মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ২ কোটি প্রবীণকে এককালীন ৯০ ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা ট্রাম্পের

২ কোটির বেশি মার্কিন প্রবীণকে এককালীন ৯০ ডলার করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রবীণদের জন্য চালু মেডিকেয়ার স্বাস্থ্যবিমার মাসিক প্রিমিয়ামের ব্যয় কিছুটা কমাতেই এ অর্থ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে ট্রাম্পের একের পর এক আর্থিক প্রতিশ্রুতির সর্বশেষটি হলো এই ঘোষণা।
বর্তমানে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তলানিতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির। ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় মোকাবিলায় ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে তাঁর অনুমোদনের হার কমেছে।
গত মাসে ট্রাম্প প্রস্তাব করেছিলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ৫ হাজার ডলারের চেক দেওয়া হবে। তবে বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ এবং কংগ্রেসের কয়েকজন রিপাবলিকানও এ পরিকল্পনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।
গত শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘মেডিকেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড’ থেকে এই অর্থ দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, মেডিকেয়ারের ‘ফি-ফর-সার্ভিস’ কর্মসূচির উন্নয়নে কংগ্রেস এই তহবিলে ২০০ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।
হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্যে বলা হয়েছে, যোগ্য অধিকাংশ প্রবীণ নাগরিক অক্টোবরের শুরুতে সরাসরি ব্যাংক হিসাবে ৯০ ডলার জমা পাওয়ার মাধ্যমে এ অর্থ পাবেন।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যাঁদের সরাসরি ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা নেওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাঁদের অক্টোবরের শুরুতেই চেক পাঠানো হবে। চেকটি মেডিকেয়ারে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের ডাকের ঠিকানায় পাঠানো হবে।
ট্রাম্প প্রশাসন আলাদাভাবে প্রায় ১০ লাখ মার্কিন নাগরিককে ৫০০ ডলার করে দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছে। রাজনৈতিক কৌশলবিদেরা বলছেন, এই অর্থ কিছু নির্বাচনী আসনের ফলাফলে সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে।
হোয়াইট হাউস বলছে, স্বাস্থ্যবিমা-সংক্রান্ত অতিরিক্ত ফি হিসেবে এসব অর্থ ফেরত দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’-এর আওতায় স্বাস্থ্যবিমা কেনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হয়েছিল এবং এই অর্থ তারই ফেরত।
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