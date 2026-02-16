Ajker Patrika
ভারত

ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড
সাজাপ্রাপ্ত তিন আসামি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পির পর্যটন এলাকার কাছে দুই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও এক পুরুষ পর্যটককে হত্যার দায়ে তিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার কোপ্পাল জেলার গঙ্গাবতী জেলা ও দায়রা জজ আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মল্লেশ ওরফে হান্দিমাল্লা, সাই ও শরণাপ্পা।

আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৬ মার্চ রাতে হাম্পির অদূরে সানাপুরায় তুঙ্গভদ্রা খালের পাশে এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। সাজাপ্রাপ্ত তিন ব্যক্তি এক ইসরায়েলি পর্যটক, একজন হোটেল পরিচালক (নারী) ও তাঁদের তিন পুরুষ পর্যটক বন্ধুর কাছে টাকা দাবি করেন।

টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা ওই তিন পুরুষ পর্যটককে ধাক্কা দিয়ে তুঙ্গভদ্রা খালে ফেলে দেন। এরপর তাঁরা ওই দুই নারীকে যৌন নির্যাতন ও দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। খালে ফেলে দেওয়া পুরুষদের মধ্যে দুজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ওডিশা থেকে আসা এক পর্যটক পানিতে ডুবে মারা যান।

ভারতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ইসরায়েলি নারীসহ ২ জনভারতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ইসরায়েলি নারীসহ ২ জন

মামলার শুনানিতে আদালত এই অপরাধকে ‘বিরল থেকে বিরলতম’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন, পর্যটকদের ওপর এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং এটি সর্বোচ্চ শাস্তির যোগ্য।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের মার্চের ওই ঘটনার পর ভারতজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছিল। পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত শেষে আজ তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

বিষয়:

ধর্ষণকারাদণ্ডভারতনারীআদালতইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

সম্পর্কিত

ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

ভালোবাসা দিবসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেমিকসহ ইউক্রেনীয় তরুণীকে হত্যা, গ্রেপ্তার সাবেক প্রেমিক

ভালোবাসা দিবসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেমিকসহ ইউক্রেনীয় তরুণীকে হত্যা, গ্রেপ্তার সাবেক প্রেমিক

পুতিন মডেলের ক্ষমতা চান ট্রাম্প, পশ্চিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি: হিলারি

পুতিন মডেলের ক্ষমতা চান ট্রাম্প, পশ্চিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি: হিলারি

পোল্যান্ডেরও পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত: প্রেসিডেন্ট নওরোকি

পোল্যান্ডেরও পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত: প্রেসিডেন্ট নওরোকি