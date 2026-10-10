ফ্লোরিডায় হারিকেন ইসাইয়াসের আঘাত, জরুরি অবস্থা জারি

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে আঘাত হেনেছে হারিকেন ইসাইয়াস। ঝড়ের প্রভাবে ফ্লোরিডা, আলাবামা ও জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় ফ্লোরিডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্যানহ্যান্ডল এলাকায় আছড়ে পড়ার আগে ঝড়টি কিছুটা দুর্বল হয়ে ক্যাটাগরি ২ হারিকেনে পরিণত হয়। তখন এর বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১১০ মাইল (১৭৫ কিলোমিটার)। এ ঝড়ের কারণে প্রাণঘাতী বন্যা ও প্রবল বাতাসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝুঁকি এড়াতে হাজারো মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়েছে।
আবহাওয়াবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন, ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস প্রাণঘাতী হতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় এর ফলে ৯ ফুট (২ দশমিক ৭ মিটার) পর্যন্ত পানির উচ্চতা বাড়তে পারে।
ফ্লোরিডায় শক্তিশালী ঝড়টির সরাসরি গতিপথে থাকা উপকূলীয় জনপদগুলো থেকেও মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অঙ্গরাজ্যটির সিনেটর রিক স্কট নির্ধারিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের যত দ্রুত সম্ভব সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সতর্ক করে লিখেছেন, ‘অপেক্ষা করবেন না! এখনই সরে যান!’
ঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাউন্টিতে স্থানীয় বাসিন্দা নন এমন সবাইকে, পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন আলাবামার গভর্নর কে আইভি।
আটলান্টিক মহাসাগরের চলতি বছরের হারিকেন মৌসুমে এটিই প্রথম হারিকেন। প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর পরিস্থিতির কারণে এ বছর হারিকেনের মৌসুম শুরু হতে অনেকটাই দেরি হয়েছে। ৩০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম অক্টোবর মাস পর্যন্ত কোনো হারিকেন তৈরি হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার সতর্ক করে বলেছে, ঝড়টি দেশটির উপসাগরীয় উপকূলে ‘প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাস’ সৃষ্টি করতে পারে।
শুক্রবার রাতে জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে, ফ্লোরিডায় আঘাত হানার পর শনিবার ও রোববার ইসাইয়াসের কেন্দ্র আলাবামা পেরিয়ে টেনেসি উপত্যকার দিকে অগ্রসর হতে পারে।
শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝড়টির কেন্দ্র থেকে ৩৫ মাইল (৫৫ কিলোমিটার) দূরত্ব পর্যন্ত হারিকেনের গতিবেগের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ক্রান্তীয় ঝড়ের মতো গতিবেগের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল ২০৫ মাইল (৩৩৫ কিলোমিটার) পর্যন্ত।
হারিকেনটি এগিয়ে আসায় ফ্লোরিডার প্যানহ্যান্ডলসহ যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূলের অন্যান্য এলাকায় প্রবল বাতাস ও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর সঙ্গে টর্নেডোও সৃষ্টি হতে পারে বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন ফ্লোরিডাভিত্তিক জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবার আবহাওয়াবিদ মেলিসা ওয়াটসন।
ঝড় আঘাত হানার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কয়েক লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছিলেন। পাওয়ারআউটেজ ডটইউএসের তথ্য অনুযায়ী, ফ্লোরিডায় ৩ লাখ ৫০ হাজারের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন ছিলেন। আলাবামায় বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন আরও ১ লাখ ৭০ হাজার গ্রাহক।
হারিকেনটির বাতাস জর্জিয়ার আরও ভেতরের এলাকাগুলোতেও অনুভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যদিও সেখানে এর তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কম হবে। এরই মধ্যে অঙ্গরাজ্যটিতে প্রায় ৮ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন।
ফ্লোরিডার প্যানহ্যান্ডল উপকূলের বাসিন্দাদের ‘চরম বাতাসের সতর্কতা’ জারির পরপরই আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফ্লোরিডার কয়েকজন কর্মকর্তা বাসিন্দাদের ‘এখনই সরে যাওয়ার’ নির্দেশ দিয়েছেন এবং উচ্ছেদের আদেশ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।
হারিকেনের কারণে আলাবামার টাসকালুসায় যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ফুটবলের একটি বড় ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পরিবর্তে তিনি টেনেসিতে একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।
এ সপ্তাহান্তে উত্তর আমেরিকাকে প্রভাবিত করছে এমন তিনটি ঝড়ের মধ্যে একটি ইসাইয়াস। অন্য দুটি ঝড় আঘাত হানছে মেক্সিকো ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর প্রভাবে উষ্ণ হয়ে ওঠা পানিতে এসব ঝড় তৈরি হয়েছে।
মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে ক্যাটাগরি ১ হারিকেন সিমন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ঝড়টি গতিবেগ বাড়িয়ে শনিবারের মধ্যে ক্যাটাগরি ৪ হারিকেনে পরিণত হতে পারে। পরে রোববার পুয়ের্তো ভালার্তার কাছে উপকূলে আঘাত হানার কথা রয়েছে।
পানামার দক্ষিণাঞ্চলে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার হওয়া এ ভূমিকম্পে কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, প্রাণহানি বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।১ ঘণ্টা আগে
জ্বালানির দাম কমাতে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার ডিজেল আমদানির একটি চুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প জানিয়েছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অবিলম্বে ৩ লাখ টন ডিজেল যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক বাজারে সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন। এরপর নভেম্বরে আরও ৫ লাখ টন২ ঘণ্টা আগে
ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা (স্যাটেলাইট ইন্টারনেট) প্রদানকে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও ভারত সরকারের নীতি নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মার্কিন প্রযুক্তি ধনকুবের ইলন মাস্ক। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া একের পর এক পোস্টে তিনি আম্বানি ও রিলায়েন্স গ্রুপের৩ ঘণ্টা আগে