যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে খাবারের উৎসবে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত অন্তত ২, আহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল শহরের বিখ্যাত ‘স্পেস নিডল’-এর মাত্র এক ব্লক দূরে এক খাবারের উৎসবে বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ২ জন নিহত এবং অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। সিয়াটল সেন্টারে এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার বা হেফাজতে নিতে পেরেছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় সিয়াটল পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, ‘পুলিশ একটি গুলিবর্ষণের ঘটনা তদন্ত করছে। এতে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সিয়াটল সেন্টারে এই ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে আরও তথ্য পরে জানানো হবে। অনুগ্রহ করে সবাই ওই এলাকা এড়িয়ে চলুন।’
‘বাইট অব সিয়াটল’—উৎসব চলাকালে স্থানীয় সময় গতকাল রোববার সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে সিয়াটল সেন্টারে হঠাৎ গুলির শব্দ ভেসে আসে। স্থানীয় পত্রিকা সিয়াটল টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হারবারভিউ মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে সময়ে সিয়াটল সেন্টারে এই ঘটনা ঘটে, তখন সেখানে শত শত স্থানীয় বিক্রেতা আর সরাসরি গান-বাজনার আয়োজন নিয়ে বার্ষিক ‘বাইট অব সিয়াটল’ উৎসব চলছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভিড়ে ঠাসা চত্বরে গুলির শব্দ শোনামাত্রই উপস্থিত লোকজনের মধ্যে চরম হুড়োহুড়ি আর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীরা সিএনএনের সহযোগী গণমাধ্যম কেওএমও-কে জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানস্থলের ভেতর অন্তত ‘সাত থেকে আটটি গুলির’ শব্দ পাওয়া যায়। এর পরপরই সাধারণ মানুষ দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেন।
অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী সিয়াটল টাইমসকে বলেন, মেলায় শুরু থেকেই মানুষের এত ভিড় ছিল যে খাবারের দোকানের সামনের দীর্ঘ সারি পেরিয়ে হাঁটাচলা করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ২৫ বছর বয়সী এস্টান ওয়াকোনাবো নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গুলির শব্দ শোনামাত্র মানুষ একে অপরকে মাড়াতে শুরু করে। তিনি বলেন, ‘সেখানে তখন রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল।’
ওয়াকোনাবো ওই সংবাদমাধ্যমকে আরও জানান, কিছু সময় পর তিনি ছবি তোলার জন্য আবার অকুস্থলে ফিরে আসেন। তখন তিনি মাটিতে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ মানুষকে পড়ে থাকতে দেখেন, যাঁর মধ্যে একজনের দেহ হলুদ একটি চাদরে ঢাকা ছিল।
উৎসবের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া এই বার্ষিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে ‘খাবার, পানীয় আর সামাজিক সম্প্রীতির এই তিন দিনের উৎসবে’ প্রতিবছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের সমাগম ঘটে।
টানা ১৩ রাতের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ ইরানে বোমাবর্ষণ স্থগিত করে কূটনীতিকে আরও সময় দেওয়ার কথা বললেও, মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্য বলছে ভিন্ন বাস্তবতা। হামলার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তু প্রায় শেষ হয়ে আসা এবং গোলাবারুদের মজুত কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ওয়াশিংটন বিরতিতে গেছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
তিব্বতের চার হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতার দুর্গম মালভূমিতে চলছে এক অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রকল্প। তুষারঢাকা পাহাড়, তীব্র ঠান্ডা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞানীরা তৈরি করছেন ক্লোন ইয়াক। এর লক্ষ্য হলো—আরও স্বাস্থ্যবান, দ্রুত বর্ধনশীল, অধিক উর্বর ও রোগ প্রতিরোধী ‘এলিট’ ইয়াকের একটি পাল গড়ে তোলা।১১ ঘণ্টা আগে
জার্মানির রাজধানী বার্লিনে বার্ষিক প্রাইড (এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়) উৎসবের ঠিক শেষ মুহূর্তে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত একজন নারী নিহত এবং আরও ২৯ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শনিবার (২৫ জুলাই) রাতের এই ঘটনায় পুরো জার্মানিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে...১২ ঘণ্টা আগে
ভারতের পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হরজোত সিং বেইন্সের পদত্যাগ দাবি করেছে রাজ্যটির বিরোধী দল বিজেপি। রাজ্যে বিভিন্ন নিয়োগ ও পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে এই দাবি জানানো হয়েছে। তবে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, গত সাড়ে চার বছরে রাজ্যে কোনো১২ ঘণ্টা আগে