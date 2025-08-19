Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের মন পেতে মরিয়া জেলেনস্কি, এলেন ফরমাল পোশাকে, বারবার ধন্যবাদ দিলেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হোয়াইট হাউসে এবার স্যুট পরে এসেছেন জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি
হোয়াইট হাউসে এবার স্যুট পরে এসেছেন জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর আগে হোয়াইট হাউসে এসে রীতিমতো অপমানিত হয়েছিলেন। পোশাক, কথাবার্তা, আচরণের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের ধমক খেয়েছেন তিনি। তবে এবার আগে থেকেই সতর্ক হয়ে এসেছে। এবারের সফরে চিরাচরিত সামরিক পোশাক বা টি-শার্টের বদলে স্যুট পরে ছিলেন।

জেলেনস্কির এই নতুন পোশাক ট্রাম্পপন্থী সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লেনের কথোপকথনে উঠে এসেছে। এর আগে এক বিতর্কিত বৈঠকে গ্লেন জেলেনস্কির সামরিক পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি জেলেনস্কিকে বলেন, ‘আপনাকে এই স্যুটে অসাধারণ দেখাচ্ছে।’ জবাবে জেলেনস্কি বলেন, ‘আমি বদলেছি, কিন্তু আপনি একই স্যুটে আছেন।’

ট্রাম্পও জেলেনস্কির নতুন রূপের প্রশংসা করেছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জেলেনস্কি সামরিক পোশাককে ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রতি সংহতি ও যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে, গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে এই পোশাকই বিতর্কের জন্ম দেয়। ট্রাম্পের মতো একজন শোম্যান, যিনি তাঁর পোশাকে ও চালচলনে অত্যন্ত সচেতন, তিনি জেলেনস্কির সাধারণ সামরিক পোশাকে অসন্তুষ্ট হন।

ওই বৈঠকে শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জেলেনস্কিকে ‘অকৃতজ্ঞ’ ও ‘অসম্মানজনক’ বলে আখ্যা দেন। মূলত, সেই বৈঠকটি পোশাকের বিতর্ক এবং কূটনৈতিক বিভেদের কারণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ফেব্রুয়ারির সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জেলেনস্কি দ্রুত তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি হোয়াইট হাউস এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সম্পর্ক মেরামতের জন্য কাজ শুরু করেন। ইউরোপীয় নেতারাও তাঁকে ট্রাম্পের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। এরপর থেকে তিনি পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্য এবং ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে আরও ফরমাল পোশাক পরা শুরু করেন।

মার্কিন এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকের আগে আলোচনা এসেছিল, এবার জেলেনস্কি সামরিক পোশাক পরে আসবেন না। এই সিদ্ধান্ত যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তা সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লেনের ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। গ্লেন বলেন, ‘আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে।’

ফেব্রুয়ারির বৈঠক চলাকালে ধন্যবাদ না দেওয়ায় জেলেনস্কিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স অকৃতজ্ঞ বলেছিলেন। গতকালের বৈঠকে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের প্রথম ১০ সেকেন্ডেই জেলেনস্কি চারবার ‘ধন্যবাদ’ শব্দটি উচ্চারণ করেন।

জেলেনস্কি বলেন, ‘আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হত্যাকাণ্ড থামাতে ও এই যুদ্ধ বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ধন্যবাদ। আর আপনার স্ত্রীকেও অনেক ধন্যবাদ।’

বিষয়:

প্রেসিডেন্টইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টভলোদিমির জেলেনস্কি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

ঢাবিতে পাঁচ প্যানেলে ভোটের যুদ্ধ

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের মন পেতে মরিয়া জেলেনস্কি, এলেন ফরমাল পোশাকে, বারবার ধন্যবাদ দিলেন

ট্রাম্পের মন পেতে মরিয়া জেলেনস্কি, এলেন ফরমাল পোশাকে, বারবার ধন্যবাদ দিলেন

৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে বাংলাদেশে পুশইন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাগরিকত্ব কী হবে

৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বাকে বাংলাদেশে পুশইন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাগরিকত্ব কী হবে

বিপুল বকেয়া সত্ত্বেও ব্যবসা হারানোর ভয়ে বাংলাদেশ-নেপালে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় চ্যানেলগুলো

বিপুল বকেয়া সত্ত্বেও ব্যবসা হারানোর ভয়ে বাংলাদেশ-নেপালে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় চ্যানেলগুলো

গত ৫ বছরে ভারত ভ্রমণে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে বাংলাদেশি পর্যটক

গত ৫ বছরে ভারত ভ্রমণে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে বাংলাদেশি পর্যটক