ভিনগ্রহের প্রাণী আছে—মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন ওবামা

ভিনগ্রহের প্রাণী নিয়ে দেওয়া মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মার্কিন পডকাস্টার ব্রায়ান টাইলার কোহেনের এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে ওবামার ছোট্ট মন্তব্য ঘিরে ওই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সিএনএন জানিয়েছে, ওই সাক্ষাৎকারে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিক্ষোভকারীদের নিহত হওয়ার মতো গুরুতর বিষয় আলোচনার পর কোহেন প্রশ্ন করেন, ‘ভিনগ্রহের প্রাণী কি সত্যি আছে?’ জবাবে ওবামা বলেন, ‘ওরা আছে, তবে আমি ওদের দেখিনি।’
এ ছাড়া প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, মার্কিন গোপন সামরিক ঘাঁটি ‘এরিয়া ৫১ ’-এ কোনো এলিয়েন আটক করে রাখা হয়নি বলেও জানান ওবামা। তিনি বলেন, ‘কোনো বিশাল ষড়যন্ত্র না থাকলে এমন কিছু প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।’
এরপর ওবামাকে জিজ্ঞেস করা হয়, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন? ওবামা হাসতে হাসতে জবাব দেন, ‘ভিনগ্রহের প্রাণীরা কোথায়?’ ওবামার সাক্ষাৎকারের ওই অংশটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সময় রোববার ইনস্টাগ্রামে নিজের বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে ওবামা একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি লেখেন, ‘দ্রুত প্রশ্নোত্তর পর্বের মেজাজ বজায় রাখতেই ওইভাবে বলেছিলাম। তবে যেহেতু বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, স্পষ্ট করছি—পরিসংখ্যানগতভাবে মহাবিশ্ব এত বিশাল যে কোথাও প্রাণ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সৌরজগতগুলোর মধ্যকার দূরত্ব এত বেশি যে ভিনগ্রহবাসীরা আমাদের দেখছে—এ সম্ভাবনা খুবই কম। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এমন কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।’
এর আগে একটি টিভি অনুষ্ঠানে ওবামা বলেছিলেন, আকাশে অজ্ঞাত কিছু বস্তুর ভিডিও ও রেকর্ড রয়েছে, যেগুলোর গতি ও গতিপথ সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেগুলো নিয়ে তদন্ত চলা উচিত বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।
ভিনগ্রহবাসী ও ইউএফও নিয়ে বহুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ‘এরিয়া ৫১’ ঘিরে নানা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রচলিত। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে নিউ মেক্সিকোর রসওয়েলে কথিত উড়ন্ত যান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে এই ঘাঁটির নাম জড়িয়ে আছে।
২০১৯ সালে জরিপ সংস্থা ইউগভ–এর এক জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন, ইউএফও সম্পর্কে সরকার যা জানে, তার ক্ষুদ্র অংশই প্রকাশ করছে।
ভ্যালেন্টাইনস ডের দিনই (১৪ ফেব্রুয়ারি) ইতালির বিখ্যাত প্রাকৃতিক শিলাস্তম্ভ ‘লাভার্স আর্চ’ বা প্রেমের সেতুটি ধসে পড়েছে সাগরে। কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টি ও শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়ার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরকে (সাবেক ডিউক অব ইয়র্ক) ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে চীন সফরের সময় এক মডেলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেওয়া এবং সেই সফরের ছবি কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের কাছে পাঠানোর অভিযোগ সামনে এসেছে।২ ঘণ্টা আগে
টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা ওই তিন পুরুষ পর্যটককে ধাক্কা দিয়ে তুঙ্গভদ্রা খালে ফেলে দেন। এরপর তাঁরা ওই দুই নারীকে যৌন নির্যাতন ও দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। খালে ফেলে দেওয়া পুরুষদের মধ্যে দুজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ওডিশা থেকে আসা এক পর্যটক পানিতে ডুবে মারা যান।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে এক ইউক্রেনীয় শরণার্থী তরুণী ও তাঁর সেনাসদস্য প্রেমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাবেক প্রেমিক সাত ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।৫ ঘণ্টা আগে