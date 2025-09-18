যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলায় ৩ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত, আহত আরও ২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ইয়র্ক কাউন্টিতে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই কর্মকর্তা। হামলাকারী বন্দুকধারীও ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পেনসিলভানিয়া পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ও আহত কর্মকর্তারা আগের দিন শুরু হওয়া এক পারিবারিক বিরোধসংক্রান্ত ঘটনার তদন্তে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয়। আহত দুই কর্মকর্তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
বুধবার স্থানীয় এক হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের কমিশনার ক্রিস্টোফার প্যারিস। তিনি বলেন, ‘শুটার মারা গেছে।’ তবে কীভাবে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। কমিশনার আরও বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে এ ঘটনার তদন্তে।’
তিনি আরও বলেন, ইয়র্ক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের সহযোগিতায় একটি ‘মেজর কেস টিম’ গঠন করা হবে। এ বিষয়ে এফবিআইয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।
ঘটনার পর পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জোশ শাপিরো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। নর্থ কোডোরাস টাউনশিপে গিয়ে তিনি নিহত ও আহত কর্মকর্তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, ‘এটি ইয়র্ক কাউন্টি ও পেনসিলভানিয়ার জন্য একেবারেই মর্মান্তিক ও ধ্বংসাত্মক দিন।’
ইয়র্ক কাউন্টির এই হামলার আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি একই এলাকায় আরেকটি বড় ধরনের সহিংস ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন। সে সময় স্থানীয় একটি হাসপাতালে বন্দুকধারী কয়েকজনকে জিম্মি করেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ওই কর্মকর্তা নিহত হন। পরবর্তীতে বন্দুকধারীও নিহত হন।
পেনসিলভানিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভ সানডে বুধবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, এ ধরনের ঘটনা ‘অকল্পনীয়।’ ঘটনার সময় একটি স্থানীয় স্কুল জেলা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের নিরাপদে রাখার জন্য ‘শেল্টার-ইন-প্লেস’ নির্দেশ জারি করে। পরে বিকেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়। কাউন্টি কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের ভবনের ভেতরে রাখতে, কারণ আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক তখন বন্ধ ছিল।’
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, পুলিশের বিরুদ্ধে সহিংসতা ‘আমাদের সমাজের জন্য এক অভিশাপ’। গভর্নর শাপিরো জানান, বন্ডি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ফেডারেল সরকারের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ইয়র্ক কাউন্টিতে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই কর্মকর্তা। হামলাকারী বন্দুকধারীও ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পেনসিলভানিয়া পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ও আহত কর্মকর্তারা আগের দিন শুরু হওয়া এক পারিবারিক বিরোধসংক্রান্ত ঘটনার তদন্তে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁদের ওপর গুলি চালানো হয়। আহত দুই কর্মকর্তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
বুধবার স্থানীয় এক হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের কমিশনার ক্রিস্টোফার প্যারিস। তিনি বলেন, ‘শুটার মারা গেছে।’ তবে কীভাবে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। কমিশনার আরও বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, পেনসিলভানিয়া স্টেট পুলিশের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে এ ঘটনার তদন্তে।’
তিনি আরও বলেন, ইয়র্ক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের সহযোগিতায় একটি ‘মেজর কেস টিম’ গঠন করা হবে। এ বিষয়ে এফবিআইয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।
ঘটনার পর পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জোশ শাপিরো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। নর্থ কোডোরাস টাউনশিপে গিয়ে তিনি নিহত ও আহত কর্মকর্তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, ‘এটি ইয়র্ক কাউন্টি ও পেনসিলভানিয়ার জন্য একেবারেই মর্মান্তিক ও ধ্বংসাত্মক দিন।’
ইয়র্ক কাউন্টির এই হামলার আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি একই এলাকায় আরেকটি বড় ধরনের সহিংস ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন। সে সময় স্থানীয় একটি হাসপাতালে বন্দুকধারী কয়েকজনকে জিম্মি করেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ওই কর্মকর্তা নিহত হন। পরবর্তীতে বন্দুকধারীও নিহত হন।
পেনসিলভানিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভ সানডে বুধবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, এ ধরনের ঘটনা ‘অকল্পনীয়।’ ঘটনার সময় একটি স্থানীয় স্কুল জেলা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের নিরাপদে রাখার জন্য ‘শেল্টার-ইন-প্লেস’ নির্দেশ জারি করে। পরে বিকেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়। কাউন্টি কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের ভবনের ভেতরে রাখতে, কারণ আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক তখন বন্ধ ছিল।’
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, পুলিশের বিরুদ্ধে সহিংসতা ‘আমাদের সমাজের জন্য এক অভিশাপ’। গভর্নর শাপিরো জানান, বন্ডি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ফেডারেল সরকারের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।
পাকিস্তান ও সৌদি আরব গতকাল বুধবার একটি ঐতিহাসিক কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এই দুই দেশের কোনো একটির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হলে সেটিকে উভয় দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই অবস্থায় উভয় দেশ পরস্পরকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো নতুন করে স্বাস্থ্য সংকটে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসক ক্লাউদিও বিওরোলিনি বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, বলসোনারোর শরীরে চামড়ার ক্যানসার শনাক্ত হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।৯ ঘণ্টা আগে
ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ উইন্ডসর ক্যাসেলের প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজকীয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়াকে স্বাগত জানান প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট মিডলটন। এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেটের সঙ্গে করমর্দনের পর বলেন, ‘আপনি সুন্দর, অনেক সুন্দর।’১০ ঘণ্টা আগে
ফোর্ট লডারডেল থেকে বোস্টনগামী স্পিরিট ফ্লাইট-১৩০০ ও এয়ারফোর্স ওয়ান যখন লং আইল্যান্ডের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একজন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার লক্ষ করেন, দুটি বিমানের উচ্চতা ও উড্ডয়নের পথ প্রায় একই রকম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিট বিমানের পাইলটদের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য সতর্ক করেন।১০ ঘণ্টা আগে