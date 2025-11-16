Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

স্টারবাকস বয়কট করতে বললেন জোহরান মামদানিও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২২
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে স্টারবাকস কর্মীরা। এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে স্টারবাকসকে বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। গত বৃহস্পতিবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে স্টারবাকস বারিস্তারা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করলে মামদানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ধর্মঘট চলাকালে তিনি স্টারবাকস থেকে কোনো কফি কিনবেন না এবং সবাইকে একই কাজ করার অনুরোধ করেন।

মামদানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে লেখেন, ‘স্টারবাকস কর্মীরা সারা দেশে অন্যায় শ্রমচর্চার বিরুদ্ধে ন্যায্য চুক্তির দাবিতে ধর্মঘট করছে। শ্রমিকেরা যখন ধর্মঘটে, আমিও স্টারবাকস কিনব না। আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে বলছি। চুক্তি না হলে স্টারবাকসের কফি নয়।’

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টারবাকস ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে বারিস্তারা ধর্মঘটে নেমেছেন। শ্রমিক সংগঠনটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছে, এই দেশের বিভিন্ন শহরের বারিস্তারা অন্যায় শ্রমচর্চাবিরোধী ধর্মঘট শুরু করেছেন। এটি স্টারবাকসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘতম ধর্মঘটে পরিণত হতে পারে।

সংগঠনটি এক্সে লিখেছে, ‘আজ থেকে স্টারবাকসের কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঘট শুরু করেছে। এটি স্টারবাকসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘতম অন্যায় শ্রমচর্চাবিরোধী ধর্মঘট হতে পারে। চুক্তি না হলে কফি নয়; এই আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। ধর্মঘট চলাকালে স্টারবাকস কিনবেন না।’

স্টারবাকসের কর্মীরা জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখবেন। এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘রেড কাপ রেবেলিয়ন’।

এদিকে, ধর্মঘটটি স্টারবাকসের বার্ষিক ‘রেড কাপ ডে’-এর দিনেই শুরু হয়েছে। এই দিনে প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের বিনা মূল্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ছুটির থিমের কাপ দেয়। সাধারণত এদিন স্টোরগুলোতে লম্বা লাইন পড়ে এবং এটি কোম্পানির অন্যতম ব্যস্ততম দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

শত শত ক্যাফে বন্ধ করছে স্টারবাকস, বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণাশত শত ক্যাফে বন্ধ করছে স্টারবাকস, বড় ছাঁটাইয়ের ঘোষণা

স্টারবাকস ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড দাবি করেছে, স্টারবাকস সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো বড় কোম্পানির তুলনায় বেশি শ্রম আইন ভেঙেছে। তারা উল্লেখ করেছে, ন্যাশনাল লেবার রিলেশনস বোর্ডের প্রশাসনিক আইন বিচারকেরা স্টারবাকসের বিরুদ্ধে ৪০০-এর বেশি শ্রম আইন লঙ্ঘনসংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েছেন।

ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টিরও বেশি শহর থেকে স্টারবাকস কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, নিউইয়র্ক, ডালাস, সিয়াটল, ওহাইও, মিনিয়াপোলিস এবং ফিলাডেলফিয়াসহ অন্যান্য বড় শহর।

স্টারবাকসের বারিস্তাদের এই আন্দোলনে মামদানির সংহতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে বিনা মূল্যে বাসযাত্রা ও ফ্রি চাইল্ড কেয়ারের মতো কিছু সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই অনেকে মনে করছেন, রাজনৈতিকভাবে মামদানির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বারিস্তাদের দাবি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

ধর্মঘটআন্দোলনচুক্তিযুক্তরাষ্ট্রকফিপাঠকের আগ্রহনিউইয়র্কজোহরান মামদানি
ভারত

বিহারের নির্বাচিত বিধায়কদের সম্পদ এবার দ্বিগুণ, বয়সও বেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিহারের বিধানসভা। ছবি: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
বিহারের বিধানসভা। ছবি: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

ভারতে বিহারের ১৮ তম বিধানসভা এবার বেশ কিছু দিক থেকে নতুন চিত্র সামনে এনেছে। ক্ষমতাসীন বিজেপির এনডিএ জোট ২৪৩ সদস্যের নিম্নকক্ষে ২০২টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে। নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নতুন বিধানসভা সম্পদে সমৃদ্ধ এবং আগের তুলনায় বয়সে বড়।

