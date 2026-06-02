অনভিজ্ঞ বিল পুল্টেকে নতুন গোয়েন্দাপ্রধান করলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে বিল পুল্টেকে নিয়োগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার (২ জুন) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক ঘোষণায় তিনি এই তথ্য জানান।
সিএনএন জানিয়েছে, বর্তমানে বিল পুল্টে ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স এজেন্সির (এফএইচএফএ) পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে জাতীয় নিরাপত্তা বা গোয়েন্দা কার্যক্রমে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় এই নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়েছে।
ট্রাম্প তাঁর ঘোষণায় বলেন, পুল্টে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বাজারের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার মতো সংবেদনশীল বিষয় পরিচালনায় গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পাশাপাশি তিনি ফ্যানি মে ও ফ্রেডি ম্যাকের ১০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ তদারকির দায়িত্ব পালন করেছেন।
সমালোচকদের মতে, পুল্টে গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের চেয়ে ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য বেশি পরিচিত। এফএইচএফএ-র প্রধান হিসেবে তিনি নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, কংগ্রেস সদস্য এরিক সোয়ালওয়েল, সিনেটর অ্যাডাম শিফ, জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নি ফ্যানি উইলিস এবং ফেডারেল রিজার্ভ গভর্নর লিসা কুকের বিরুদ্ধে মর্টগেজ জালিয়াতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগে সুপারিশ করেছিলেন। অভিযুক্ত সবাই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কেবল লেটিশিয়া জেমসের বিরুদ্ধে মামলা গঠন হলেও পরে তা আদালতে খারিজ হয়ে যায়।
ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।
সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য মার্ক ওয়ার্নার এই নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন—একজন স্বাধীন ও পেশাদার জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে এমন একজন কর্মকর্তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যিনি রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী বলে পরিচিত।
অন্যদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স পুল্টের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, তিনি গোয়েন্দা আমলাতন্ত্রকে নির্বাচিত নেতৃত্বের জবাবদিহির আওতায় রাখতে সক্ষম হবেন।
এর আগে মে মাসের শেষ দিকে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড বিরল ধরনের অস্থি ক্যানসারে আক্রান্ত স্বামীর পরিচর্যার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ট্রাম্প জানান, স্থায়ী গোয়েন্দা পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পুল্টে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।
ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দাফন ও রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যের জন্য তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাজধানী তেহরানসহ একাধিক শহরে এসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে প্রায় দুই কোটি মানুষের অংশগ্রহণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে সরাসরি প্রশ্ন করার একটি বিরল সুযোগ পেয়েছেন দেশটির সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস) সদস্যরা।৩ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের নারীদের ওপর তালিবান শাসক গোষ্ঠীর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও দমন-পীড়নের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব ও অনুপ্রেরণামূলক ইতিহাস গড়েছেন ৩১ বছর বয়সী আফগান পর্বতারোহী জাকিয়া আহমেদ। ‘রিভার’ নামে পরিচিত এই অভিযাত্রী প্রথম আফগান নারী হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৯ মিটার) সফলভাবে জয় করেন৫ ঘণ্টা আগে
ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, গরু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে কেবল একটি পশু নয়, বরং ‘মা’ হিসেবে পূজনীয়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গতকাল সোমবার (১ জুন) এক সরকারি অনুষ্ঠানে গরুর মর্যাদা নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে যোগী বলেন—যাঁরা গরুকে শুধু পশু হিসেবে দেখেন, তাঁরা...৬ ঘণ্টা আগে