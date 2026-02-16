ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পির পর্যটন এলাকার কাছে দুই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও এক পুরুষ পর্যটককে হত্যার দায়ে তিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার কোপ্পাল জেলার গঙ্গাবতী জেলা ও দায়রা জজ আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মল্লেশ ওরফে হান্দিমাল্লা, সাই ও শরণাপ্পা।
আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৬ মার্চ রাতে হাম্পির অদূরে সানাপুরায় তুঙ্গভদ্রা খালের পাশে এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। সাজাপ্রাপ্ত তিন ব্যক্তি এক ইসরায়েলি পর্যটক, একজন হোটেল পরিচালক (নারী) ও তাঁদের তিন পুরুষ পর্যটক বন্ধুর কাছে টাকা দাবি করেন।
টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা ওই তিন পুরুষ পর্যটককে ধাক্কা দিয়ে তুঙ্গভদ্রা খালে ফেলে দেন। এরপর তাঁরা ওই দুই নারীকে যৌন নির্যাতন ও দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। খালে ফেলে দেওয়া পুরুষদের মধ্যে দুজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ওডিশা থেকে আসা এক পর্যটক পানিতে ডুবে মারা যান।
মামলার শুনানিতে আদালত এই অপরাধকে ‘বিরল থেকে বিরলতম’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন, পর্যটকদের ওপর এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং এটি সর্বোচ্চ শাস্তির যোগ্য।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের মার্চের ওই ঘটনার পর ভারতজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছিল। পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত শেষে আজ তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে এক ইউক্রেনীয় শরণার্থী তরুণী ও তাঁর সেনাসদস্য প্রেমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাবেক প্রেমিক সাত ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।৩ ঘণ্টা আগে
জার্মানির মিউনিখ শহরে গত শনিবার শুরু হওয়া মিউনিখ সিকিউরিটি সিকিউরিটি কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এক প্যানেল আলোচনায় অতিথির ওপর তীব্র ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনার সময় চেক রাজনীতিক পিতর ম্যাসিনকা তাঁকে ব্যঙ্গ করেন।৫ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে পোল্যান্ডের নিজের পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়নের বিষয়টি ভাবা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্যারোল নওরোকি। তিনি স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল পোলস্যাট নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। খবর ব্লুমবার্গের।৭ ঘণ্টা আগে
ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এমন পারমাণবিক চুক্তি করতে চায়, যাতে দুই পক্ষই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। গতকাল রোববার এক ইরানি কূটনীতিক এমন কথা বলেছেন বলে খবরে প্রকাশ। কয়েক দিনের মধ্যেই তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা হওয়ার কথা।৮ ঘণ্টা আগে