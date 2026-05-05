সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ সম্মান: এ বছর পুলিৎজার ট্রাম্পময়

সাংবাদিকতার জগতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সম্মান ‘পুলিৎজার পুরস্কার’ গতকাল সোমবার (৪ মে) ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর পুলিৎজার বলতে গেলে ‘ট্রাম্পময়’! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতার অপব্যবহার, পারিবারিক ব্যবসা—এসবই বিচারকদের নজর কেড়েছে। এবার বিভিন্ন বিভাগে পুলিৎজার জিতেছে রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস।
এ বছর আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স দুটি ভিন্ন বিভাগে এই পুরস্কার জয় করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও মেটার এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে রয়টার্সের ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
রয়টার্স তাদের প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছে ন্যাশনাল রিপোর্টিং বা জাতীয় সংবাদ পরিবেশন বিভাগে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কীভাবে সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন, সে বিষয়ে এক ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য রয়টার্সের সাংবাদিকদের এই সম্মান দেওয়া হয়। নেড পার্কার, লিন্ডা সো, পিটার আইজলার ও মাইক স্পেক্টরের করা এই প্রতিবেদনে উন্মোচিত হয়েছে ট্রাম্পের এক নজিরবিহীন ‘শত্রুনিধন’ অভিযানের কথা।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ট্রাম্প নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে শত শত ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু করেছেন, যার মধ্যে ছিলেন ফেডারেল প্রসিকিউটর, সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা, ল ফার্ম ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবেদনে তথ্য দেওয়া হয়েছে—কীভাবে ট্রাম্প রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করা, সাবেক কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করা ও তাঁর অ্যাজেন্ডার বিরোধী সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত করার মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ডানপন্থী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও রিপাবলিকান কর্মকর্তাদের সহায়তায় এই প্রতিহিংসার মিশনকে আরও জোরালো করা হয়েছিল।
দ্বিতীয় পুরস্কারটি এসেছে বিট রিপোর্টিং (বৃহৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন) বিভাগে। টেক রিপোর্টার জেফ হরউইৎজ ও এঞ্জেন থাম মেটার ব্যবসায়িক মডেলের গোপন নথিপত্র ফাঁস করে এক ভয়াবহ সত্য সামনে এনেছেন। তাঁদের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম জেনেশুনে ব্যবহারকারীদের, বিশেষ করে, শিশুদের ক্ষতিকারক এআই চ্যাটবট এবং জালিয়াতিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
জেফ হরউইৎজ উন্মোচন করেন, মেটার অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকাগুলো তার এআই চ্যাটবটগুলোকে শিশুদের সঙ্গে ‘কামুক’ বা রোমান্টিক কথোপকথন চালানোর অনুমতি দেয়। এমনকি নিউ জার্সির এক মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি মেটার চ্যাটবটের সঙ্গে কাল্পনিক প্রেমের সম্পর্কের টানে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই রিপোর্টিংয়ের ফলে মেটা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের এআই গাইডলাইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং বিশ্বজুড়ে রেগুলেটরি সংস্থাগুলো তদন্ত শুরু করে।
ওয়াশিংটন পোস্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ও বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্কের নির্দেশে সরকারি দপ্তরে ব্যাপক বাজেট ছাঁটাইয়ের খবর পরিবেশন করে সম্মানজনক ‘পাবলিক সার্ভিস’ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে।
নিউইয়র্ক টাইমস: প্রেসিডেন্ট পদ ব্যবহার করে ট্রাম্প ও তাঁর পরিবার এবং সহযোগীদের ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের রহস্য ফাঁস করে মোট তিনটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে।
শিকাগো ট্রিবিউন: শিকাগোতে অভিবাসনসংক্রান্ত সামরিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (আইসিই) অভিযানের খবর কাভার করে ‘লোকাল রিপোর্টিং’ পুরস্কার পেয়েছে।
বিশেষ সম্মাননা: মায়ামি হেরাল্ডের সাংবাদিক জুলি কে ব্রাউনকে জেফরি এপস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারি এবং বিচারব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সামনে আনার জন্য বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে।
পুলিৎজার কমিটির প্রশাসক মার্জোরি মিলার পুরস্কার প্রদানের সময় মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ও স্বাধীন সংবাদপত্রের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এমন এক সময়ে, যখন হোয়াইট হাউস বা পেন্টাগনে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হচ্ছে এবং খোদ প্রেসিডেন্ট সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা করছেন, তখন এই ধরনের সাহসী সাংবাদিকতা গণতন্ত্র রক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করে।
অভিবাসীদের ফেরত নেওয়ার ইস্যুতে চীনের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বার্তাসংস্থা রয়টার্স ট্রাম্প প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন, বেইজিং যদি তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার না করে, তবে ওয়াশিংটন৩৬ মিনিট আগে
ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে যে স্থিতাবস্থা বা স্ট্যাটাস ক্যু তৈরি হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অসহনীয়। তিনি আরও বলেছেন, ইরান তার সামান্য শক্তি ব্যবহার করেই এই পূর্বাবস্থা বদলে নতুন অবস্থা তৈরি করেছে। ইরান প্রয়োজনে আরও বলপ্রয়োগ করতে পারে...২ ঘণ্টা আগে
ইরান অভিযোগ করেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন বাহিনী হরমুজ প্রণালিতে পাঁচ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। তেহরানের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র যেমনটা দাবি করছে যে, তারা বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌকায় হামলা চালিয়েছে, বাস্তবে তা নয়; বরং যাত্রীবাহী ছোট নৌযানই লক্ষ্যবস্তু ছিল।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্য আসামের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জয় লাভ করে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। জয়ের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা লিখেন, ‘সেঞ্চুরিসহ হ্যাটট্রিক।’৫ ঘণ্টা আগে