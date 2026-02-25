Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

একটা মৃত আমেরিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছি আমি: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৫৭
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের প্রথম বছরের মূল্যায়ন তুলে ধরে ঘোষণা করেছেন, ‘এটি আমেরিকার স্বর্ণযুগ।’ বার্ষিক ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে ট্রাম্প বলেন, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ‘মৃত’ দেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ‘আকর্ষণীয়’ দেশ। খবর এনডিটিভির

মার্কিন কংগ্রেসের সামনে ভাষণের শুরুতে ট্রাম্প বলেন, ‘কংগ্রেসের সদস্যরা এবং আমার সহকর্মী আমেরিকানরা, আমাদের জাতি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বড়, উন্নত, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে।’ তিনি বলেন, ‘এক বছর আগে আমরা একটি মৃত দেশ ছিলাম; এখন আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের তুলনায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশ।’

প্রেসিডেন্ট মুদ্রাস্ফীতি, গ্যাসের দাম এবং কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোতেও কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের ইউনিয়নের অবস্থা এখন শক্তিশালী।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিগত প্রশাসনের দীর্ঘ চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বিনিয়োগ এসেছে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের কম... আর মাত্র ১২ মাসে আমি সারা বিশ্ব থেকে ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছি।’

ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন এমন এক আমেরিকা গড়ে তুলছে, যেখানে প্রতিটি শিশু উচ্চতর শিখরে পৌঁছানোর এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে, যেখানে সরকার ক্ষমতাশালীদের কাছে নয়; বরং জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে এবং যেখানে কঠোর পরিশ্রমী আমেরিকান নাগরিকদের স্বার্থই হবে আমাদের প্রথম এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি বলেন, ‘আমাদের পূর্বসূরি বীরদের কাছে এটি আমাদের ঋণ এবং আমেরিকার ২৫০তম বছরের জন্য এটিই সেই প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের রক্ষা করতে হবে।’

ট্রাম্প তাঁর অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন না করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘গত বছর আমি এই কংগ্রেসকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কর হ্রাসের বিল পাস করে সেই অভিযান শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং আমাদের রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা বাস্তবায়ন করেছে। সকল ডেমোক্র্যাট, তাদের প্রত্যেকেই এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে... তারা বড় আকারে কর বৃদ্ধি চেয়েছিল... কিন্তু আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় ছিলাম।’

ট্রাম্প স্বাস্থ্যসেবার মূল্য বৃদ্ধি এবং ওবামাকেয়ারের মাধ্যমে বিমা কোম্পানিগুলোকে ধনী করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি বড় বিমা কোম্পানিগুলোকে দেওয়া সমস্ত অর্থ বন্ধ করতে চাই এবং তার পরিবর্তে সেই অর্থ সরাসরি জনগণকে দিতে চাই, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা কিনতে পারে, যা হবে কম খরচে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা।’

৭৯ বছর বয়সী এই নেতা আশা প্রকাশ করেন, এই প্রাইম-টাইম মঞ্চটি ভোটারদের কাছে তাঁর অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং গভীরভাবে বিভক্ত প্রথম বছরের সাফল্যগুলো তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

বর্তমানে মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়ে জনমত জরিপগুলোতে ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি বেশ পিছিয়ে আছে এবং রিপাবলিকানরা ভয় পাচ্ছেন, তাঁরা হাউসে তাঁদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ডেমোক্র্যাটদের কাছে হারিয়ে ফেলতে পারেন, যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের বাকি সময়কে স্থবির করে দিতে পারে এবং তাঁকে সম্ভাব্য তৃতীয় অভিশংসনের মুখে ফেলতে পারে।

তা সত্ত্বেও রিপাবলিকান এই নেতা তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে আপসহীন ও চ্যালেঞ্জিং সুর বজায় রাখেন। ট্রাম্প বলেন, ‘আজ রাতে, মাত্র এক বছর পরে আমি মর্যাদা ও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমরা এমন এক রূপান্তর অর্জন করেছি, যা আগে কেউ কখনো দেখেনি এবং এটি যুগের পর যুগ মনে রাখার মতো একটি ঘুরে দাঁড়ানো।’

