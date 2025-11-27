ভুল করে পাঠানো মেসেজে আমেরিকায় শুরু হয়েছিল একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভুল নম্বরে পাঠানো একটি টেক্সট মেসেজ থেকে শুরু হয়েছিল ওয়ান্দা ডেঞ্চ ও জামাল হিন্টনের পরিচয়। ১০ বছর পরে সেই আকস্মিক ঘটনাটি রূপ নিয়েছে এক অনন্য বন্ধুত্বে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন এই গল্পটি থ্যাংকস গিভিং উপলক্ষে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী গল্পগুলোর একটি।
সিএনএন জানিয়েছে, ২০১৬ সালে ওয়ান্দা তাঁর ছয় নাতি-নাতনির একজনকে থ্যাংকস গিভিং ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি টেক্সট পাঠান। কিন্তু নম্বর পাল্টে যাওয়ায় বার্তাটি গিয়ে পৌঁছায় তখনকার ১৭ বছর বয়সী হাইস্কুল শিক্ষার্থী জামাল হিন্টনের কাছে। সন্দেহ হওয়ায় জামাল একটি ছবি চান ওয়ান্দার কাছে। ওয়ান্দা যখন তাঁর একটি সেলফি পাঠান, তখন জামাল বুঝতে পারেন ওই নারী ভুল করে তাঁকে মেসেজ পাঠিয়েছেন।
এবারে জামাল তাঁর নিজের একটি সেলফি পাঠিয়ে রসিকতা করে জানতে চান, ‘আমি কি তাহলে থ্যাংকস গিভিং প্লেটটা পাব?’
ভুল ঠিকানায় বার্তা পাঠানোর বিষয়টি ততক্ষণে বুঝে ফেলেন ওয়ান্দাও। তবে ফিরতি বার্তায় তিনি লেখেন, ‘দাদিরা তো সব সময় খাবারের জন্য দরজা খুলেই রাখেন।’
সেই থেকেই শুরু হয় অচেনা দুই দাদি-নাতির গল্প, যে গল্পের কথা দ্রুতই ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায়। আমেরিকানেরা এটা জেনে মুগ্ধ হন যে, জামাল সত্যিই সেই বছর ওয়ান্দার পরিবারের সঙ্গে থ্যাংকস গিভিং কাটিয়েছিলেন।
২০১৬ সালের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার মাঝে এই গল্প হয়ে ওঠে এক মানবিক আলো। সেবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন জয়, ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের সূত্রপাত—সবকিছুর ভিড়ে ওয়ান্দা-জামালের বন্ধুত্ব মানুষের মনে এনে দেয় এক শান্তির বার্তা।
এরপর থেকে প্রতি বছরই তাঁরা একসঙ্গে থ্যাংকস গিভিং পালন করছেন। শুধু ২০২৩ সালে স্তন ক্যানসারের চিকিৎসার কারণে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি ওয়ান্দা। তবে জামাল সেবার ভিডিও কলে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।
ওয়ান্দার প্রয়াত স্বামী লনি ডেঞ্চ ২০২০ সালে কোভিড-১৯ জটিলতায় মারা যান। ওয়ান্দাকে তিনি একবার বলেছিলেন, ‘তোমাদের দুজনের কাজ এখনো শেষ হয়নি। আমেরিকার সুস্থতার জন্য তোমাদের প্রয়োজন।’ সেই কথা মনে পড়লেই আবেগে ভেসে যান ওয়ান্দা।
লনি ডেঞ্চের মৃত্যুর পর প্রথম থ্যাংকস গিভিং ছিল অনেক বেদনাময়। পরিবার-পরিজন আর জামালের উপস্থিতিতে টেবিলে লনির স্মৃতির প্রতীক হিসেবে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হয়েছিল। এরপর বছর বছর তাঁদের দাদি-নাতির সম্পর্ক আরও গভীর হয়।
বর্তমানে ২৬ বছর বয়সী জামাল হিন্টন ব্যবসায়ী ও সেলস ডিরেক্টর হওয়ার পাশাপাশি যুব বাস্কেটবল কোচ হিসেবে কাজ করেন। এই বছরের থ্যাংকস গিভিং আয়োজন হচ্ছে জামালের খালার বাড়িতে। এবার ওয়ান্দাই যাবেন সেখানে। তিনি প্রথমবারের মতো জামালের পরিবারকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব।
তবে দুজনের এই গল্প নিয়ে আমেরিকায় এত বেশি চর্চা হয়েছে যে, বর্তমানে তাঁরা মিডিয়া তারকা বনে গেছেন। সারা দেশজুড়েই তাঁরা পরিচিত। শুধু তাই নয়, এই বছর তাঁদের থ্যাংকস গিভিং পার্টি স্পনসর করছে ‘গ্রিন জায়ান্ট’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান।
ওয়ান্দা বলেন, ‘এই গল্পটি সবাই ভুলে গেলেও আমরা প্রতি বছরই একসঙ্গে থ্যাংকস গিভিং উদ্যাপন করব। কারণ আমাদের বন্ধুত্ব সত্যিকারের, কোনোরকম সাজানো নয়।’
ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে দুজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপরই আফগানিস্তানের নাগরিকদের কাছ থেকে আসা সব অভিবাসন অনুরোধ প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও যাচাই-বাছাই প্রটোকল পর্যালোচনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে (ইএসটি) ফাররাগাট স্কয়ার মেট্রোস্টেশনের কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আই স্ট্রিটের কোণের এই জায়গাটিতে অনেকেই দুপুরের খাবারের জন্য আসেন। ওই হামলায় দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুরুতর আহত হন।
প্রথমে হামলাকারীর পরিচয় পাওয়া না গেলেও পরে জানা যায় হামলাকারী আফগান বংশোদ্ভূত। নাম রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন লাকানওয়াল।
প্রসঙ্গত, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় হাজার হাজার আফগান নাগরিককে বিশেষ অভিবাসন সুরক্ষা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন।
জানা গেছে, লাকানওয়াল ২০২৪ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলতি বছরের শুরুর দিকে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যেকোনো দেশ থেকে আসা বিদেশিদের, যাঁদের এখানে থাকার কথা নয়, তাঁদের সরিয়ে দিতে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘বাইডেনের আমলে আফগানিস্তান থেকে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুনরায় যাচাই করতে হবে।’
এদিকে এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে রাজধানীতে আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন করা হবে। বর্তমানে শহরটিতে প্রায় ২ হাজার ২০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন রয়েছে।
হংকংয়ের তাই পো এলাকার ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং নিখোঁজ রয়েছে আরও শতাধিক। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে লাগা এই আগুন খুব দ্রুত পাশাপাশি কয়েকটি সুউচ্চ ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়া আর আগুনে মোড়া ওই বিকেলে ভবনগুলোর ভেতরে সৃষ্টি হয় চরম আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যুভয়ের মুহূর্ত।
ওই আবাসনের শার্লি চ্যান নামে এক বাসিন্দা বলেন, ‘একটি ঘর—মুহূর্তে সব পুড়ে ছাই। এটা কল্পনাতীত, হৃদয় ভেঙে যায়। কীভাবে কথায় প্রকাশ করব, বুঝতে পারছি না।’
৬৫ বছর বয়সী ইউয়েন, যিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় থাকেন। তিনি জানান, ভবনগুলোতে অধিকাংশই প্রবীণ মানুষ থাকায় তাঁরা দ্রুত নেমে আসতে পারেননি। আর সংস্কার কাজের জন্য প্রায় সব জানালাই ছিল বন্ধ। অনেকে বুঝতেই পারেননি আগুন লেগেছে। প্রতিবেশীরা ডেকে নিয়ে গেছে তাদের।
৭৪ বছর বয়সী টং পিংমুন থাকতেন ১ নম্বর ব্লকেই। তিনি প্রথমে শুধু ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর দমকলকর্মীরা দরজায় কড়া নাড়ে এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে বলে। কিন্তু টং ধারণাই করেননি, আগুন তাঁর ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করেছিল। একপর্যায়ে ঘন ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী বাথরুমে আশ্রয় নেন, ভেজা তোয়ালে দিয়ে দরজার ফাঁকগুলো বন্ধ করেন, ভেন্টিলেশন চালু করেন এবং সাহায্য চান। অবশেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে উদ্ধারকারীরা সেখানে পৌঁছায়।
টং বলেন, ‘ঘোর অন্ধকার ছিল। নিজেরা বের হতে গেলে বাঁচতাম না।’
আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের চরম উত্তাপের মুখোমুখি হতে হয়। হংকং ফায়ার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক ডেরিক আর্মস্ট্রং চ্যান বলেন, ‘ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা এত বেশি যে, ভেতরে প্রবেশ ও উদ্ধার অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন।’