রোববার (১৬ নভেম্বর) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এবার ১১১ জন বিধায়ক পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় বিধানসভার গড় বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ বছরে (২০২০ সালে ছিল ৫২ বছর)। সবচেয়ে কম বয়সী বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির ২৫ বছর বয়সী মৈথিলী ঠাকুর। তিনি প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিয়ে আলিনগর আসন থেকে জয় পেয়েছেন। মৈথিলীসহ ৩০ বছরের নিচে মাত্র দুজন বিধায়ক রয়েছেন। অন্যদিকে ৭৯ বছর বয়সী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব (জেডিইউ) এবার নির্বাচিত সবচেয়ে প্রবীণ বিধায়ক।

এ ছাড়া এবার নারী ভোটারদের রেকর্ড উপস্থিতির পরও বিধানসভায় নারীদের সংখ্যা মাত্র তিনজন বেড়ে ২৬ থেকে ২৯ হয়েছে। এর মধ্যে এনডিএ থেকে ২৬ জন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধনের পক্ষ থেকে ২৪ নারীকে মনোনয়ন দিলেও মাত্র তিনজন জিতেছেন। বিএসপি, জন সুরাজ, ভিআইপি—কোনো দলই নারী জয় নিশ্চিত করতে পারেনি।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এর পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নবনির্বাচিত বিধায়কদের গড় সম্পদ এবার দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। ২০২০ সালে নির্বাচিত বিধায়কদের গড় সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৩২ লাখ রুপি। এবার তা বেড়ে ৯ কোটি ২ লাখে পৌঁছেছে। এবার নির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে বিজেপির কুমার প্রণয় সবচেয়ে ধনী। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৭০ কোটি ৮২ কোটি রুপি। সবচেয়ে কম সম্পদ বিজেপির মুরারী পশানের। তাঁর সম্পদের পরিমাণ মাত্র ৬ লাখ ৫০ হাজার রুপি।

এদিকে মামলা আছে এমন বিধায়কের সংখ্যা ২০২০ সালের ১৬৩ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩০-এ, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। অভিযুক্তদের মধ্যে ৪২ শতাংশ বিধায়কের বিরুদ্ধে খুন ও নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর মামলার অভিযোগ নেই। এই তালিকায় ৫৪ জন বিধায়ক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে বিজেপি শিবির। আর বিজেপির শরিক দল জেডিইউ এর নেতা অনন্ত সিং একাই সর্বোচ্চ ২৮টি মামলায় অভিযুক্ত।

বিষয়:

বিহার রাজ্যবিধানসভা নির্বাচনভারতনির্বাচনবিজেপি
ভারত

গরু নিয়ে ‘হিন্দুত্ববাদী’ রাজনীতি পৌঁছে গেছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে!

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সিএনএন
ছবি: সিএনএন

ভারতের অন্যতম সম্মানজনক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ উঠেছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একই দিনে একটি গণতন্ত্র বিষয়ক সেমিনার বাতিল করে গরুর কল্যাণবিষয়ক একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা পাঠিয়েছে। এই দুই সিদ্ধান্ত পাশাপাশি আসায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

হিন্দু সংস্কৃতিতে গরু পবিত্র হলেও সমালোচকদের অভিযোগ—নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার গরুর প্রতি এই ভক্তিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাকে আরও জোরালো করাই এর উদ্দেশ্য। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মনে করেন, এই নির্দেশনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি চাপ বাড়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, গত ৩১ অক্টোবর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জমি, সম্পদ ও গণতান্ত্রিক অধিকার’ শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দীর্ঘ ছয় দশক ধরে চলা লেকচার সিরিজের অংশ ছিল এই সেমিনার। কিন্তু তা বাতিল করে একই দিনে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ‘জাতীয় গরু সম্মেলন’-এ অংশ নিতে নির্দেশনা পাঠান ডিন অব কলেজেস বলরাম পানি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্ট আদর্শিক দমন-পীড়ন হিসেবে অভিহিত করেছেন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক নন্দিনী সুন্দর। তিনি বাতিল হওয়া গণতন্ত্র বিষয়ক সেমিনারটির সমন্বয়কারী ছিলেন। তাঁর অভিযোগ—সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমালোচনামূলক চিন্তা এবং বৈচিত্র্যময় একাডেমিক আলোচনা নষ্ট করছে। তিনি বলেন, ‘তারা শুধু হিন্দুত্ববাদী চিন্তাকেই জায়গা দিতে চায়।’

ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্ট এক বিবৃতিতে বলেছে, গণতন্ত্র বিষয়ক একাডেমিক সেমিনার বাতিল করে গরুর কল্যাণ সংক্রান্ত সম্মেলনকে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশের বৈজ্ঞানিক মনন ও গবেষণার ধারাবাহিকতাকে আঘাত করেছে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দাবি করেছে—আগে অনুমতি না নেওয়ার কারণেই গণতন্ত্র বিষয়ক সেমিনারটি বাতিল করা হয়েছে।

তবে এই যুক্তির বিরোধিতা করে নন্দিনী সুন্দর দাবি করেছেন, গত ৬০ বছরে এই ধরনের সেমিনারের জন্য কখনো আলাদা অনুমতির প্রয়োজন হয়নি, অন্যান্য বিভাগেও তা নেওয়া হয় না। ঘটনাটির প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত সমন্বয়কারীর পদ থেকে ইস্তফা দেন নন্দিনী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘বিরোধী জাতীয়তাবাদী’ তকমা দিয়ে অভিযুক্ত করেছে ভারতের মোদি সরকার। তবে বহু শিক্ষাবিদ অভিযোগ করেছেন—সরকার নিযুক্ত প্রশাসন পাঠ্যক্রমে হস্তক্ষেপ করছে, কিছু বই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এবং গণতন্ত্র বা মতপ্রকাশ নিয়ে সেমিনারগুলোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ—সরকারের সমালোচনামূলক গবেষণা করলে দ্রুত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। একজন পিএইচডি গবেষক জানান, ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান নিয়ে গবেষণা করতে চাইলেও তাঁকে বিষয় বদলাতে বাধ্য করা হয়েছে।

গরুকে জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনীতির অংশ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বেশ কয়েকটি রাজ্যে গরু জবাই বিরোধী কঠোর আইন হয়েছে। একই সঙ্গে ভিন্নধর্মী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গোরক্ষকদের সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে।

নন্দিনী সুন্দর বলেন, ‘ভারতের বহু উৎকৃষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাকি যে অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট আছে, সেগুলোও ধ্বংসের পথে।’

বিষয়:

দিল্লিবিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভারতগরু
ভারত

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০২
মেয়ে রোহিনী আচার্য ও লালু প্রসাদ যাদব। ছবি: সংগৃহীত
মেয়ে রোহিনী আচার্য ও লালু প্রসাদ যাদব। ছবি: সংগৃহীত

বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রতিষ্ঠাতা লালু প্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিনী আচার্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি রাজনীতি ছাড়ারও ঘোষণা দিয়েছেন। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা পোস্টে তিনি বলেছেন, তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, রোহিনী আচার্য অভিযোগ করেছেন—তাঁকে জঘন্য ভাষায় গালাগাল করা হয়েছে, এমনকি তাঁকে মারতে স্যান্ডেল পর্যন্ত তোলা হয়েছিল। পোস্টে রোহিনী বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডির ভরাডুবির জন্য তাঁর ভাই তেজস্বী যাদবের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঞ্জয় যাদব ও রমিজকে দলের পরাজয়ের জন্য দায়ী করেন। তিনি জানান, তিনি ‘রাজনীতি ছাড়ছেন’ এবং নিজ পরিবারকেও ‘ত্যাগ করছেন’।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আবেগঘন পোস্টে রোহিনী লিখেছেন, ‘গতকাল এক মেয়ে, এক বোন, এক বিবাহিত নারী ও এক মাকে অপমান করা হয়েছে, তাঁকে জঘন্য গালাগাল দেওয়া হয়েছে, তাঁকে মারার জন্য স্যান্ডেল তোলা হয়েছে। আমি আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি, আমি সত্য ত্যাগ করিনি। আর শুধু এই কারণে আমাকে এই অপমান সহ্য করতে হলো।’

রোহিনী আচার্য আরও লেখেন, ‘গতকাল এক মেয়ে বাধ্য হয়ে কান্নারত মা–বাবা আর বোনদের পেছনে রেখে চলে এসেছে। তাঁরা আমাকে আমার পৈতৃক ভিটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বের করে দিয়েছে…আমাকে অনাথ করে দিয়েছে।’

কয়েক মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় পোস্টে রোহিনী অভিযোগ করেন, তাঁকে বলা হয়েছে—তিনি তাঁর বাবাকে (লালু প্রসাদ যাদব) কিডনি দান করার বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন, এমনকি ওই কিডনি দানের সূত্রে লোকসভা নির্বাচনের টিকিটও পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘গতকাল আমাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, ‘‘নোংরা’’ বলা হয়েছে, বাবাকে কিডনি দান করে কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিডনির বিনিময়ে লোকসভার টিকিট কিনেছি—এসব বাজে কথা শুনতে হয়েছে।’

