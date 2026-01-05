ট্রাম্পের মামলা সামলানো বিচারকের হাতেই মাদুরোর ভাগ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ঐতিহাসিক বিচারের দায়িত্ব পড়েছে ম্যানহাটনের অভিজ্ঞ বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টাইনের কাঁধে। ৯২ বছর বয়সী এই জুরিস্ট আজ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে (নির্দিষ্ট সময় জানা যায়নি) মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিমা ফ্লোরেসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের আনুষ্ঠানিক শুনানি বা ‘অ্যারাইনমেন্ট’ কার্যক্রম শুরু করবেন।
বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ছয় বছর ধরে মাদুরোর বিরুদ্ধে মার্কিন প্রসিকিউটরদের আনা অভিযোগগুলো ঝুলে ছিল। অবশেষে মার্কিন সামরিক অভিযানে মাদুরো আটক হওয়ার পর হেলারস্টাইন এই চাঞ্চল্যকর মামলার কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন।
বিচারক হেলারস্টাইন তাঁর প্রায় ৩০ বছরের বিচারিক জীবনে অনেক প্রভাবশালী ও স্পর্শকাতর মামলা পরিচালনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু মামলার অভিজ্ঞতা হলো—
৯/১১ হামলা—২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনগুলোর বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো তিনিই সফলভাবে পরিচালনা করেছেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মাইকেল কোহেন—প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেনের সাজা এবং ট্রাম্পের ‘হাশ মানি’ বা মুখ বন্ধ রাখতে অর্থ প্রদানের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার গুরুত্বপূর্ণ আইনি সিদ্ধান্তে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
সুদান ও আবু গরিব—সুদানের গণহত্যা এবং ইরাকের আবু গরিব কারাগারে বন্দী নির্যাতনের ছবি প্রকাশ সংক্রান্ত মামলাগুলোতেও তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
তবে মাদুরোর মামলার কার্যক্রম শুরু করার আগেই হেলারস্টাইন ভেনেজুয়েলার উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তার সাজার কথা শুনিয়েছেন।
২০২৪ সালের এপ্রিলে হেলারস্টাইন কলম্বিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী ফার্ককে (FARC) অস্ত্র সরবরাহের দায়ে ভেনেজুয়েলার অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ক্লিভার আলকালাকে ২১ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেন।
ভেনেজুয়েলার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান হিউগো কারভাহাল, যিনি ‘এল পোলো’ নামে পরিচিত, তাঁর সাজাও হেলারস্টাইনের আদালতে (আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি) ঘোষণা করা হতে পারে।
১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কর্তৃক নিযুক্ত এই বিচারক তাঁর নিরপেক্ষতা এবং আইনি সূক্ষ্মতার জন্য পরিচিত। বিশেষ করে জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক মামলায় তাঁর অগাধ অভিজ্ঞতা এই মাদুরো ট্রায়ালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।
