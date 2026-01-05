Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তা নেয় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি পরিবার: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারগুলোর প্রায় ৫৪ শতাংশই বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা গ্রহণ করে—এমন তথ্য প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

স্থানীয় সময় রোববার (৪ জানুয়ারি) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ এক পোস্টে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিদেশে জন্ম নেওয়া অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে কত শতাংশ পরিবার সরকারি সহায়তা পায়, তার একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

ট্রাম্পের শেয়ার করা তথ্য অনুযায়ী—মার্কিন সরকার অভিবাসীদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসনসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। এই তালিকায় বিশ্বের ১২০টি দেশ ও অঞ্চলের অভিবাসী পরিবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেখা গেছে। ভারতের নাম কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেই বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সরকারি সহায়তা পায় ভুটানি অভিবাসী পরিবারগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা ভুটানি পরিবারগুলোর ৮১ দশমিক ৪ শতাংশই এই সহায়তা গ্রহণ করে। এরপরই রয়েছে ইয়েমেনি পরিবারগুলো (৭৫ দশমিক ২ শতাংশ) এবং সোমালি পরিবার (৭১ দশমিক ৯ শতাংশ)।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে আফগানিস্তানের অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে সহায়তা গ্রহণের হার ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৪০ দশমিক ২ শতাংশ এবং নেপালের ক্ষেত্রে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ।

এদিকে, ট্রাম্পের এই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

বিষয়:

অভিবাসীবাংলাদেশিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রসরকারি
