ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রোববারের এই হামলায় উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফায় একটি আবাসিক ভবন ধসে অন্তত দুজন নিহত হয়েছে এবং এখনো দুজন নিখোঁজ রয়েছে।
অন্যদিকে, তেল আবিবসহ মধ্যাঞ্চলের অন্তত ১৫টি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ইন্টারসেপ্টর ধ্বংসাবশেষ আছড়ে পড়ার খবর নিশ্চিত করেছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো।
জর্ডানের আম্মান থেকে আল জাজিরার সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, হাইফা শহরে ইরানের ছোড়া একটি ভারী ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে আঘাত হানে। এতে ভবনটির অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। উদ্ধারকারী দলগুলো সারা রাত ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়াদের সন্ধানে তল্লাশি চালিয়ে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এখনো ওই একই পরিবারের আরও দুই সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবনটির বাকি অংশ অত্যন্ত নড়বড়ে অবস্থায় থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। হাইফা শহরটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এটি প্রায়ই ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। উদ্ধারকাজ চলাকালীনও নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, যা পরে তুলে নেওয়া হয়।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যাঞ্চলীয় শহর পেতাহ তিকভায় ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার সময় ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ৩৪ বছর বয়সী এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। তেল আবিব এবং এর আশপাশের গাশ দান ও বেনি ব্রাক এলাকায় অন্তত ১৫টি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। তেল আবিবের একটি বহুতল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভিডিও ফুটেজও প্রকাশ করেছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বিরশেবার কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও রাসায়নিক পার্কেও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের শঙ্কা, যুদ্ধ আরও ভয়াবহ রূপ নিলে এই ধরনের পেট্রোকেমিক্যাল ও রাসায়নিক প্ল্যান্টগুলো প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে, যা বড় ধরনের পরিবেশগত ও মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে।
ইসরায়েলি গণমাধ্যম চ্যানেল ১২-এর খবর অনুযায়ী, শুধু হাইফা শহরেই অন্তত ১০টি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বেশ কিছু রাস্তায় আগুন ধরে যাওয়া এবং যানবাহন ভস্মীভূত হওয়ার চিত্র দেখা গেছে। আজ সোমবার ভোরেও ইরান থেকে তিনটি পৃথক দফায় ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে বলে শনাক্ত করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। যদিও অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করা হয়েছে, তবুও কিছু ক্ষেপণাস্ত্র জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।
বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চীনের সম্ভাব্য শক্তি প্রদর্শন আর দূরের আশঙ্কা নয়, বরং ধীরে ধীরে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের বাড়তে থাকা উত্তেজনা হরমুজ প্রণালিকে দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনটাই মনে করছেন ভারতীয় বিশ্লেষক সৌরভ মুখার্জি।১৫ মিনিট আগে
হরমুজ প্রণালি আর কখনোই যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরবে না। আজ সোমবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এমন ঘোষণা দিয়েছে ইরানি নৌবাহিনীর কমান্ড। প্রণালিটি তখনই উন্মুক্ত করা হবে, যখন যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের আরোপিত যুদ্ধের কারণে ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক মূল্য উঠে আসবে সেখান দিয়ে যাতায়াত করা নৌযানের ফি থেকে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের দুর্গম ও বৈরী পাহাড়ি অঞ্চলে ভূপাতিত হওয়া একটি মার্কিন এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে এক অবিশ্বাস্য অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করেছে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স। গত ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনো মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান শত্রুপক্ষের নিখুঁত নিশানায় ধ্বংস হওয়ার...১ ঘণ্টা আগে
ইরান এখনো এমন এক হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধরে রেখেছে, যেগুলো ইসরায়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এমনটাই বলছে ইসরায়েলি সামরিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার স্বল্পপাল্লার রকেট। ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় এগুলো এখনো দেশটির জন্য বড় হুমকি।২ ঘণ্টা আগে