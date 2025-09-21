Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার। ছবি: এএফপি
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার। ছবি: এএফপি

আজ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার জানিয়েছেন, গত বছর জু্লাইয়ে ইসরায়েলকে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো পূরণে ব্যর্থ হয়েছে তারা। এ ছাড়া, ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকদের মূল্যায়ন বলছে, গত কয়েক সপ্তাহে নাটকীয়ভাবে গাজার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। আর তাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং হামাসের হাতে জিম্মিদের স্বজনদের আপত্তি সত্ত্বেও এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন স্টারমার। এর আগে জুলাইয়ে তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বিশ্বনেতাদের সমাবেশের আগে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবেন।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় চলমান সামরিক অভিযান ও মানবিক সংকটের পাশাপাশি পশ্চিম তীরে নতুন করে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েও উদ্বিগ্ন যুক্তরাজ্য সরকার। ব্রিটিশ মন্ত্রীদের আশঙ্কা, ইসরায়েলি এসব কার্যক্রমের কারণে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এদিকে, লেবার পার্টি জোর দিয়ে বলেছে, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কোনোভাবেই হামাসকে পুরস্কৃত করা নয়। গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় হামাসের কোনো ভূমিকা যাতে না থাকে তার ওপরও জোর দিয়েছেন তারা। ধারণা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই হামাসের ওপর আরও কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে যুক্তরাজ্য। পাশাপাশি জিম্মিদের মুক্তির দাবিও জোরালো করেছে তারা।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি। তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা জরুরি—এটি মূলত পশ্চিম তীরে আমরা যে ভয়াবহ সম্প্রসারণ দেখছি, সেখানে দখলদারদের সহিংসতা এবং নতুন বসতি স্থাপনের ইঙ্গিত, বিশেষ করে ই-ওয়ান প্রকল্পের মতো পরিকল্পনার ফলাফল। এই ধরনের প্রকল্প কার্যকর হলে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।’

এদিকে, গাজায়ও হামলার মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। গতকাল শনিবার, উপত্যকাজুড়ে ৯১ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে আইডিএফ।

জাতিসংঘের সামিটে বিশ্বের নেতাদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু হবে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বিবাদে পড়েছেন, কারণ ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করছে। স্টারমার আগে জানিয়েছিলেন, যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি শর্তসাপেক্ষ—ইসরায়েল যদি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি নিশ্চিত করে, দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান মেনে নেয় এবং জাতিসংঘকে পুনরায় সহায়তা সরবরাহে অনুমতি দেয়, তাহলে তিনি এ পদক্ষেপ নেবেন না।

তবে এই তিনটি শর্ত পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ ইসরায়েল সরকার এগুলো মানতে রাজি নয়। বর্তমানে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪৭টিই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এদিকে, হামাসের কাছে এখনো জিম্মি থাকা ৪৮ জনের মধ্যে কিছু ব্যক্তির পরিবার স্টারমারের কাছে খোলা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘যুক্তরাজ্যের ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণায় আমাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা জটিল হয়ে পড়েছে। হামাস ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তকে বিজয় হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে এবং আগের সুরক্ষা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আমরা আপনাকে একটাই অনুরোধ জানাচ্ছি—যতক্ষণ না আমাদের প্রিয়জনরা আমাদের কাছে ফিরে আসে, এই পদক্ষেপ নেবেন না।’

বিরোধী দলও সমালোচনা করেছে। পার্টির ব্যাকবেঞ্চারদের চাপের কারণে ‘আত্মসমর্পণ’ করেছেন স্টারমার—এমন অভিযোগ করেছেন ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল। ল্যামি জানিয়েছেন, “গাজার পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। আমাদের আগে জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। হামাসের জন্য কোনো স্থান নেই, একেবারেই নেই। মানুষ অভুক্ত, দুর্দশাগ্রস্ত। আমরা ইসরায়েলের কাছে বলছি, আরও কেন্দ্র খুলে সহায়তা পৌঁছে দিতে। গাজা সিটিতে চলমান হামলার বিষয়েও আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।”

বিষয়:

যুক্তরাজ্যগাজা উপত্যকাহামাসডোনাল্ড ট্রাম্পফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

ভারতেও জেন-জি বিক্ষোভের আশঙ্কা করছেন রাজনীতিবিদেরা

ভারতেও জেন-জি বিক্ষোভের আশঙ্কা করছেন রাজনীতিবিদেরা

ইসরায়েল ক্ষমা না চাইলে মধ্যস্থতায় ফিরবে না কাতার

ইসরায়েল ক্ষমা না চাইলে মধ্যস্থতায় ফিরবে না কাতার

লিঙ্গবৈষম্যের জাপানে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তাকাইচি

লিঙ্গবৈষম্যের জাপানে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তাকাইচি

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য