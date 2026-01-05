আমি নির্দোষ, এখনো ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট—নিউইয়র্কের আদালতে মাদুরো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেছেন নিকোলা মাদুরো। আজ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ১ মিনিটে তাঁকে আদালতের এজলাসে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাঁর পরনে ছিল কয়েদিদের জন্য নির্ধারিত নীল রঙের ইউনিফর্ম। আদালতে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর আইনজীবী ব্যারি পোলাকের সঙ্গে হাত মেলান এবং শান্তভাবে নির্ধারিত আসনে বসেন।
মাদুরোর পরপরই তাঁর স্ত্রী সিলিমা ফ্লোরেসকেও এজলাসে নিয়ে আসা হয়। আদালতের কার্যক্রম শোনার জন্য তাঁরা দুজনেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হেডসেট ব্যবহার করেন। ঠিক ১২টা ৩ মিনিটে ৯২ বছর বয়সী বিচারক অ্যালভিন কে হেলারস্টাইন বিচারকের আসনে বসেন।
শুনানির একপর্যায়ে বিচারক মাদুরোকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তিনি এখনো তাঁর বিরুদ্ধে করা আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র (Indictment) পড়েননি এবং তাঁকে তাঁর অধিকার সম্পর্কেও জানানো হয়নি।
দোভাষীর মাধ্যমে মাদুরো বিচারককে বলেন, ‘আমি এই অধিকারগুলো সম্পর্কে জানতাম না। মহামান্য বিচারক, আপনিই এখন আমাকে এসব বিষয়ে অবহিত করছেন।’
জবাবে বিচারক হেলারস্টাইন বলেন, ‘জনাব মাদুরোর পক্ষ থেকে নট গিল্টি (দোষী নন) পিটিশন দাখিল করা হবে।’
এরপর দ্বিতীয়বার যখন মাদুরোর কাছে তাঁর বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ‘আমি নির্দোষ। এখানে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটির জন্যই আমি অপরাধী নই। আমি একজন ভদ্রলোক এবং আমার দেশের (ভেনেজুয়েলা) প্রেসিডেন্ট।’
উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বিচারকার্য শুরু হয়েছে। মাদুরোর ঐতিহাসিক বিচারের দায়িত্ব পড়েছে ম্যানহাটানের অভিজ্ঞ বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টাইনের কাঁধে। অন্যদিকে মাদুরোর পক্ষে লড়ছেন ওয়াশিংটন ডিসির প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারি জে পোলাক।