রাতভর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরাও সহায়তায় ছিলেন। তাঁদের একজন ২৯ বছর বয়সী লোগান ইয়ুং বলেন, নির্মাণজনিত ত্রুটিই এই বিপর্যয়কে আরও বড় করেছে।
দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে শুরু হওয়া এই আগুন আটটি টাওয়ার ও প্রায় ২ হাজার ফ্ল্যাটের কমপ্লেক্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনগুলোতে সংস্কার কাজ চলছিল এবং চারপাশ ঘেরা ছিল ঐতিহ্যবাহী বাঁশের নির্মাণ অবকাঠামো দিয়ে। এগুলো দাহ্য হওয়ায় আগুন ছড়াতে বড় ভূমিকা রেখেছে। জানা গেছে, বাঁশের কাঠামো দ্রুত আগুন বাড়িয়ে দিতে পারে—এমন সতর্কতা অগ্নিকাণ্ডের আগে থেকেই ছিল।
এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাজের সাইটে দাহ্য পদার্থ অবহেলায় ফেলে রাখায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দিনভর তল্লাশি শেষে ৬৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ৩৭ বছর বয়সী দমকলকর্মীও রয়েছেন। আবাসন এলাকাটির ৯০০–এর বেশি বাসিন্দা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিখোঁজদের খোঁজ এখনো চলমান রয়েছে।
হংকংয়ের ইতিহাসে এক শতাব্দীর বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে তাই পো এলাকার একাধিক বহুতল ভবনে এই আগুন লাগে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি ১৯১৮ সালের পর (হ্যাপি ভ্যালি রেসকোর্সের আগুনে ৬১৪ জন নিহত হয়েছিল) হংকংয়ের সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সাতটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে চারটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য তিনটি ভবনেও কাজ চলছে, তবে উদ্ধারকারীরা এখনো ভেতরে আটকা পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।
আগুনের সূত্রপাত হয় গতকাল স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫১ মিনিটে তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট নামের একটি সরকারি আবাসন কমপ্লেক্সে। প্রথমে একটি ভবনের বাইরে থাকা বাঁশের মাচায় আগুন লাগে। সংস্কারকাজের জন্য ব্যবহৃত ওই মাচায় আগুন লাগার পর তা দ্রুত ওপরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে।
এ ছাড়া ভবনগুলো মেরামতের জন্য ছাদ পর্যন্ত সবুজ জাল দিয়ে মোড়ানো ছিল। এই জালে আগুন লাগলে তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি জানালায় লাগানো পলিস্টাইরিন ফোমের কারণে আগুন দাউ দাউ করে বাড়তে থাকে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওয়াং ফুক কোর্টের অধিকাংশই বহুতল ভবন ছিল। বাতাস আর খোলামেলা পরিবেশের কারণে আগুন দ্রুত অন্য ভবনগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।
১৯৮৩ সালে নির্মিত এই কমপ্লেক্সে ১ হাজার ৯৮৪টি ফ্ল্যাটে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ মানুষ বাস করতেন। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় ৪০ শতাংশের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি ছিল। বেঁচে যাওয়া বাসিন্দারা জানান, আগুন লাগার পর কোনো ফায়ার অ্যালার্ম শোনা যায়নি। প্রতিবেশীরাই দরজায় কড়া নেড়ে অন্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ৬৫ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। তাদের মধ্যে হো ওয়াই-হো (৩৭) নামের একজন ফায়ার ফাইটারও রয়েছেন, যিনি আগুন নেভানোর সময় মারা যান। ১০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে।
