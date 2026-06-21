ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের পদত্যাগের গুঞ্জন, ট্রাম্পের শুভকামনা

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন—এমন খবরের মধ্যে তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প এই প্রতিক্রিয়া জানান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেখেন, ‘কিয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি।’
তবে এই দাবির পক্ষে তিনি কোনো তথ্য-প্রমাণ বা সূত্র উল্লেখ করেননি।
ট্রাম্পের এই পোস্টটি এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলোতে জোর গুঞ্জন উঠেছে—চাপে থাকা লেবার পার্টির এই শীর্ষ নেতা আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পদত্যাগ করতে পারেন।
প্রসঙ্গত, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধকে সমর্থন না করায় বেশ কিছুদিন ধরেই কিয়ার স্টারমারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন ট্রাম্প। তাঁর তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প পূর্বেও বেশ কয়েকটি বক্তব্য দিয়েছেন।
আজ রোববারের পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত ব্যর্থতা উল্লেখ করে আবারও আক্রমণ করেছেন।
ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে তিনি (স্টারমার) ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন—অভিবাসন ও জ্বালানি।’
এর আগে আজ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অবজারভার’ তাদের এক প্রতিবেদন জানায়, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার আগামীকাল সোমবারের মধ্যেই পদত্যাগের ঘোষণা দিতে পারেন। তবে সরকারের একটি অভ্যন্তরীণ সূত্র দাবি করেছে, স্টারমার এখনো দেশ পরিচালনার কাজেই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করছেন।
যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে এই মুহূর্তে যে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে, ট্রাম্পের এই আগাম মন্তব্য ও সমালোচনা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির জবাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘সতর্ক থাকার’ আহ্বান জানিয়েছে ইরান। দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার ও চলমান আলোচনার প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী যেকোনো পদক্ষেপের জবাব দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের সঙ্গে সমঝোতা না হলে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র নিতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে আলোচনায় অংশ নেওয়া ইরানি প্রতিনিধিদলকেও সতর্ক করেছেন তিনি...২ ঘণ্টা আগে
‘নিন জিয়ম পেই পা কোয়া’ সিরাপটি নিয়ে তুমুল উন্মাদনা তরুণ ক্রেতাদের মধ্যেই মূলত বেশি। ১৬০০ শতকে প্রথম তৈরি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সিরাপের ফর্মুলা বা রেসিপিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।৪ ঘণ্টা আগে
সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার বহুল প্রতীক্ষিত উচ্চপর্যায়ের শান্তি আলোচনা। মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারের পক্ষ থেকে বৈঠকটি শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে