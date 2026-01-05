Ajker Patrika
চাইলেই টাকা ফেরত দেব: তাসনিম জারা

তাসনিম জারা। ছবি: সংগৃহীত

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন তাসনিম জারা। ঢাকা-৯ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি। যদিও তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। তিনি এর বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। জনসংযোগ চলাকালে আজকের পত্রিকাকে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অর্চি হক

প্রশ্ন: এনসিপি থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন। এটাকে আপনার একা হয়ে যাওয়া বলে মনে করেন?

জারা: একা কেন হব? জনগণ তো আমার সঙ্গে আছে। তবে দলের যে সাপোর্টটা থাকে, সাংগঠনিক সাপোর্ট থাকে, স্বতন্ত্র হলে সেটা থাকে না। কিন্তু স্বতন্ত্র হলে অনেক ইতিবাচক দিকও আছে। তখন একেবারেই জনগণের কাছে চলে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন: জামায়াতে ইসলামীর জোটসঙ্গী হওয়ায় এনসিপির অনেক নেতা দল ছেড়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ এটা সুস্পষ্টভাবে বললেও আপনি বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। আপনার এনসিপি ছাড়ার কারণ কি?

জারা: আমি অলরেডি বলেছি। আমার বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের কারণে স্বতন্ত্র নির্বাচন করা।

প্রশ্ন: জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে গিয়ে কি এনসিপি পথ হারাল?

জারা: আমি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।

প্রশ্ন: ভোটে সবার জন্য সমান সুযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে?

জারা: সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকা উচিত। সেটার জন্য আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নির্বাচন কমিশন সবাইকে আরও জোরালো হতে হবে।

প্রশ্ন: এনসিপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আপনার নির্বাচনী তহবিলে মানুষ ৪৭ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিল। এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় যাঁরা টাকা ফেরত চান, তাঁদের ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। কবে নাগাদ টাকা ফেরত দেবেন?

জারা: যাঁরা ফেরত চান, তাঁদের ফরম পূরণ করে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছি। অনেকে ফেরত চেয়েছেন। এখনো যাঁরা ফেরত চাননি, তাঁদেরও অনুরোধ করব, আপনারা জানান। যাঁরা ফেরত চাইবেন, প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত যাবে।

প্রশ্ন: ঢাকা-৯ আসনে আপনার বিপরীতে লড়ছেন আপনারই সাবেক সহযোদ্ধা ১১ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। বিএনপির প্রার্থীও রয়েছেন। জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

জারা: অনেক আশাবাদী।