৪৬ বছর বয়সী চিকিৎসক রোহিনী বর্তমানে চিকিৎসা পেশা ছেড়ে গৃহিণীর ভূমিকায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছেন এবং সিঙ্গাপুরে স্বামীর সঙ্গে স্থায়ী হয়েছেন। তবে তিনি গত বছর বিহারের সারণ আসন থেকে লোকসভা নির্বাচন করে হেরে যান। গতকাল শনিবার রাজনৈতিক জীবন ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি রাজনীতি ছাড়ছি এবং পরিবারকে ত্যাগ করছি। সঞ্জয় যাদব ও রমিজই আমাকে এটা করতে বলেছে আর আমি সব দোষ নিজের ওপর নিচ্ছি।’

সঞ্জয় আরজেডি থেকে নির্বাচিত এমপি। রমিজ উত্তর প্রদেশের একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হলেও খুব বেশি পরিচিত নন। দুজনেই তেজস্বী যাদবের ঘনিষ্ঠ। তাঁরা এ ঘটনা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

পরে গণমাধ্যমকে রোহিনী বলেন, ‘আমার কোনো পরিবার নেই। পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইলে তেজস্বী যাদব, সঞ্জয় যাদব আর রমিজের কাছে যান। তারাই আমাকে পরিবার থেকে বের করে দিয়েছে। তারা কোনো দায় নেয় না। পুরো দেশ জানতে চাইছে দল এত খারাপ করল কেন। আর আপনি যদি সঞ্জয় যাদব বা রমিজের নাম নেন, আপনাকে অপমান করা হয়, দল থেকে বের করে দেওয়া হয়, গালাগাল করা হয়।’

জল্পনা আছে—এ বছর মে মাসে লালু প্রসাদের বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদবকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘটনায় রোহিনীর মধ্যে ক্ষোভ জমেছিল। তবে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তাঁকে তেজস্বী যাদবের পক্ষে সক্রিয় দেখা গেছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডির অবস্থান অত্যন্ত শোচনীয়। দলের আসন ৭৫ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৪-এ এবং মহাগাঠবন্ধন জোট মিলে ৩৫টি আসন পেয়েছে।

এদিকে রোহিনীর এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিজেপি আরজেডি ও লালু যাদবকে আক্রমণ করে বলেছে, এটি লালুর ‘পিতৃতান্ত্রিক ও নারীবিদ্বেষী মানসিকতার’ প্রতিফলন। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য অভিযোগ করেছেন, বাবাকে কিডনি দান করা সত্ত্বেও রোহিনীকে পাশে না রেখে তেজস্বীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি এমপি নিশিকান্ত দুবে তেজস্বীকে ব্যঙ্গ করে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে নাকি ক্ষমতা দখলের জন্য নিজের বাবা শাহজাহানকে বন্দী করেছিল এবং বড় ভাই দারা শিকোকে সরিয়ে দিয়েছিল।

বিষয়:

বিহার রাজ্যমুখ্যমন্ত্রীবিধানসভা নির্বাচনভারত
মধ্যপ্রাচ্য

মার্কিন এফ–৩৫ পেয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক করুক সৌদি আরব, আবদার ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ০৮
ইসরায়েলের আবদার, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ–৩৫ পেয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করুক সৌদি আরব। ছবি: সংগৃহীত
ইসরায়েলের আবদার, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ–৩৫ পেয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করুক সৌদি আরব। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সৌদি আরবের এফ–৩৫ যুদ্ধবিমান কেনার বিরোধিতা করছে না। তবে দেশটির আবদার, এই চুক্তি রিয়াদের সঙ্গে তেল আবিবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্তে করুক যুক্তরাষ্ট্র। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) আগামী মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেখানে এফ–৩৫ ক্রয়ের চুক্তি, মার্কিন-সৌদি নিরাপত্তা চুক্তি এবং ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হবে এ বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়। তবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই জানিয়েছে, এ সফরে সৌদি–ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ আলোচনার সম্ভাবনা কম।

