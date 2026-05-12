চীনের খাদ্য ও সারের মজুতদারি বন্ধ করতে হবে: বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস বলেছেন, বৈশ্বিক সরবরাহ সংকট কমাতে চীনের খাদ্য ও সার মজুত করা বন্ধ করা উচিত। এই সংকট মূলত ইরান যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
ডেভিড ম্যালপাস ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয়ক আন্ডার ট্রেজারি সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের ‘ওয়ার্ল্ড বিজনেস রিপোর্টে’ এসব কথা বলেন।
ম্যালপাস বলেন, ‘তাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খাদ্য ও সারের মজুত রয়েছে। তারা এই মজুত আরও বাড়ানো বন্ধ করতে পারে।’ তাঁর এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন বিশ্বজুড়ে দেশগুলো সার সংগ্রহের জন্য হিমশিম খাচ্ছে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।
চীন গত মার্চ থেকে কয়েক ধরনের সার রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। দেশটি জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ সুরক্ষিত রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি ২০২১ সাল থেকে ধীরে ধীরে আরোপ করা বিভিন্ন বিধিনিষেধের ওপর আরও একটি বড় পদক্ষেপ।
গত বছর বৈশ্বিক সার উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশই ছিল চীনের অংশ। একই সময়ে দেশটির সার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে থাকা ম্যালপাস আরও বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করার চীনের দাবি এখন আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ‘তারা নিজেদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উপস্থাপন করে, অথচ তারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বহু দিক থেকেই ধনী।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘তারপরও তারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকে উন্নয়নশীল দেশের পরিচয় ধরে রাখার ভান করছে, যা তারা চাইলে স্থগিত করতে পারে।’
চীনের ওয়াশিংটন ডিসি দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেংইউ বিবিসিকে দেওয়া এক ই–মেইল বিবৃতিতে বলেন, ‘চীন বৈশ্বিক খাদ্য ও সার বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমান বৈশ্বিক খাদ্য ও সার সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের মূল কারণগুলো স্পষ্ট; এর দায় চীনের ওপর চাপানো যায় না।’
ম্যালপাসের চীনের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অবস্থান নিয়ে মন্তব্যের জবাবে লিউ বলেন, ‘চীন সর্বজনীনভাবে বিশ্বের বৃহত্তম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃত—যার ভিত্তি যথেষ্ট বাস্তব তথ্যপ্রমাণ।’ তিনি আরও বলেন, ‘উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা বজায় রাখা চীনের বৈধ অধিকার।’
ম্যালপাস আশা প্রকাশ করেন, চীন হরমুজ প্রণালীতে চলমান অচলাবস্থার সমাধানে সহায়তা করবে। তাঁর মতে, সমুদ্রপথের মুক্ত চলাচল চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘চীন বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত জলপথ থেকে লাভবান হয়। তারা শিপিং লাইন পরিচালনা করে, কনটেইনারের মালিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা করে। তাই ইরান যদি কোনোভাবে হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নেয়, তাহলে তারাই বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’
ভারতজুড়ে কয়েক লাখ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করে বাতিল হয়ে গেল ২০২৬ সালের নিট (NEET-UG) পরীক্ষা। গত ৩ মে দেশজুড়ে এই ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) আজ এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা বাতিলের চূড়ান্ত ঘোষণা করেছে।১২ মিনিট আগে
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ লেবার পার্টির ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ নেতৃত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে খোদ মন্ত্রিসভার শীর্ষ স্তরে স্পষ্ট বিভক্তি দেখা দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদসহ একদল প্রভাবশালী মন্ত্রী এখন সরাসরি দাবি তুলছেন...৩৪ মিনিট আগে
উন্নয়নশীল ৮ দেশের জোট ডেভেলপিং–৮ বা ডি-৮—এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভিসা সুবিধা আরও সহজ করার উদ্যোগে গুরুত্ব বাড়ছে। উন্নত গতিশীলতা ও ‘সফট কানেকটিভিটি’ জোরদারের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে আরও গভীর করার ওপর জোর দিয়েছে সদস্য দেশগুলো।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশের নাগরিকদের পেট্রল ও ডিজেলের ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল সোমবার হায়দরাবাদে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মোদি বলেন...২ ঘণ্টা আগে