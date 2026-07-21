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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো টানাপোড়েন নেই—ট্রাম্পের সাফাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো টানাপোড়েন নেই—ট্রাম্পের সাফাই
মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পেদ্রো সানচেজ। ছবি: আনাদোলু

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গত সোমবার বলেছেন, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে তাঁর কোনো ধরনের উত্তেজনা বা বিরোধ নেই। যদিও সম্প্রতি তিনি ইউরোপের এই দেশের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদুলো এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলে পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁর সঙ্গে আমার কোনো টানাপোড়েন নেই। কারও সঙ্গেই আমার কোনো টানাপোড়েন নেই।’ বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে নিউইয়র্ক/নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে হাজির ছিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। এ সময় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁকে ভিআইপি বক্সে হাত মেলাতেও দেখা যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি স্পেনের কর্মকর্তাদের তাদের ‘দারুণ দলের’ জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ফাইনাল ম্যাচটিকে ‘রোমাঞ্চকর’ এবং ‘দারুণ একটি আসর’ বলে বর্ণনা করেন। আর্জেন্টিনার পরাজয়ে তিনি হতাশ হয়েছেন কি না, এমন ইঙ্গিতও তিনি উড়িয়ে দেন। ট্রাম্প বলেন, ‘স্পেনই ভালো খেলেছে’, যদিও ম্যাচটি ছিল ‘খুবই হাড্ডাহাড্ডি।’

এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মন্তব্য ট্রাম্পের বক্তব্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। চলতি মাসের শুরুতে তিনি স্পেনকে ‘একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র’ এবং ‘ন্যাটোর জন্য ভয়াবহ অংশীদার’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারণ, ইরানের সঙ্গে সংঘাত চলাকালে স্পেন মার্কিন বাহিনীকে তাদের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি এবং মাদ্রিদ জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেও অস্বীকৃতি জানায়।

তুরস্কের আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘স্পেনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। স্পেনের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করে দিন, অনুগ্রহ করে। এমনকি সেখানে ভ্রমণও বন্ধ করুন।’ তিনি আরও বলেন, ‘ওদের সঙ্গে কথাও বলবেন না। তারা হতাশ জাতি, খারাপ মানুষ।’

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রনিউইয়র্কস্পেন
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