গত মাসে ট্রাম্প সৌদি যুবরাজকে ফোনে বলেন, গাজা যুদ্ধ শেষ হওয়ায় তিনি আশা করছেন, সৌদি আরব ধীরে ধীরে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে এগোবে। এরপর গত শুক্রবার ট্রাম্প ওয়াশিংটন থেকে ফ্লোরিডায় যাওয়ার সময় এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি এমবিএসের সঙ্গে সৌদি–ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আশা করছি, সৌদি আরব অচিরেই আব্রাহাম চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে।’ ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সৌদি আরবের সঙ্গে সম্ভাব্য অস্ত্র চুক্তি নিয়ে ভাবছেন, যার মধ্যে এফ–৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রিও অন্তর্ভুক্ত।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেন, তাঁরা সৌদি আরবের এফ–৩৫ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের বিরোধিতা করছেন না। তবে তাঁরা এই চুক্তিকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করার শর্ত হিসেবে দেখতে চান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেন, ‘আমরা ট্রাম্প প্রশাসনকে জানিয়েছি, সৌদি আরবকে এফ–৩৫ সরবরাহ করা সৌদি-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের শর্তে হতে হবে।’

অপর এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো কূটনৈতিক ফলাফল ছাড়া সৌদি আরবকে এফ–৩৫ দেয়, তাহলে সেটি ‘ভুল ও প্রতিক্রিয়াশীল হবে’। তিনি বলেন, ‘আমরা তুরস্ককে এফ–৩৫ দেওয়ার কঠোর বিরোধিতা করি, কিন্তু সৌদি আরবের ক্ষেত্রে এমন অস্ত্রব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ততটা উদ্বেগ নেই—যদি এই চুক্তি আব্রাহাম চুক্তির অংশ হিসেবে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতার অংশ হয়, যেমনটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে রয়েছে।’

এআই, সমরাস্ত্র ও নিখাদ ইউরেনিয়ামের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন সহায়তা পাবেন কি এমবিএসএআই, সমরাস্ত্র ও নিখাদ ইউরেনিয়ামের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন সহায়তা পাবেন কি এমবিএস

ইসরায়েল বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র দেশ, যার কাছে এফ–৩৫ যুদ্ধবিমান রয়েছে। সৌদি আরবকে এই যুদ্ধবিমান সরবরাহ করা হলে আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হবে এবং ইসরায়েলি সামরিক সুবিধার ওপর এর প্রভাব পড়বে।

২০২০ সালে আব্রাহাম চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েল সম্মত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাতকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে পারবে, তবে কয়েকটি নিরাপত্তা নিশ্চয়তার শর্তে। তবে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিমানের ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার দাবি থাকায় চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি।

যদি সৌদি আরবের সঙ্গে এফ-৩৫ চুক্তি হয়, ইসরায়েল সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুরূপ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চাইবে। এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেন, মূল উদ্বেগ হলো—সৌদি আরব ইসরায়েলের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। তিনি বলেন, এফ–৩৫ যুদ্ধবিমানের সৌদি আরব থেকে ইসরায়েলে পৌঁছানো মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

কী আছে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড়’ সৌদি-মার্কিন অস্ত্র চুক্তিতেকী আছে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড়’ সৌদি-মার্কিন অস্ত্র চুক্তিতে

ইসরায়েল সম্ভবত এটাও চাইবে যে, সৌদি আরবকে সরবরাহ করা এফ-৩৫ পশ্চিম সৌদি আরবের কোনো বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন করা হবে না। মার্কিন কর্মকর্তারা সৌদি প্রশাসনকে জানিয়েছেন, তাঁরা আশা করছেন, এই ইস্যুতে কিছু অগ্রগতি হবে ট্রাম্প-এমবিএসের বৈঠকের সময়। যদিও তাঁরা স্বীকার করছেন, সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে ফারাক এখনো অনেক বেশি।

মূল ফারাকটি সৌদি আরবের একটি দাবি নিয়ে। সেটি হলো—ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ‘একটি বিশ্বাসযোগ্য, অপরিবর্তনীয় ও কম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য পথে’ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। নেতানিয়াহু এ পর্যন্ত তা অস্বীকার করেছেন।

দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, তাঁরা আশা করছেন, ট্রাম্প এমবিএসের সঙ্গে বৈঠকে তাঁর দাবিগুলো নরম করার জন্য চাপ দেবেন এবং বৈঠকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি আলোচনা শুরু করবে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি নিয়ে। এসব আলোচনা আগামী মাসগুলোতে বাস্তব রূপ নিতে পারে।

বিষয়:

মার্কিনমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসৌদি প্রিন্সডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টমুহাম্মদ বিন সালমানসৌদি আরবইসরায়েল
