার্থে কখনো জোর চালাতেন না।
নবীজির জীবন আমাদের শেখায় যে, সত্য ও ন্যায়পথ অনুসরণ করতে কখনো ভয় পেতে হয় না। ছোট-বড় সব কাজে সততা, পরিশ্রম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি মুসলিমদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিশারী। পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, নেতৃত্ব ও নৈতিকতা—সব ক্ষেত্রে তাঁর জীবন আমাদের জন্য মডেল।
আমরা যদি তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেই, তবে শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, মানবিক গুণাবলিও বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, অনুসরণ ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন আমাদের সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত করতে সাহায্য করবে।
পরিশেষে বলতে চাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন হলো এক জীবন্ত শিক্ষার গ্রন্থ। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য শিক্ষা এবং তাঁর পথ অনুসরণ করে আমরা সুখ, শান্তি ও ন্যায়ের পথে চলতে পারি।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক
রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তাঁর জীবন কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং মানবিক নৈতিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সততা, ধৈর্য, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন।
প্রতিটি মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহর আদেশ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করেছেন। দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর দয়া, পরিপূর্ণ মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা সাঁরা পৃথিবীর জন্য এক অমোঘ দৃষ্টান্ত। তিনি শত্রুর প্রতিও সদয় হতেন, নিজের অধিকার ও স্বার্থে কখনো জোর চালাতেন না।
নবীজির জীবন আমাদের শেখায় যে, সত্য ও ন্যায়পথ অনুসরণ করতে কখনো ভয় পেতে হয় না। ছোট-বড় সব কাজে সততা, পরিশ্রম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি মুসলিমদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিশারী। পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, নেতৃত্ব ও নৈতিকতা—সব ক্ষেত্রে তাঁর জীবন আমাদের জন্য মডেল।
আমরা যদি তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেই, তবে শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, মানবিক গুণাবলিও বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, অনুসরণ ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন আমাদের সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত করতে সাহায্য করবে।
পরিশেষে বলতে চাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন হলো এক জীবন্ত শিক্ষার গ্রন্থ। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য শিক্ষা এবং তাঁর পথ অনুসরণ করে আমরা সুখ, শান্তি ও ন্যায়ের পথে চলতে পারি।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক
দান—হৃদয়ের এক অনুপম ভাষা। এমন এক ভাষা, যা কোনো শব্দ ছাড়াই মানবতার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। দান কখনো সম্পদের হ্রাস নয়; বরং তা আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও প্রকৃত সমৃদ্ধির দুয়ার। দান মানুষের অন্তরের সেই বন্ধ দরজাটি খুলে দেয়, যেখানে বাস করে ভালোবাসা, করুণা আর সহানুভূতি।২ ঘণ্টা আগে
‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং সেই...৩ ঘণ্টা আগে
হিজরি সনের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল, যা মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময়। রবিউল আউয়ালের মর্যাদা নবী করিম (সা.)-এর পৃথিবীতে আগমন এবং ওফাতের কারণে। এ মাসেই তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদিনায় ইন্তেকাল করেন।১০ ঘণ্টা আগে
হিজরি সনের তৃতীয় মাস হলো রবিউল আউয়াল। ‘রবিউন’ শব্দের অর্থ বসন্ত। এ মাসে আরবের প্রকৃতিতে বসন্ত আসত, তাই এর নাম ‘রবিউল আউয়াল’ বা বসন্তের প্রথম মাস। মুসলিম উম্মাহর কাছে মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।১ দিন আগে