এদিকে, আহত অন্তত ৬৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৭ জনের অবস্থা সংকটজনক ও ২৪ জনের অবস্থা গুরুতর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৯০০ জন বাসিন্দা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন।
পুলিশ বলছে, সংস্কারকাজে অনিরাপদ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল। মূলত এ কারণেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কাজে ‘অবহেলার’ অভিযোগে একটি নির্মাণ কোম্পানির দুই পরিচালক ও একজন প্রকৌশল পরামর্শককে (বয়স ৫২ থেকে ৬৮-এর মধ্যে) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হংকং পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট আইলিন চুং বলেন, ‘আমাদের ধারণা, সংস্কারকাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা মারাত্মক অবহেলা করেছেন।’
হংকং ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আগুন নিয়ন্ত্রণে ১ হাজার ২০০ জনের বেশি কর্মী মোতায়েন করে। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর ডেরেফ আর্মস্ট্রং চ্যান জানান, তীব্র তাপ, ধ্বংসাবশেষ ও ধোঁয়ার কারণে ওপরের তলাগুলোতে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে।
এ ঘটনার পর হংকংয়ের নেতা জন লি ঘোষণা করেছেন, সংস্কারকাজ চলছে এমন শহরের সমস্ত আবাসন প্রকল্প অবিলম্বে পরিদর্শন করা হবে, যাতে মাচা ও নির্মাণসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এখন আর সাধারণ পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন দেশটির অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব সালমান চৌধুরী। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, সৌদি আরব ও ইউএই পাকিস্তানি পাসপোর্টের ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করলেও সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সিনেটের মানবাধিকারবিষয়ক কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠকে সালমান চৌধুরী এসব তথ্য প্রকাশ করেন। কমিটিকে জানানো হয়, ইউএই বর্তমানে পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না। এর আগেও ‘অনেক কষ্টের পর’ অল্পসংখ্যক ভিসা ইস্যু করা হয়েছে।
অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব সালমান চৌধুরী জানান, বর্তমানে ইউএই শুধু ব্লু ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদেরই ভিসা দিচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সৌদি আরব ও ইউএই পাকিস্তানি পাসপোর্টের ওপর ‘নিষেধাজ্ঞা আরোপের কাছাকাছি’ পৌঁছে গেছে। যদি একবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়, তবে তা তুলে নেওয়া কঠিন হবে।
পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিটির প্রধান সিনেটর সামিনা মমতাজ জেহরি দ্য ডনকে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। তবে ঠিক কী কী কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) পাকিস্তানিদের ভিসা দিচ্ছে না, সেটি এখনো জানানো হয়নি।
পাকিস্তান ও ইউএইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ইউএই মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার এবং রেমিট্যান্সের (বিদেশে কর্মরত কর্মীদের পাঠানো অর্থ) একটি প্রধান উৎস। বহু পাকিস্তানি অভিবাসী সেখানে বসবাস ও কাজ করেন।
প্রসঙ্গত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এখনো পাকিস্তানিদের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তবে বেশ কয়েকটি কারণে পাকিস্তানিদের ভিসা পেতে বিলম্ব ও প্রত্যাখ্যানের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে নথি জালিয়াতি, অভিবাসন আইন লঙ্ঘন, দুবাইয়ে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা ও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও অবস্থান করা।
