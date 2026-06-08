ইসরায়েলে সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দিল ইরান

গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর আবারও সংঘাতে জড়িয়েছে ইরান ও ইসরায়েল। তবে আজ সোমবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান আপাতত স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে ইরানের সামরিক কমান্ড।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ড খাতাম আল-আনবিয়া এক বিবৃতিতে জানায়, ইরান ইসরায়েলকে ‘কঠিন জবাব’ দিয়েছে। সেই অনুযায়ী, সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান আপাতত এখানেই স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হলো।
বিবৃতিতে তেহরান সতর্ক করে বলেছে, ‘দক্ষিণ লেবাননসহ অন্যান্য অঞ্চলে যদি আবারও কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হয়, তবে আগের চেয়েও অনেক বেশি কঠোর ও বিধ্বংসী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
প্রসঙ্গত, গত দুই মাসের নড়বড়ে যুদ্ধবিরতির পর গতকাল রোববার আবারও উত্তেজনা ছড়ায় মধ্যপ্রাচ্যে। স্থানীয় সময় রোববার রাতে ইরান উত্তর ইসরায়েলের দিকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। জবাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম ও মধ্য ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে ইরানের ওপর পাল্টা হামলা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২-এর বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা...৩১ মিনিট আগে
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