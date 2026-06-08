Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলে সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দিল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ১৮: ৪৮
ইসরায়েলে সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দিল ইরান
ছবি: এএফপি

গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর আবারও সংঘাতে জড়িয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। তবে আজ সোমবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে ইরানের সামরিক কমান্ড।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ড খাতাম আল-আনবিয়া এক বিবৃতিতে জানায়, ইরান ইসরায়েলকে ‘কঠিন জবাব’ দিয়েছে। সেই অনুযায়ী, সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান আপাতত এখানেই স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হলো।

বিবৃতিতে তেহরান সতর্ক করে বলেছে, ‘দক্ষিণ লেবাননসহ অন্যান্য অঞ্চলে যদি আবারও কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হয়, তবে আগের চেয়েও অনেক বেশি কঠোর ও বিধ্বংসী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

আইআরজিসির হামলার জবাবে ইরানজুড়ে বোমাবর্ষণ ইসরায়েলের, উত্তেজনা প্রশমনে মাঠে ট্রাম্পআইআরজিসির হামলার জবাবে ইরানজুড়ে বোমাবর্ষণ ইসরায়েলের, উত্তেজনা প্রশমনে মাঠে ট্রাম্প

প্রসঙ্গত, গত দুই মাসের নড়বড়ে যুদ্ধবিরতির পর গতকাল রোববার আবারও উত্তেজনা ছড়ায় মধ্যপ্রাচ্যে। স্থানীয় সময় রোববার রাতে ইরান উত্তর ইসরায়েলের দিকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। জবাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম ও মধ্য ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত